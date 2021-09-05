Vivo V21e İnceleme | Vivo’dan Tasarım Dersi!

Vivo’nun bana kalırsa en şık telefonu V21e’yle birlikteyiz. V21e’nin tasarımıyla bütün dikkatleri üzerine çekebilmesinin yanı sıra, V21e’nin sıklıkla selfie çekenler için mutlaka değerlendirilmesi gereken bir seçenek olduğunu belirterek gelin yavaştan cihazın detaylarına geçelim.

İlginizi çekebilir: KAMERALARA AŞIK OLACAKSINIZ! | vivo V21 İncelemesi

Vivo V21e neler sunuyor?

Kamera

Cihazın en çok dikkat çeken detayı ön kamerası demiştim o yüzden gelin kameralarla başlayalım. Cihazın arka tarafında gördüğünüz bu kamera modülünde 64 MP’lik bir ana kamera mevcut. Bu ana kamera 8 MP Geniş Açı ve 2 MP Makro kameralarla desteklenmiş ve 4K video çekimi yapılabiliyor.

Kameranın performansı bana kalırsa çok iyi. Özellikle de gece çekimlerinde beni şaşırtmayı başardı. Bir de Vivo’nun gece çekimlerinde kullanmanıza izin verdiği geceye özel filtreler var. Bunlar mesela cyber punk, buz mavisi gibi efektler. Merak edenler için, gece yaptığım standart çekimi ve buz mavisi çekimi de inceleme videosunda sizlerle paylaştım.

Cihazın ön kamerasına geldiğimizdeyse, 44 MP otomatik odaklama destekli bir ön kamerayla karşılaşıyoruz. Vivo V21e’nin ön kamerası gece çekimleri ve daha stabil videolar için son teknoloji yazılım ve otomatik odaklama teknolojileriyle desteklenmiş. Elektronik Görüntü Sabitleyici (EIS) ve diğer özelliklerle birlikte, ön kamerayı da adeta arka kamera kalitesinde kullanabiliyorsunuz.

Diğer akıllı telefonlarda genellikle ön kameranın üstüne bu kadar düşüldüğünü görmezsiniz. Daha çok, ön kamera sunduk demiş olmak için konulan ön kameralar görmeye alışkınız. Ama burada Vivo ön kamerada maksimum kaliteyi sunabilmek adına her şeyi yapmış hatta önü arkadan neredeyse ayırmamış.

Performans

Gelelim cihazın performansına. İşlemci olarak alışkın olduğumuz ve hatta piyasayı domine eden işlemci olarak yine burada da Snapdragon 720G kullanılmış. Anlaşılan Qualcomm’un elindeki bu 720Gler bir türlü bitmeyecek.

720G’nin standart performansının yanı sıra, Vivo burda yazılımsal desteği de ihmal etmemiş tabi. Neden böyle söylüyorum örneğin yazılımsal olarak RAM artırma özelliği V21e’de yine mevcut. Örneğin bizim elimizdeki, 8’e 128’lik versiyon. Ve bu 8 GB RAM’in üstüne yazılımsal olarak 3 GB RAM daha ekleyebiliyoruz. Ama günümüz standartlarında 8 GB bile fazlasıyla yeterliyken buradaki +3GB’ı aktive etme gereği duymayabilirsiniz. Yine de elinizde bulunması güzel. Geniş RAM de artık rüştünü ispatlamış Snapdragon 720G’yle bir araya gelince zaten performans noktasında hiçbir şekilde sorun yaşamıyorsunuz.

Tasarım

Gelelim hepinizin gözünüzü alabilecek kalitedeki elmas kesim desene sahip Vivo V21e’nin tasarımına. Bu arka kapak acayip bir şey olmuş. Sanki cihazın arkasında 3 boyutlu elmas yüzeyler işlenmiş gibi. Malzeme kalitesi de bir o kadar yüksek. Hafif gövdeyle beraber eldeki tutumu da kolay olan cihaz, 7,38 mm kalınlığında ve 171 g ağırlığında. Ekran boyutuysa 6.44 inç. Mevcut renkleri arasında Roma Siyahı ve Elmas Yansıması olmak üzere 2 ayrı seçenek bulunuyor. Siyah versiyonunu deneyimleme fırsatı bulamadık fakat elmas versiyonu gerçekten çok göz alıcı.

Batarya

Snapdragon 720G ile beraber düşük güç tüketimine sahip olan V21e, 4.000 mAh bataryaya ve 33W hızlı şarj desteğine sahip.