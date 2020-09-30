Akıllı Telefonlar
Vivo V20 tüm özellikleriyle ortaya çıktı!
Vivo, geçtiğimiz hafta V20 Pro modelini tanıttığında V20’nin özelliklerinin ve fiyatının da açıklanacağı belirtilmişti. Bugün Vivo resmi sitesi sayesinde Vivo V20’nin tüm teknik özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. 44 MP’lik kalitesi ve birçok yeni özelliğiyle dikkat çeken ön kamerasıyla öne çıkan telefonun yakında satışa sunulması bekleniyor.
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İşte Vivo V20 teknik özellikleri!
6.44 inçlik 2400 x 1080 piksellik FHD+ çözünürlüğündeki AMOLED ekran, altında gömülü olarak parmak izi sensörünü de bulunduruyor. Bu özellikleriyle ekran Pro modelinin aynısı. Ancak V20’nin damla çentiği daha az yer kaplıyor. Bu çentikte bulunan 44 MP’lik ön kamera ise oldukça dikkat çekiyor. Göze otomatik odaklama, ağır çekim özçekim, ‘Süper Gece Özçekim’ ve 4K video kaydı gibi özelliklere sahip bu kamera f/2.0 diyafram açıklığına sahip.
Fotoğraflarda da görüleceği üzere arkada üçlü bir kamera dizilimi kullanılıyor. 64 MP’lik ana kamera f/1.89 diyafram açıklığına sahipken bu kameraya 8 MP’lik f/2.2 diyafram açıklığında portre ve makro çekim yeteneklerine de sahip bir ultra geniş açı kamerası ve 2 MP’lik f/2.4 bir monokrom kamera eşlik ediyor. Bu dizilim ‘tripod gece modu’, ‘ultra stabil video modu’, ‘süper makro’ ve ‘stil portre’ gibi birçok yeteneğe sahip.
Kalbinde Snapdragon 720G işlemcisini bulunduran Vivo V20, bu işlemciyi 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla destekleyecek. MicroSD kart ile arttırılabilen bu depolama alanının yanı sıra çift SIM desteği de telefonun artılarından. İşlemcisi sebebiyle 5G’yi desteklemeyen cihaz, kutudan Android 11 üzerine kurulu Funtouch OS 11 ile çıkacak.
Gücünü 4000 mAh’lik bir bataryadan alan cihaz, Type C portundan 33W’lık hızlı şarjı da destekliyor. Bluetooth 5.1 desteği de bulunan telefon, 161.30 x 74.20 x 7.38 mm ölçülere ve 171 gram ağırlığa sahip. Ancak ‘Günbatımı Melodisi’ rengine sahip cihazlar ilginç bir şekilde 1 mm daha kalın.
Vivo V20, ilk olarak Endonezya’da şimdiden ön satışa sunuldu. Yaklaşık 337 dolar gibi bir fiyata sahip olan cihazın yakında globale de dağıtımının başlanması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Google Pixel 5 ve 4a 5G resmi olarak duyuruldu!
Google, bugün düzenlediği “Launch Night In” etkinliğinde yeni akıllı telefon modelleri Pixel 5 ve Pixel 4a 5G’yi resmi olarak duyurdu. Amiral gemisi seviyesinden uzaklaşan yeni Pixel cihazları, buna karşın yüksek fiyat seviyesini ise koruyor!
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Google Pixel 5 tanıtıldı: Orta seviye işlemci, amiral gemisi fiyat!
2016 yılında Nexus serisini Pixel olarak yeniden adlandıran Google, bu hamlesiyle doğrudan Apple’ı hedef almıştı. Pixel cihazlar amiral gemisi donanımı güncel ve saf Android işletim sistemiyle birleştirirken, kullanıcılar tarafından da övgü topluyordu. Ancak bu yıl durum değişti ve Google rotayı orta-üst seviyeye kırdı.
