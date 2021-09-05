İnceleme
Vivo V21e İnceleme | Vivo’dan Tasarım Dersi!
Vivo’nun bana kalırsa en şık telefonu V21e’yle birlikteyiz. V21e’nin tasarımıyla bütün dikkatleri üzerine çekebilmesinin yanı sıra, V21e’nin sıklıkla selfie çekenler için mutlaka değerlendirilmesi gereken bir seçenek olduğunu belirterek gelin yavaştan cihazın detaylarına geçelim.
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Vivo V21e neler sunuyor?
Kamera
Cihazın en çok dikkat çeken detayı ön kamerası demiştim o yüzden gelin kameralarla başlayalım. Cihazın arka tarafında gördüğünüz bu kamera modülünde 64 MP’lik bir ana kamera mevcut. Bu ana kamera 8 MP Geniş Açı ve 2 MP Makro kameralarla desteklenmiş ve 4K video çekimi yapılabiliyor.
Kameranın performansı bana kalırsa çok iyi. Özellikle de gece çekimlerinde beni şaşırtmayı başardı. Bir de Vivo’nun gece çekimlerinde kullanmanıza izin verdiği geceye özel filtreler var. Bunlar mesela cyber punk, buz mavisi gibi efektler. Merak edenler için, gece yaptığım standart çekimi ve buz mavisi çekimi de inceleme videosunda sizlerle paylaştım.
Cihazın ön kamerasına geldiğimizdeyse, 44 MP otomatik odaklama destekli bir ön kamerayla karşılaşıyoruz. Vivo V21e’nin ön kamerası gece çekimleri ve daha stabil videolar için son teknoloji yazılım ve otomatik odaklama teknolojileriyle desteklenmiş. Elektronik Görüntü Sabitleyici (EIS) ve diğer özelliklerle birlikte, ön kamerayı da adeta arka kamera kalitesinde kullanabiliyorsunuz.
Diğer akıllı telefonlarda genellikle ön kameranın üstüne bu kadar düşüldüğünü görmezsiniz. Daha çok, ön kamera sunduk demiş olmak için konulan ön kameralar görmeye alışkınız. Ama burada Vivo ön kamerada maksimum kaliteyi sunabilmek adına her şeyi yapmış hatta önü arkadan neredeyse ayırmamış.
Performans
Gelelim cihazın performansına. İşlemci olarak alışkın olduğumuz ve hatta piyasayı domine eden işlemci olarak yine burada da Snapdragon 720G kullanılmış. Anlaşılan Qualcomm’un elindeki bu 720Gler bir türlü bitmeyecek.
720G’nin standart performansının yanı sıra, Vivo burda yazılımsal desteği de ihmal etmemiş tabi. Neden böyle söylüyorum örneğin yazılımsal olarak RAM artırma özelliği V21e’de yine mevcut. Örneğin bizim elimizdeki, 8’e 128’lik versiyon. Ve bu 8 GB RAM’in üstüne yazılımsal olarak 3 GB RAM daha ekleyebiliyoruz. Ama günümüz standartlarında 8 GB bile fazlasıyla yeterliyken buradaki +3GB’ı aktive etme gereği duymayabilirsiniz. Yine de elinizde bulunması güzel. Geniş RAM de artık rüştünü ispatlamış Snapdragon 720G’yle bir araya gelince zaten performans noktasında hiçbir şekilde sorun yaşamıyorsunuz.
Tasarım
Gelelim hepinizin gözünüzü alabilecek kalitedeki elmas kesim desene sahip Vivo V21e’nin tasarımına. Bu arka kapak acayip bir şey olmuş. Sanki cihazın arkasında 3 boyutlu elmas yüzeyler işlenmiş gibi. Malzeme kalitesi de bir o kadar yüksek. Hafif gövdeyle beraber eldeki tutumu da kolay olan cihaz, 7,38 mm kalınlığında ve 171 g ağırlığında. Ekran boyutuysa 6.44 inç. Mevcut renkleri arasında Roma Siyahı ve Elmas Yansıması olmak üzere 2 ayrı seçenek bulunuyor. Siyah versiyonunu deneyimleme fırsatı bulamadık fakat elmas versiyonu gerçekten çok göz alıcı.
Batarya
Snapdragon 720G ile beraber düşük güç tüketimine sahip olan V21e, 4.000 mAh bataryaya ve 33W hızlı şarj desteğine sahip.
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KAMERALARA AŞIK OLACAKSINIZ! | vivo V21 İncelemesi
vivo, yakın zamanda ülkemizde üretime başlayan markalardan biri olmasının dışında orta ve üst seviye telefonlarını da tüketicilerin beğenisine sunan bir marka. Pandemi sonrası ilk canlı lansmanı da vivo, V21 ailesinin tanıtımıyla gerçekleştirdi. Şimdi ise ofisimize gelen V21’e daha detaylı bakalım.
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İçindekiler
vivo V21’in şık tasarımı ve üst düzey malzeme kalitesi
vivo V21’i incelemeye tasarımında başlayacak olursak ilk başta şık duran rengi bizleri karşılıyor. Gün Batımı Ritmi ve Alacakaranlık Mavisi olarak iki farklı renge sahip olan modelin boyutlarına baktığımızda 159,68 mm x 73,9 mm x 7,29 mm ölçülerini görüyoruz. Ayrıca 176 gram ağırlığında olması da elde tutuşu kolaylaştırıyor. Ek olarak alüminyum çerçeve ve ön-arka cam yüzeyi ile malzeme kalitesi de üst seviyede tutulmuş. Ayrıca çerçevelerin oval yerine düz bir biçimde tutulması elde tutuş konforunu da arttırıyor. Arka camın yansıtma engelleyici mat cam ile kaplanmış olması parmak izi lekelerini de üzerinde tutmamasını sağlıyor. Kamera çıkıntısının da minimum seviyede tutulmasıyla şık görüntüyü tamamlıyor.
