vivo, V29 Lite’ın tanıtımının ardından Avrupa’da V29 serisinin en yeni üyesi olan Vivo V29 5G modelini duyurdu. Telefon, 6.78 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızına sahip kavisli AMOLED ekrana sahip. Ayrıca, çift yumuşak LED flaşa sahip 50MP otomatik odaklamalı ön kamera bulunuyor.

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Snapdragon 778G yonga seti kullanan telefon, 8GB RAM ve ek olarak 8GB sanal RAM ile güçlendiriliyor. Telefon ayrıca IP68 dereceli toz ve su direnci ile birlikte Ultra Büyük VC Biyonik Soğutma Sistemine sahip. Cihazın arka tarafında 8MP ultra geniş açılı kamera ve 2MP ek kamera ile birlikte 50MP ana kamera yer alıyor. Ayrıca, Aura Light adı verilen 15,6 mm çapında bir ışık halkası bulunuyor.

Bu ışık halkası, her açıdan eşit aydınlatma sağlayarak yüzdeki gölgeleri ve karanlık alanları giderdiği üç boyutlu bir aydınlatma efekti yaratıyor. Işık yayan alanın büyüklüğü, standart bir flaştan dokuz kat daha fazla olup cildi mükemmel bir şekilde vurgular. V27 modeline göre parlaklık %36 artmış durumda. Telefon, 80W hızlı şarj özelliği sayesinde 4600mAh pilini 18 dakikada %50 oranında şarj edebiliyor.

500 dolardan satılacak olan bu model Tepe Mavi ve Soylu Siyah renk seçenekleri ile geliyor. Tasarımda ayrıca 15 milyon mikron boyutundaki 3D manyetik parçacıkları kullanıyor. Bu parçacıklar, parıldayan ve basamaklı ışık ve gölge dereceleri oluşturuyor. Şirket, telefonun eğildiğinde, dağın silüeti gibi hareket ettiğini ve hareketin ritmine uyduğunu belirtti.

İçindekiler vivo V29 5G özellikleri

vivo V29 5G özellikleri

6.78 inç büyüklüğünde 2800×1260 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekran

Sekiz Çekirdekli Snapdragon 778G 6nm Mobil Platform işlemci

Adreno 642L GPU

8GB LPDDR4X RAM

256GB depolama

Funtouch OS 13 ile Android 13

Çift SIM (nano + nano)

f/2.0 diyafram açıklığına sahip 50MP kamera, OIS, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 8MP ultra geniş sensör, 2MP kamera, Aura ışığı

F/2.0 diyafram açıklığına sahip 50MP otomatik odaklama ön kamera, çift yumuşak LED flaş

Toza ve suya dayanıklı (IP68)

Boyutlar:164.18×74.37×7.46mm; Ağırlık:186g

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2,GPS (L1 + L5), USB Type-C, NFC

80W hızlı şarj özelliğine sahip 4600mAh kapasiteli batarya