Google Pixel 5, serinin bir önceki modeline kıyasla tasarım ve malzeme kalitesi bakımından düşüş yaşamış. Telefonun gövdesi plastik malzemeden üretilirken, ekran/gövde oranını arttırmak için delikli ekran konseptine geçiş yapılmış. Arka kısımda ise radikal bir değişim göze çarpmıyor.
Pixel serisinin yeni telefonu, 6 inç boyutunda Full HD+ OLED ekran barındırıyor. 90Hz tazeleme hızına sahip olan ekran Gorilla Glass 6 teknolojisiyle korunuyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 765G 5G işlemciden alan Pixel 5, böylece amiral gemisi işlemci kullanımından vazgeçiyor. 8 GB RAM ve 128 GB UFS 2.1 depolama ise tek seçenek olarak sunuluyor.
Google Pixel 5, kamera tarafında ise donanımsal bir güncellemeye gitmiyor. 12.2 megapiksel çözünürlüklü arka kameraya 16 megapiksellik ultra geniş açı sensör eşlik etmeye devam ediyor. Ancak yazılımsal olarak geliştirmelere gidildiği ve yapay zeka çipi sayesinde gece çekimlerinde başarılı karelerin yakalanabileceği belirtiliyor. Video alanında ise OIS ve 4K/60 FPS kayıt desteği yenilikler arasında yer buluyor. Ekran flaşıyla desteklenen ön kameranın 8 megapiksel çözünürlüklü olduğunu belirtelim.
Gücünü 4.080 mAh bataryadan alan Pixel 5, 18W hızlı şarjın yanı sıra ters şarj ve kablosuz şarj özellikleriyle donatılmış. IP68 sertifikası, Titan M güvenlik yongası ve NFC ise telefondaki diğer özellikler arasında yer alıyor. Google Pixel 5’in kutusundan Android 11 işletim sistemiyle çıktığını da belirtmek gerekiyor. 3 yıllık sürüm güncelleme garantisine sahip olan Pixel 5, 630 Euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak.
Google Pixel 4a 5G özellikleri
Etkinlikte tanıtılan ikinci cihaz niteliğindeki Google Pixel 4a 5G ise güncel bağlantı teknolojilerinden daha fazlasını sunuyor. Full HD+ çözünürlüklü OLED ekranın boyutu 5.81 inçten 6.2 inç’e yükseltilmiş. Telefonun işlemci ve kamera tarafı Pixel 5 modelinden alınırken, 6 GB RAM ve 128 GB depolama ise korunuyor.
Batarya kapasitesi belirgin bir artışla 3.885 mAh değerine yükseltilen Google Pixel 4a 5G, kutusundan Android 11 sürümüyle çıkacak. Uygun fiyatlı Pixel modelinin fiyat etiketi ise 500 Euro olarak açıklandı.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10T Lite, uygun fiyatıyla tanıtıldı!
Xiaomi, bütçe dostu akıllı telefon serisi Mi 10T’yi bugün düzenlediği online lansman ile resmen duyurdu. Serinin giriş modeli niteliğindeki Xiaomi Mi 10T Lite ise başarılı bir donanım paketini ulaşılabilir fiyatlardan sunmayı hedefliyor!
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Xiaomi Mi 10T Lite tanıtıldı: 120Hz ekran, 64 MP arka kamera!
Xiaomi’nin yeni telefonu, tasarım ve donanım detaylarıyla serinin diğer modellerinden keskin biçimde ayrılıyor. Orta-üst seviyeye odaklanan Mi 10T Lite’ın ön kamera deliği ekranın ortasına alınırken, arka kamera alanı ise yuvarlak bir çerçeveyle çevrelenmiş. Bunun dışında serinin üst modellerinde yer verilmeyen 3.5 mm kulaklık girişi de Lite sürümünde bulunuyor.
Telefonun teknik özellik tarafında ise 6.67 inç boyutundaki Full HD+ IPS LCD ekranı daha önce POCO X3 modelinde görmüştük. Dinamik tazeleme aralığına sahip olan ekran paneli, oynatılan görüntüye göre 30-120Hz arasında yenileniyor. Geçtiğimiz günlerde duyurulan Qualcomm Snapdragon 750G 5G işlemci de ilk defa Xiaomi Mi 10T Lite modeline güç veriyor. Ayrıca telefonda 6 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı olmak üzere 2 farklı seçeneğe yer veriliyor.
