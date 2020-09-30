Vivo V20 tüm özellikleriyle ortaya çıktı!

Vivo, geçtiğimiz hafta V20 Pro modelini tanıttığında V20’nin özelliklerinin ve fiyatının da açıklanacağı belirtilmişti. Bugün Vivo resmi sitesi sayesinde Vivo V20’nin tüm teknik özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. 44 MP’lik kalitesi ve birçok yeni özelliğiyle dikkat çeken ön kamerasıyla öne çıkan telefonun yakında satışa sunulması bekleniyor.

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İşte Vivo V20 teknik özellikleri!

6.44 inçlik 2400 x 1080 piksellik FHD+ çözünürlüğündeki AMOLED ekran, altında gömülü olarak parmak izi sensörünü de bulunduruyor. Bu özellikleriyle ekran Pro modelinin aynısı. Ancak V20’nin damla çentiği daha az yer kaplıyor. Bu çentikte bulunan 44 MP’lik ön kamera ise oldukça dikkat çekiyor. Göze otomatik odaklama, ağır çekim özçekim, ‘Süper Gece Özçekim’ ve 4K video kaydı gibi özelliklere sahip bu kamera f/2.0 diyafram açıklığına sahip.

Fotoğraflarda da görüleceği üzere arkada üçlü bir kamera dizilimi kullanılıyor. 64 MP’lik ana kamera f/1.89 diyafram açıklığına sahipken bu kameraya 8 MP’lik f/2.2 diyafram açıklığında portre ve makro çekim yeteneklerine de sahip bir ultra geniş açı kamerası ve 2 MP’lik f/2.4 bir monokrom kamera eşlik ediyor. Bu dizilim ‘tripod gece modu’, ‘ultra stabil video modu’, ‘süper makro’ ve ‘stil portre’ gibi birçok yeteneğe sahip.

Kalbinde Snapdragon 720G işlemcisini bulunduran Vivo V20, bu işlemciyi 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla destekleyecek. MicroSD kart ile arttırılabilen bu depolama alanının yanı sıra çift SIM desteği de telefonun artılarından. İşlemcisi sebebiyle 5G’yi desteklemeyen cihaz, kutudan Android 11 üzerine kurulu Funtouch OS 11 ile çıkacak.

Gücünü 4000 mAh’lik bir bataryadan alan cihaz, Type C portundan 33W’lık hızlı şarjı da destekliyor. Bluetooth 5.1 desteği de bulunan telefon, 161.30 x 74.20 x 7.38 mm ölçülere ve 171 gram ağırlığa sahip. Ancak ‘Günbatımı Melodisi’ rengine sahip cihazlar ilginç bir şekilde 1 mm daha kalın.

Vivo V20, ilk olarak Endonezya’da şimdiden ön satışa sunuldu. Yaklaşık 337 dolar gibi bir fiyata sahip olan cihazın yakında globale de dağıtımının başlanması bekleniyor.