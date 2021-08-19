Akıllı Telefonlar
vivo V21 serisi telefonlarını Türkiye’de piyasaya sürdü
vivo, yeni V21 serisi akıllı telefonlarını Türkiye’de piyasaya sürdü. V21 serisi, V21 ve V21e olmak üzere iki model ile karşımıza çıkıyor. vivo’nun uzun süredir tüketicilere sunduğu V serisi akıllı telefonunun en yenisi V21 serisi; kendi fiyat aralığında modaya uygun, kamera odaklı özelliklere ve avantajlara sahip.
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Teknolojinin stille buluştuğu yeni V21, ince akıllı telefon tasarımıyla ön plana çıkarken, aynı zamanda Optik Görüntü Sabitleme (OIS) teknolojisine sahip ön kamerasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Bu 44MP OIS ön kamera, kullanıcıları AI Gece Portresi, Süper Gece Modu, gelişmiş otomatik odaklama ve stabil 4K video gibi özellikleri bir araya getiriyor.
vivo Kıdemli Başkan Yardımcısı ve CMO’su Spark Ni, V21 serisini; “V21 serimizi, müşterilerimizin telefonlarında en çok neye değer verdiğine dair içgörülerimize dayanarak geliştirdik. Bu OIS ön kamerası, geleceğin akıllı telefon ön kameraları için standardı belirlemede radikal bir adımdır. Sanal dünya fiziksel gerçekliğimizle birleşmeye devam ederken, güçlü selfie spot ışığı, şık tasarımı ve şaşırtıcı kullanıcı deneyimi ile V21 ön yüz OIS kamerası, kullanıcılarımızın hem sanal hem de şahsen en iyi hallerini sunmalarına yardımcı olacak.” sözleriyle anlatıyor.
İçindekiler
Vivo V21 serisinde gece görüşü ile artık ön kamerada da bulunan Optik Görüntü Sabitleyici
V21, Elektronik Görüntü Sabitleyici (EIS), AI Gece Portresi, otomatik odaklama ve bir ışık sensörü ile birleştirilen OIS’li bir 44 MP ön kameraya sahip ve her zaman, her yerde daha net selfieler ve kaliteli videolar çekmek için bir yazılım-donanım sinerjisi yaratıyor. Gece çekimleri, aksiyon çekimleri ve 4K videolar çeken bu ön kamera, aydınlatmanın sınırlı olduğu ortamlarda bile çok yönlü bir görüntü deneyimi yaratmak için tasarlanmış. AI Gece Portresi, karanlık ortamlardaki karlanmaları azaltan, yüzler için daha iyi odak ve netlik sağlayan Yapay Zeka algoritmasına sahipken, OIS, daha fazla ışığa sahip olabilmek için kamerayı sabitliyor.
Ayrıca, Çift Selfie Spot Işığı, hem ekranın yumuşak ışığını hem de gece fotoğrafları ve videoları çekmeyi daha da kolaylaştırmak için ekranın üstüne yerleştirilmiş bir şekilde olan dahili ön flaşlarla geliyor. V21, makro fotoğrafçılığın yanı sıra geniş açılı ve daha karmaşık çekimleri işlemek için bir dizi ikincil kamera tarafından desteklenen 64 MP OIS arka kameraya da sahip. Bu kamera ile V21, telefonun her iki tarafından video kaydeden çift görüntüleme seçeneğini, yüz özelliklerini artırmak için gelişmiş Yapay Zeka ve kullanıcıların yaratıcılığını öne çıkaran Çift Pozlama İşlevi gibi diğer yaratıcı özelliklerini birleştiriyor. Bu özellikler V21’i, kullanıcıların herhangi bir ortamda arkadaşları veya aileleriyle geçirdikleri keyifli dakikaları stabil ve sorunsuz bir vlog deneyimi haline dönüştüren ideal bir yol arkadaşı haline getiriyor.
