vivo V20 2021 Hindistan’da sessiz sedasız satışa çıktı

vivo V20 2021 cihazı son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz ve yakın zamanda da resmileşmesi beklenen cihazlardandı. Firma tarafından ise telefonun resmi duyurusu hakkında bir bilgi hala olmazken; vivo V20 2021, Amazon Hindistan sitesinde siparişe hazır bir şekilde listelendi.

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Yine Amazon Hindistan sitesinden cihazın özelliklerine ve seçeneklerine de ulaşılabiliyor. Sunset Melody ve Midnight Jazz isimli iki renk seçeneği sunulan telefon, 6.44inç’lik bir ekrana sahip. Dokunmatik ekranın çözünürlüğü ise 1080×2040 olarak görülebiliyor. Ön kamerası oto-odaklanma özellikli ve 44MP çözünürlüklü olan telefon, arkada ise üçlü bir kamera takımı ile bizi karşılıyor. Ana kamera 64MP çözünürlüğe sahipken, 8MP ultra genişlik kamerası ve 2MP “mono” kamera ana kameraya destek oluyor.

İşlemci alanında ise Snapdragon 730G yonga seti tercih edilmiş olan telefonun RAM hafızası 8GB kapasiteye sahip. Genişletilebilir depolama alanında da 128GB’lık bir imkan sağlanırken, 33W’lık 4000mAh bataryası tüm takıma güç veriyor. Son olarak işletim sisteminde ise Funtouch 11 ile beraber Android 11 görülebiliyor.

Bir önceki vivo V20 ile cihazın 2021 modelinin arasındaki tek fark işlemcisi gibi gözüküyor. V20 720G ile çalışıyorken, telefonun 2021 modelinde 730G işlemcisine geçilmiş. Dolayısıyla iki telefon arasında çok da büyük farklar olduğunu söyleyemeyiz. Açıkçası böyle bir çabaya karşılık belki daha bütçe dostu bir versiyon veya daha başka bir fikirle kullanıcıların karşısına çıkılabilirdi. Ancak onun yerine işlemcisi hariç görünüşünde bile neredeyse tamamen aynı bir telefonla karşı karşıyayız.

vivo V20 2021 cihazının fiyatı 24.990 Rupi olarak görülüyor. Bu da yaklaşık 340 Dolarlık bir fiyata denk geliyor. Cihazın diğer ülkelerdeki ulaşılabilirlik durumunu görebilmemiz için ise biraz zaman gerekiyor gibi.