Vivo, bugün Çin’de X90 serisi akıllı telefonlarını tanıttı. Seri; Vivo X90, Vivo X90 Pro ve Vivo X90 Pro+ modellerinden oluşuyor. Akıllı telefonların yanı sıra Vivo, TWS 3 Pro ve TWS 3 kulaklıklarını da duyurdu. