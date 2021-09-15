En İyi Poco Hangisi? | Fiyat Performans Şampiyonlarını Seçtik!

Xiaomi tarafı, ürettiği yüksek fiyat performans dengesine sahip cihazlarla birçok pazarda ilk 3 sıraya yerleşti bile. Fakat bir süredir Xiaomi’nin fiyat performans dengesini güzel yakalayan cihazlardan çok, daha prestijli cihazlara yöneldiğini görüyoruz. Her ne kadar Redmi tarafında hala fiyat performans tarafında çok başarılı cihazlar üretilse de; Poco’nun Xiaomi bünyesinde bu konuda en başarılı işler çıkaran marka olduğu açık gibi görünüyor.

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Şampiyon Poco Hangisi?

Bunu belirlemeden önce piyasada bulunan Poco marka akıllı telefonlar arasında ufak bir eleme yapmamız gerek diye düşünüyorum. Bu yüzden videoda da gördüğünüz gibi sebepleriyle beraber birçok Poco marka akıllı telefonu elemek zorunda kaldım. Elenen cihazlarsa geçtiğimiz dönemlerde öne çıkmasına rağmen popülaritesini kaybeden cihazlar. Bundan dolayı geriye sadece 3 akıllı telefon kaldı. Bunlar Poco X3 Pro, Poco F3 ve Poco X3 GT.

Poco X3 Pro

Poco X3 Pro, fiyatına karşılık çok fazla şey sunabilen bir akıllı telefon. Ağırlık gibi dezavantajları olsa da; amiral gemisi düzeyindeki performansıyla, güçlü bir akıllı telefon arayanlar için en iyi seçeneklerden biri olan Poco X3 Pro, Snapdragon 860 işlemcisiyle beraber çok tercih edilen akıllı telefonlardan biri konumunda. 6.67 inçlik 120Hz tazeleme hızı destekli IPS LCD ekranıyla, diğer IPS rakiplerinden sıyrılmayı başaran cihaz birçok kullanıcı için oyun deneyimini de en üst seviyelere taşıyabiliyor. Yüksek tazeleme hızına sahip olan ekranda PUBG gibi yüksek gereksinime ihtiyaç duyan oyunları Ultra HD ayarlarda oynayabilmeniz mümkün. Ayrıca stereo hoparlörler sayesinde de yüksek ses ve tatmin edici bir ses kalitesine ulaşabiliyorsunuz.

Cihazın ağırlık dışındaki bir diğer dezavantajı da kamera noktasında. Aslında buna bir dezavantaj demek doğru olmaz fakat cihazın kamera performansı konusunda zaman zaman segmentindeki diğer rakiplere yenik düştüğünü görebiliyoruz. Bu yüzden birincil tercihi kamera olan kullanıcıların Poco X3 Pro yerine başka seçeneklere yönelmesi, kullanıcıların daha göz alıcı sosyal medya paylaşımları yapabilmesinde etkili olacaktır.

Poco F3

Poco’nun amiral gemisi segmentine göz kırpmasına rağmen amiral gemilerinden çok daha düşük fiyata sahip olan telefonu Poco F3 de yine kamera noktasında amiral gemileriyle yarışmasa da; panel kalitesi ve güç olarak tamamen bir amiral gemisi. Şuanda piyasada bulunan en kaliteli AMOLED panellerden biri olan E4 AMOLED panele sahip olan cihaz, izleme deneyiminizi maksimuma taşıyor. Bu ekranın Hi-Res Audio destekli stereo hoparlörlerle de desteklenmesi yine yüksek ses ve tatmin edici bir ses kalitesine ulaşabilmenizi sağlıyor.

Ayrıca diğer Poco marka cihazların aksine Poco F3, gayet ince ve hafif bir şekilde tasarlanmış. Böylelikle kullanımda da ergonomik anlamda ciddi artılar sağlayabiliyor.

Poco X3 GT

Poco X3 GT, bu 3’lümüzün arasında şampiyon olamasa da; genel anlamda sunduklarıyla 3. sırada kendine yer bulmayı başarıyor. Dimensity 1100’ü ilk kez görmemizle ve 67W hızlı şarjı ilk kez görmemizle beraber Poco X3 GT dikkat çekebiliyor. Fakat fiyat tarafında bu yenilikleri desteklemekte zorlanan cihaz, maalesef Poco X3 Pro veya Poco F3 kadar rekabetçi fiyatlara sahip değil. Bu durum da X3 GT’nin listemizde 3. sırada yer almasına yol açıyor.