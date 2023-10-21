Çin merkezli teknoloji şirketi Vivo, geçtiğimiz gün erken saatlerde Y33t ve Y78t adlı yeni akıllı telefonlarını piyasaya sürdü. Ayrıca, Vivo’nun resmi web sitesi üzerinde duyurulan Vivo TWS Air 2 adlı yeni bir kablosuz kulaklık da tanıtıldı. Bu yeni kulaklık, geçtiğimiz ay Çin’de satışa sunulan iQOO TWS Air 2 ile benzerlik gösterirken, bazı önemli iyileştirmelerle geliyor. İşte Vivo’nun yeni kablosuz kulaklığı!

Vivo TWS Air 2 ile Kablosuz Kulaklık Pazarı Karışacak!

Vivo TWS Air 2, saplı bir kulak içi tasarıma sahip ve silikon kulak uçlarına ihtiyaç duymuyor. Bu tasarım, Apple AirPods’a benzerlik gösteriyor ve kullanıcılara rahat bir kullanım sunuyor. Ayrıca, IP54 sertifikası sayesinde cihaz toza ve suya karşı dayanıklı. Kulaklıklar, çakıl taşı şeklindeki özel bir şarj ve saklama kutusu içinde geliyor. Kullanıcılar, kulaklıkların sapına dokunarak çeşitli görevleri kolayca yerine getirebiliyor.

Ses kalitesi açısından Vivo TWS Air 2, Golden Ears uzmanları tarafından ayarlanmış 14,2 mm sürücü ünitesi ile donatılmış. Bu, kullanıcılara sürükleyici bir müzik deneyimi sunuyor. 3D panoramik ses ve DeepX 3.0 stereo ses, ses deneyimini daha da geliştirirken, yapay zeka arka plan gürültüsünü bastırarak net çağrılar yapmanızı sağlıyor.

Ayrıca, TWS kulaklıklar, MonsterSound eSports oyun ses efektlerine sahip ve 55ms ultra düşük gecikme modunu destekliyor. Bu sayede oyuncular da herhangi bir gecikme sorunu ile karşılaşmadan bu kablosuz kulaklıkları kullanabiliyor.

Vivo TWS Air 2, tek bir şarjla 6 saat kullanım süresi sunarken, şarj kutusuyla birlikte 30 saatlik ek pil ömrü sağlıyor. Hızlı şarj için USB-C girişi unutulmamış ve Bluetooth 5.3 bağlantısıyla güçlü ve sorunsuz bir kablosuz bağlantı sunuluyor.

Vivo TWS Air 2, Gece Mavisi ve Sabah Beyazı renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak. Şirket henüz ürünün fiyatını açıklamadı, ancak TMall, JD ve Vivo’nun resmi alışveriş merkezlerinden ön rezervasyonlar için kullanıcıların hazır olduğunu duyurdu. Vivo’nun yeni akıllı telefonlar ve ses cihazı, teknoloji meraklıları ve kullanıcılar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmış durumda.

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