Kamera alanında dörtlü arka kamera kurulumu benimseyen Xiaomi Mi 10T Lite, 64 megapiksel çözünürlüğünde ana sensöre ev sahipliği yapıyor. 8 megapiksel çözünürlüğündeki 120 derece ultra geniş açı sensörünün yanı sıra her biri 2 megapiksellik makro ve derinlik sensörü kamera paketini tamamlıyor. Ekran içerisinde bulunan ön kamera ise 16 megapiksel çözünürlüğe sahip.
Gücünü 4.820 mAh bataryadan alan Mi 10T Lite, 33W hızlı şarj desteğiyle dikkat çekiyor. NFC, parmak izi okuyucu ve MIUI 12 arayüzlü Android 10 işletim sistemi ise teknik detayları tamamlıyor. Yakın zamanda Türkiye’de de satışa sunulmasını beklediğimiz telefonun fiyatı ise depolama kapasitesine göre şu şekilde sıralanıyor;
- 6 GB RAM + 64 GB depolama: 279 Euro (Kısa süreliğine 249 Euro)
- 6 GB RAM + 128 GB depolama: 329 Euro
Akıllı Telefonlar
Google Duo, çerçeveleme özelliğini Samsung telefonlara da getiriyor
Halihazırda Pixel telefonlarda kullanılmakta olan otomatik çerçeveleme özelliği; Google Duo ile yapılan bir görüntülü görüşme sırasında, kamera sisteminin kişi takibi yapmasına dayanıyor. Oldukça kullanışlı olan bu özellik, Pixel dışındaki Android cihazlarda bulunmuyordu. Artık bu durum değişti, söz konusu özellik bazı Samsung telefonlara da sunuldu.
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Sistem tam olarak nasıl çalışıyor?
Telefonunuzu sabit bir yere koyduğunuzda, hareket halinde olsanız dahi sistem tarafından nerede olduğunuz algılanıyor ve sürekli olarak çerçeve içerisinde konumlandırılıyorsunuz. Tabii ki çok uzak mesafelerde optimum düzeyde çalışmıyor fakat bir oda içerisindeyken sizi takip edebilecek kadar gelişmiş bir özellik olduğunu söyleyebiliriz.
Android Police tarafından paylaşılan haberde, bu özelliğin artık Pixel telefonlara özgü olmadığı doğrulandı fakat ne kadar genişletileceği noktasında soru işaretleri mevcut. Samsung Galaxy S20+ ve Samsung Galaxy S20 Ultra kullanıcıları şu anda bu özelliği aktif bir şekilde kullanabiliyorlar. Samsung Galaxy Note20 Ultra, Samsung Galaxy Z Flip, Samsung Galaxy Z Fold2 gibi modellerde bu özellik şu an için bulunmuyor. Zamanla bu desteğin genişletileceği düşünülüyor.
Samsung Galaxy S20+ modelinde ‘otamatik çerçeveleme’ özelliğinin nasıl çalıştığını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.
Kamera kapatma butonunu geri gelebilir
2019 yılının sonlarında kullanıcı arayüzünde yapılan bir değişiklikle, kamerayı kapatma butonu kaldırılmıştı. Görüntülü arama yaptığınızda, kameranın direkt olarak açılmasını istemeyen kullanıcılar için oldukça önemli bir özellik olduğu aşikar.
Android Police’in haberine göre, kamera kapatma butonu bazı kullanıcılar için geri dönüyor. Google Duo’nun iki sene sonra ekran paylaşma özelliğini geri getirdiği düşünüldüğünde, kamera kapatma butonunun da geri gelmesi oldukça yüksek bir ihtimal. Fakat bu özelliğin ne zaman geleceği, hangi cihazlara ya da Android sürümlerine sunulacağı şu an için bilinmiyor.