VIVO V21 vs Mate 40 Pro vs Galaxy S20 FE vs realme 7 | Ön Kamerada OIS Ne İşe Yarar?

iOS 15 ile birlikte birçok yeni özellikte beraberinde geliyor. iPhone’unuzu güncellediğinizde; odak modu, çeşitli uyarılar ve arka plan sesleri gibi güncelemeler alacaksınız. Bununla birlikte, iOS sürümlerinde her yıl Apple’ın açılış konuşmalarında sözü geçmeyen bir dizi küçük yükseltme vardır. Bu açıklanmayan gizli özellikler, kesinlikle hayatınızı kolaylaştıracak iyileştirmeleri içerir. Bu nedenle sizlere iOS 15’in en önemli 15 özelliğini vurgulayacağız.

1. Aramalarınızda kendi mikrofonunuzu kapattığınız zaman sesli bir uyarı alacaksınız

Bir aramadaysanız ve mikrofonun sesini kapatma düğmesine dokunursanız, iOS 15, mikrofonun sesini kapattığınızı veya açtığınızı anlayabilmeniz için bir uyarı sesiyle sizleri haberdar edecek. Aramalar sırasında farkında olmadan kendimizi ne sıklıkta sessize aldığımızı veya açtığımızı düşünürsek bunun oldukça harika bir yenilik olduğunu söyleyebiliriz. Artık mikrofonlarımızı kapattığımızda bir uyarı duyabilir ve istenilmeyen utanç verici durumlara düşmekten kaçınabilirsiniz.

2. Ekranınız kilitliyken Spotlight ile arama yapabilirsiniz

iPhone’unuzda çok fazla uygulama varsa ve bu uygulamaları bulmakta güçlük çekiyorsanız illaki Spotlight’a işiniz düşmüştür. Bu yenilik Spotlight’a sık sık işi düşenlere geliyor. Artık ona erişmek için iPhone’unuzun kilidini açmanıza gerek yok. Böylelikle kilit ekranında, önerilen uygulamaların listesini görmek için aşağı kaydırmanız yeterli olacaktır.

Bu konuda bir diğer yenilik, uygulamaları doğrudan Spotlight aramasından silme özelliğinin de olmasıdır. Spotlight’ı kullanarak herhangi bir uygulamayı arayın ve sil seçeneğini görmek için dokunup basılı tutun. Bir uygulamayı içinde olduğu klasörden seçip silmekten daha hızlı olacaktır.

3. Hangi uygulamanın verilerinize eriştiğini kontrol edin

iOS 15, uygulamaların mikrofonunuzu, konum verilerinizi, kameranızı kullandığında işletim sisteminin kayıt yapmasına sağlayan Uygulama Gizliliği Raporu adlı güzel bir özelliğe sahiptir. Haftada bir kez, bu verilerle ilgili bir rapor alacaksınız. Bu, uygulamaların verilerinize ihtiyaç duymadıklarında erişip erişmediğini kontrol etmenizi sağlayacak. Böylelikle bulunduğumuz çağın en değerli metalarından birisi haline gelen verilerimizin gizliliğini kontrol edebileceğiz.

Bunu etkinleştirmek için sırasıyla Ayarlar> Gizlilik> Uygulama İzlemeyi Etkinleştir ve böylelikle Uygulama Gizliliği Raporu özelliğini etkinleştirmiş olursunuz. Ancak bu özelliğin henüz deneme aşamasında.

4. E-Maillerinizden izlenmeyi engelleyin

Şirketler, e-mailleri ne zaman ve nerede açtığınızı kontrol etmek için birçok casus yazılım kullanır. Bu verileri, e-postalara yerleştirilmiş izleme linklerini kullanarak izlerler. iOS 15, Posta Gizliliği Koruması ile bu şekilde izlenmenizi engellemenizi sağlar. IP adresinizi casuslardan gizler ve uygulamadan sizi izlemelerini zorlaştırır. Bu özellik telefonlarınızda varsayılan olarak etkindir olacak, ancak Ayarlar > Posta > Gizlilik Koruması’na giderek emin olabilirsiniz.

5. Yeni iPhone’unuzu hızlı bir şekilde kurmak için iCloud saklama alanını ödünç alın

Eski bir iPhone’dan yenisine geçiyorsanız, iCloud saklama alanı konusunda endişelenmenize gerek yok. Tüm verilerinizi yeni iPhone’unuza kolayca aktarmak için geçici olarak bir miktar depolama alanını ücretsiz olarak ödünç alabilirsiniz. Bunu ayarlamak için Ayarlar > Genel > iPhone’u Aktar veya Sıfırla’ya gidin .

6. Bir anda çok sayıda bildirim almayacaksınız

Gelen bildirim seslerinden, titreşimlerden ya da görüntü kirliliğinden bıktıysanız bu yenilik tam size göre. Bildirimler sizi bunaltıyorsa ve rahatsız edici uygulamalardan gelen bildirimleri tamamen devre dışı bırakamıyorsanız, iOS 15’te günün belirli bir saatinde belirli uygulamalardan gelen bildirimlerin bir özetini almanızı sağlayan Bildirim Özeti adlı bir yenilik sizleri bekliyor. Ayarlar > Bildirimler > Planlanmış Özet’e gidebilir ve bu özelliği aktif hale getirebilirsiniz.

7. Safari’de sekmeler arasında daha hızlı bir şekilde geçiş yapabilirsiniz

iOS 15’te Safari’ye girdiğinizde web adresinin yazılı olduğu bölümden tutup kaydırarak sekmeler arasında çok daha hızlı bir şekilde geçiş yapabilirsiniz.

8. Resimlerden Metin Kopyalama