Eksiksiz ekran özellikleri
Ekran tarafında ise V21 bizlere 6,44 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğünde Samsung yapımı E3 AMOLED 90Hz HDR10+ özellikleri sunuyor. 409 PPI yoğunluk sunan ekranın maksimum parlaklık seviyesi ise 800nit. Görüntülerin keskinliği iyi ayarlanmış, renkler ise kontrastı yüksek sonuçlar çıkarabiliyor. Ayrıca çerçevelerin ince tutulmasıyla %84,8 ekran/ gövde oranı sağlıyor. Segmentinde beklenen özellikler V21’de eksiksiz bulunuyor.
Verimli işlemci: Dimensity 800u
vivo V21 daha önce hiçbir telefonda görmediğimiz bir işlemciyi içerisine bulunduruyor; Dimensity 800u. Bu işlemci MediaTek’in orta üst seviye telefonlar için geliştirdiği bir işlemciyken günlük hayattaki kullanımda ise rahat bir kullanım sunuyor. Yük altına girdiğinde herhangi bir sorun yaşatmamasının yanında ısınmayı da minimum düzeyde tutuyor. Bu işlemciye ek olarak Mali-G57 MC3 GPU’da eşlik ediyor. 8GB RAM ile gelen model yazılım ile ek +3GB RAM’e sahip olabiliyor. UFS 2.2 desteleyen 128GB depolama da günümüz şartlarında yeterli olarak gözüküyor. Test skorlarına baktığımızda ise Antutu’da 383.246 puan, 3DMark Wilf Life testinde 1605 puan ve Geekbench5 tesinde 605 / 1814 almayı başarıyor. Ağır grafikli oyunlardan PUBG’de Akıcı-Aşırı Yüksek / HD-Yüksek oynayabiliyorken, PES 2021’de ise Düşük-Standart/60fps oynatabiliyor. Pil verimliliği tarafında da iyi işler çıkaran bu işlemci Android 11 ve FunTouch 11.1 yazılımı sayesinde akıcılık sunuyor, günlük kullanımda rahat bir kullanım sunuyor ve oyunlarda da size konfor sağlıyor.
vivo V21 kamera performansı ile öne çıkıyor
vivo V serisinin en iddialı olduğu noktalardan kamerası iyi işler çıkarıyor. 64 MP 4 eksenli OIS bulunan ana kamera f/1,79 diyafram açıklığıma sahip. Ek olarak bu ana kameranın GW3 sensöre sahip olduğunu söyleyelim. İkinci kamerası ise 8 MP f/2,2 120 derecelik geniş açı kamerası ve son olarak üçüncü kamera 2 MP f/2,4 4cm’ye kadar çekim yapabilen bir makro kamerası. Bu kameralar ile Yüksek Çözünürlük, Panorama, Canlı Fotoğraf, Yavaş Çekim, Hızlandırılmış, Pro, Ar çıkartmaları, Belge ve Çift pozlama modlarında çekim yapabilmek mümkün. 4K 30fps/1080p 60fps videolar çekebiliyorken 1080p 120fps ağır çekim yapabiliyorsunuz. Süper- Anti sarsıntı modu ile sabit videolar çekebilmenize olanak tanıyor. Resim İçinde Resim / İkili Görünüm şeklinde Dual-View videolar da çekebiliyorsunuz. Pro modunda ise 16MP RAW ve JPEG çekimi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ön tarafta ise 44 MP çözünürlüğünde OIS destekli f/2,0 diyafram açıklığı sunan bir kamera bulunuyor. OIS ile birlikte Anti-Sarsıntı modunu açtığınızda sabit videolar çekebiliyor. Spot ışığı özelliği sayesinde karanlık ortamlarda da net fotoğraflar çekebilmeniz münkün. Ek olarak ön ve arka kamerada da gece modunu kullanabiliyorsunuz. Ön kamera ile 4K 30fps video çekim de gerçekleştirebiliyorsunuz. Ancak OIS 1080p 30fps videoda açılabiliyor.
vivo V21 ile gün boyu kullanım sunan batarya
Batarya konusunda vivo V21 4000 mAh büyüklüğünde bir değer sunuyor. Günlük kullanımınızda Dimesity 800u işlemcisinin verimliliğini de arkasına alan V21 sizi yarı yolda bırakmıyor. Kutu içerisinden çıkan 33W hızlı şarj aleti ile kısa sürede %100 dolum sağlayabiliyor.
Günümüz standartlarını sağlayan ses performansı
vivo V21 kutu içerisinden çıkan kulaklık ve 3,5mm/Type-C dönüştürücü sayesinde multimedya tüketimini sağlayabiliyor. Ek olarak da sağ alt tarafa yerleştirilmiş bir mono hoparlörü bulunuyor. Ses yüksekliği ve kalitesi, bass, tiz ve midler rahat bir şekilde duyulabiliyorken vokal sesleri de berrak bir şekilde verebiliyor.
vivo V21: Güncel teknolojiye sahip
Günümüz teknolojilerini içerisinde barındıran vivo V21 WiFi 5 ve Bluetooth 5.1 bağlantı seçeneklerini sizlere sunuyor. Hızlı bir indirme/yükleme işlemleri yapabiliyorken Bluetooth bağlantılısını da kolayca yapabiliyor. Kablosuz kulaklık bağlantısında ise sorunsuz bir deneyim yaşatıyor.
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İyi seyirler.
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