Vivo v19 Google Play Console üzerinden görüntülendi!

Vivo küresel çapta etkisini hissettirmeye devam ediyor. Orta seviye telefon olarak belirlenen V19 modeli Google Play Console üzerinde görüntülendi.

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V19 tasarımı ve teknik özellikleri belli oldu!

Çinli telefon üreticisi Vivo, yeni cihazları ile küresel pazara girmeye devam ediyor. Firma, orta seviye yeni cihazı V19 ile rekabete katılmayı planlıyor. Google Play Console üzerinde görüntülenen cihazın tasarım ve teknik özellik gibi bir çok detayı da belli oldu. Endonezya’da satılacak V19‘dan farklı olan cihaz, 1933 model numarası ile görüntülendi. Corona virüsü sebebiyle 26 Mart tarhinde Hindistan ve Malezya‘da çıkması beklenen cihazın, çıkış tarihi hala netlik kazanmadı. Ancak gelen bilgilere göre cihaz önce Hindistan ve Malezya’da çıkıp daha sonra küresel pazara girecek. Google Play Console üzerinden sızan görüntülere göre cihaz, delikli ekran ile birlikte gelecek ve çift ön kameraya sahip olacak.

Vivo V19, 6.44 inç Super AMOLED ekran ile kullanıcılarını karşılıyor. Gücünü Snapdragon 712 işlemcisinden alan cihaz, 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleri ile gelecek. Arka kamera konusunda her hangi bir bilgi yer almazken, Endonezya versiyonu dört kameraya sahipti. Ancak bu kurulumun 1933 model numaralı V19 içinde geçerli olup olmayacağını kestirmek güç. Yine de yabancı kaynaklı bazı sitelere göre bu cihazın da dörtlü kamera sistemi ile bizleri karşılayacağı belirtildi. Android 10 ile gelecek cihazın fiyatı konusunda da her hangi bir bilgi yer almamakta.