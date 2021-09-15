Video
En İyi Poco Hangisi? | Fiyat Performans Şampiyonlarını Seçtik!
Xiaomi tarafı, ürettiği yüksek fiyat performans dengesine sahip cihazlarla birçok pazarda ilk 3 sıraya yerleşti bile. Fakat bir süredir Xiaomi’nin fiyat performans dengesini güzel yakalayan cihazlardan çok, daha prestijli cihazlara yöneldiğini görüyoruz. Her ne kadar Redmi tarafında hala fiyat performans tarafında çok başarılı cihazlar üretilse de; Poco’nun Xiaomi bünyesinde bu konuda en başarılı işler çıkaran marka olduğu açık gibi görünüyor.
Poco Reis’in önerdiği Poco akıllı telefonları burada Hepsiburada üzerinden görebilirsiniz.
Poco Reis’in önerdiği Poco akıllı telefonları burada Trendyol üzerinden görebilirsiniz.
İlginizi çekebilir: Poco X3 GT İnceleme | Poco Reis’i Üzdü! | Dimensity 1100, 67W Hızlı Şarj…
İçindekiler
Şampiyon Poco Hangisi?
Bunu belirlemeden önce piyasada bulunan Poco marka akıllı telefonlar arasında ufak bir eleme yapmamız gerek diye düşünüyorum. Bu yüzden videoda da gördüğünüz gibi sebepleriyle beraber birçok Poco marka akıllı telefonu elemek zorunda kaldım. Elenen cihazlarsa geçtiğimiz dönemlerde öne çıkmasına rağmen popülaritesini kaybeden cihazlar. Bundan dolayı geriye sadece 3 akıllı telefon kaldı. Bunlar Poco X3 Pro, Poco F3 ve Poco X3 GT.
Poco X3 Pro
Poco X3 Pro, fiyatına karşılık çok fazla şey sunabilen bir akıllı telefon. Ağırlık gibi dezavantajları olsa da; amiral gemisi düzeyindeki performansıyla, güçlü bir akıllı telefon arayanlar için en iyi seçeneklerden biri olan Poco X3 Pro, Snapdragon 860 işlemcisiyle beraber çok tercih edilen akıllı telefonlardan biri konumunda. 6.67 inçlik 120Hz tazeleme hızı destekli IPS LCD ekranıyla, diğer IPS rakiplerinden sıyrılmayı başaran cihaz birçok kullanıcı için oyun deneyimini de en üst seviyelere taşıyabiliyor. Yüksek tazeleme hızına sahip olan ekranda PUBG gibi yüksek gereksinime ihtiyaç duyan oyunları Ultra HD ayarlarda oynayabilmeniz mümkün. Ayrıca stereo hoparlörler sayesinde de yüksek ses ve tatmin edici bir ses kalitesine ulaşabiliyorsunuz.
Cihazın ağırlık dışındaki bir diğer dezavantajı da kamera noktasında. Aslında buna bir dezavantaj demek doğru olmaz fakat cihazın kamera performansı konusunda zaman zaman segmentindeki diğer rakiplere yenik düştüğünü görebiliyoruz. Bu yüzden birincil tercihi kamera olan kullanıcıların Poco X3 Pro yerine başka seçeneklere yönelmesi, kullanıcıların daha göz alıcı sosyal medya paylaşımları yapabilmesinde etkili olacaktır.
Poco F3
Poco’nun amiral gemisi segmentine göz kırpmasına rağmen amiral gemilerinden çok daha düşük fiyata sahip olan telefonu Poco F3 de yine kamera noktasında amiral gemileriyle yarışmasa da; panel kalitesi ve güç olarak tamamen bir amiral gemisi. Şuanda piyasada bulunan en kaliteli AMOLED panellerden biri olan E4 AMOLED panele sahip olan cihaz, izleme deneyiminizi maksimuma taşıyor. Bu ekranın Hi-Res Audio destekli stereo hoparlörlerle de desteklenmesi yine yüksek ses ve tatmin edici bir ses kalitesine ulaşabilmenizi sağlıyor.
Ayrıca diğer Poco marka cihazların aksine Poco F3, gayet ince ve hafif bir şekilde tasarlanmış. Böylelikle kullanımda da ergonomik anlamda ciddi artılar sağlayabiliyor.