7,29 mm ince telefonlar gelişmişliği ifade ediyor
V21, 7,29 mm ince gövdesiyle şık ve minimalist bir tasarıma sahip. Arka kamerayı daha hafif ve daha ince hale getirmek için vivo’nun imzası olan Çift Katmanlı Tasarımı ile fark yaratan V21, formundan ödün vermeden yüksek standartta teknolojiyi tasarımı ile birleştiriyor. Akıllı telefonun ön tarafında, optimum ekran parlaklığı, kontrast, renk canlılığı, mavi ışık göz koruması ve daha fazlasını sağlayan 90 Hz yenileme hızına sahip bir E3 AMOLED FullView ekran bulunuyor. Arka tarafta ise, doğadan ilham alan Gün Batımı Ritmi ve Alacakaranlık Mavisi temalarıyla renklendirilmiş cam bulunuyor.
CPU hızları ile verimlilik odaklı tasarım arasındaki denge
V21, MTK Dimensity 800U işlemci tarafından gücünü alıyor. 2.4 GHz hızında çalışan çekirdek, hareket netliği için yüksek yenileme hızı ve gelişmiş bir oyun deneyimi ile daha hızlı uygulama başlatma hızı sağlarken, 33W FlashCharge, kullanıcıların telefonlarını hızlı bir şekilde şarj etmelerini ve hareket halinde kalmalarını sağlıyor.
vivo V21 ve V21e arasındaki temel farklar
vivo, her zaman kullanıcılarına mümkün olan en iyi mobil deneyimi sağlamaya ve farklı kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan ürünler sunmayı hedeflediğini söylüyor. vivo V21, 44 MP OIS ön kamerası ve 64 MP OIS arka kamerası ile fotoğraf ve video çekme konusunda bir avantaja sahip. Ön kameradaki OIS, bu fiyat aralığındaki akıllı telefonlar arasında bulunmayan bir özellik. Öte yandan, V21e şık bir tasarımla fotoğrafçılık ve videografi yetenekleri sunan 44 MP ön kamera ve 64 MP arka kamera ile birlikte geliyor. Her ikisi de stabil videolar, güzel selfieler ve net gece sahneleri arayan kullanıcılar için iyi bir seçenek olarak sunuluyor.
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Akıllı Telefonlar
Vivo V21 ve V21e elimizde | OIS destekli ön kamera!
Vivo bügün yaptığı lansman ile orta üst seviyede konumalandırılan iki telefonunu tanıttı. Pandemi süreciyle birlikte canlı lansmanlar yerini sanal lansmanlara bırakmıştı. Ancak ülkemizdeki pandemi sürecinin rahatlaması markalar için de bir fırsat doğurdu ve uzun süre sonra canlı lansmana katılmış olduk.
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Vivo orta üst seviye olan iki cihazı V21 ve V21e modelini lansmanka beraber tanıttı. Kamera özellikleri ve tasarım detylarıyla öne çıkan modellerin teknik özelliklerine göz atalım:
Vivo V21:
Tasarım: 159.7mm x 73.9mm x 7.3mm, 179 Gram Ekran: 6.44 inç FHD+ AMOLED 90Hz HDR10+ %84.8 ekran gövde oranı
İşlemci: MediaTek Dimesity 800U 5G CPU Mali-G57 GPU MC3 8GB RAM / 128GB DEPOLAMA
Android Sürümü: Android 11 ve FuntouchOS 11.1
Kamera: 64MP+8MP+2MP / 44 MP Ön Kamera (OIS destekli)
Batarya: 4000 mAh 33W Hızlı Şarj Destekli
Ağ Bağlantıları: WiFi 5, Bluetooth 5.1
Vivo V21e:
Tasarım: 161.2mm x 74.4mm x 7.4mm, 171 Gram
Ekran: 6.44 inç FHD+ AMOLED HDR10 %83.5 ekran gövde oranı
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 720G CPU Adreno 618 GPU 8GB RAM / 128GB DEPOLAMA Android Sürümü: Android 11 ve FuntouchOS 11.1
Kamera: 64MP+8MP+2MP / 44 MP Ön Kamera (OIS destekli)
Batarya: 4000 mAh 33W Hızlı Şarj Destekli
Ağ Bağlantıları: WiFi 5, Bluetooth 5.1
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Akıllı Telefonlar
Fiyat performans modeli Xiaomi Redmi 10 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri
Redmi’nin yeni akıllı telefon modeli Redmi 10 tanıtıldı. İşte Redmi’nin yeni fiyat performans modeli Redmi 10’un tüm özellikleri ve fiyatı.
