Vivo V20, Android 11 ile kutudan çıkan ilk telefon olacak!

Gelenekselleşmiş bir şekilde Android‘in en son sürümüne sahip ilk cihazlar genellikle Google Pixel akıllı telefonlar oluyordu. Bugün duyurulacak Google Pixel 5 ve Pixel 4a 5G ile bu durumun devam etmesi bekleniyordu. Ancak bu sefer Vivo, V20 modeli ile birlikte Android 11 ile kutudan çıkacak ilk telefonu piyasaya sürecek.

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Vivo V20, Android 11 ile görüntülendi mi?

Vivo V20‘nin Android 11 ile birlikte kutudan çıkacağı onaylandı. Cihaz, Endonezyalı bir blog yazarı tarafından kutu açılışı videosu ile görüntülendi. Bu videoda cihazın Android 11’i çalıştırdığını görebiliyoruz. Ayrıca “Ayarlar” sekmesinde cihazın bazı özellikleri ve Android 11 versiyonu ile geldiği kesin olarak gözüküyor. Bu da bu cihazı dünyanın ilk Android 11 ile çalışan ve kutudan çıkaran telefonu yapıyor. V20 serisinin diğer iki telefonu (V20 SE ve V20 Pro) Android 10‘u temel alıyor. V20 serisinin resmi web sitesi tarafından açıklanmasına rağmen hala fiyatı hakkında bir bilgi yok. Cihazın 12 Ekim’de Hindistan’da resmi lansmanı yapılacak.

Vivo V20, 6,44 inçlik 1080×2400 piksel çözünürlüklü AMOLED bir ekran ile gelecek. Cihaz, Snapdragon 720G yonga setinden gücünü alacak. Telefonun 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunacak. Arka tarafta 64 MP çözünürlüklü ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP derinlik algılayıcı sensör mevcut. Ön tarafta ise 44 MP çözünürlüklü selfie kamerası ile gelmesi bekleniyor. Cihazın detaylarını lansmanda daha net bir şekilde öğreneceğiz.