Poco X3 GT
Poco X3 GT, bu 3’lümüzün arasında şampiyon olamasa da; genel anlamda sunduklarıyla 3. sırada kendine yer bulmayı başarıyor. Dimensity 1100’ü ilk kez görmemizle ve 67W hızlı şarjı ilk kez görmemizle beraber Poco X3 GT dikkat çekebiliyor. Fakat fiyat tarafında bu yenilikleri desteklemekte zorlanan cihaz, maalesef Poco X3 Pro veya Poco F3 kadar rekabetçi fiyatlara sahip değil. Bu durum da X3 GT’nin listemizde 3. sırada yer almasına yol açıyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
İnceleme
iPhone 13 ailesi tanıtıldı! | Türkiye fiyatları ne kadar?
Apple iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modelleri tanıtıldı. Hemen Türkiye fiyatları da belli olan modellerin detayları videomuzda!
iPhone 13 mini ve iPhone 13 özellikleri ve fiyatı; https://hwp.com.tr/apple-iphone-13-ve-iphone-13-mini-tanitildi-194085
iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max özellikleri ve fiyatı; https://hwp.com.tr/iphone-13-pro-tanitildi-iste-yeni-ozellikler-ve-fiyat-194099
iPhone 13 ailesi tanıtıldı! | Türkiye fiyatları ne kadar?
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
İnceleme
Akıllı tartı nedir? Ne işe yarar? Almak mantıklı mı?
Akıllı tartı modellerine genel bir bakış attığımız bu videomuzda MediaMarkt desteğiyle akıllı tartıların ne işe yaradıklarına göz atıyoruz.
İlginizi çekebilir; En İyi Ofis Arkadaşınız! | MSI Modern AM271P All in One İncelemesi
Akıllı tartı nedir? Ne işe yarar? Almak mantıklı mı?
Akıllı tartı nedir ? Ne işe yarar ?
Akıllı tartı, günümüz tartıların akıllı telefon entegrasyonuyla çalışmasını sağlayan, aynı zamanda sadece kilo değil, birçok sağlık verisini de sizlerle paylaşan bir ürün olarak dikkat çekiyor. Huawei, Xiaomi ve Honor marklarından gördüğümüz tartıların çeşitli markalarda da farklı modelleri mevcut.
Örnek vermek gerekirse; kilo dışında, vücut kitle indeksi, yağ oranı, yağsız kütle, kas kütlesi, vücuttaki su yüzdesi, protein miktarı, bazal metabolizma ve kalp atış sensörü gibi verileri sunan bu ürünler, bir bakıma zamanında kent meydanlarında bulunan cihazlara benziyorlar. Akıllı telefonunuza entegre çalışarak bu verileri saklayan cihazlar, dönemsel olarak bu verileri size sunarak karşılaştırma yapmanızı da sağlıyor.
Bu sayede spor, diyet gibi konularda ne kadar başarılı olduğunuzu da görebiliyorsunuz. Hatta bazı türlerinde hassas tartı gibi bir durum ile evcil hayvanlarınızın da kilo ölçümünü yapabiliyor.
Siz de akıllı tartı ürünlerine göz atmak ve denemek isterseniz en yakın MediaMarkt mağazasına giderek deneyimleyebilirsiniz. Ya da hızlıca MediaMarkt internet sitesinden satın alabilirsiniz.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Xiaomi’nin Yeni 11T Modelleri Tanıtıldı!
NFT Platformu OpenSea Çok Konuşulan O İddiaları Kabul Etti!
Merkez Bankası’ndan Dijital Türk Lirası Açıklaması
Bir NFT Neden 69 Milyon Dolar Olur ?
Yeni Bir DeFi Hack Alarmı! 1 Milyon Dolardan Fazla Kayıp Var…
En İyi Poco Hangisi? | Fiyat Performans Şampiyonlarını Seçtik!
iPhone 13 ailesi tanıtıldı! | Türkiye fiyatları ne kadar?
Akıllı tartı nedir? Ne işe yarar? Almak mantıklı mı?
Redmi Note 10 Satın Alma Rehberi | Bana En Uygun Redmi Note 10 Hangisi?
SAMSUNG | Nesini Seviyorsunuz? #2
En İyi Poco Hangisi? | Fiyat Performans Şampiyonlarını Seçtik!
iPhone 13 ailesi tanıtıldı! | Türkiye fiyatları ne kadar?
Akıllı tartı nedir? Ne işe yarar? Almak mantıklı mı?
Redmi Note 10 Satın Alma Rehberi | Bana En Uygun Redmi Note 10 Hangisi?
SAMSUNG | Nesini Seviyorsunuz? #2
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.