Geçtiğimiz günlerde tüm özellikleri yanlışlıkla ortaya çıkan Redmi 10, bugün resmi olarak tanıtıldı ve tüm özelliklerini duyurmuş oldu. Yine fiyatına göre gayet iyi özellikler sunan yeni Redmi modeli, bu sene de kullanıcıların ilgi odağı olacak gibi duruyor. Gelin hiç vakit kaybetmeden Redmi 10’un tüm özelliklerine göz atalım. İşte Redmi 10’un özellikleri ve fiyatı.
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Redmi 10 tüm özellikleri!
Xiaomi bünyesinde varlığını sürdüren Redmi, yeni uygun fiyatlı akıllı telefon modeli Redmi 10‘u tanıttı. İlk olarak baktığımızda bizleri 6.5 inç büyüklüğünde LCD bir ekran ile karşılayan Redmi 10, bu ekranda 90Hz‘e kadar yenileme hızı sunabiliyor. 1080p çözünürlükte görüntüler sunan bu LCD ekran aynı zamanda 20:9 en boy oranı da sunuyor. Yine ön tarafında 8MP‘lik bir ön kamera taşıyan Redmi 10, arka tarafında rakipleri gibi dörtlü kamera grubunu barındırıyor.
Ana kamera olarak 50MP‘lik bir sensörü kullanan Redmi 10, bunun hemen yanında 8MP‘lik bir ultra geniş açılı sensörü de taşıyor. Diğer iki kameranın birisi 2MP‘lik makro sensör iken, diğeri yine 2MP‘lik bir derinlik sensörü. Yani Redmi 10 kamera tarafında rakiplerinin canını sıkacak diyebiliriz.
Performansını MediaTek Helio G88 yonga setinden alan Redmi 10, bu işlemciyi 4GB ve 6GB RAM bellek seçenekleri ile destekliyor. 64GB ve 128GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunan Redmi 10, elektriksel anlamda gücünü 5000mAh‘lik devasa bataryasından alıyor. Bu batarya ise 18W kablolu hızlı şarj desteği sunuyor. Ancak cihazın kutusundan 22,5W hızlı şarj adaptörü çıkıyor.
Ek olarak çift hoparlör, 3.5mm jak girişi, yana monte parmak izi sensörü, yüz kilidi gibi özellikler sunan Redmi 10 işletim sistemi tarafında Android 11 tabanlı MIUI 12.5‘i kullanıyor. Şimdi gelin Karbon Grisi, Çakıl Beyazı ve Deniz Mavisi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelecek olan Redmi 10’un fiyatına göz atalım.
Redmi 10 fiyatı!
Tanıtılması ile birlikte fiyatını da gözler önüne süren Redmi 10, gerçekten uygun fiyatlı bir model. Üç farklı versiyon ile karşımıza çıkan Redmi 10, ilk sürüm olan 4GB / 64GB‘lık model için 180 Dolar fiyat etiketi taşıyor. Devamında 4GB / 128GB‘lık model 200 Dolar fiyat ile gelirken, 6GB / 128GB‘lık en üst versiyon ise 220 Dolar fiyat etiketine sahip. 20 Ağustos‘ta satışta olacak olan Redmi 10 bakalım satışlarda nasıl bir başarı elde edecek. Sizce Redmi 10 nasıl olmuş? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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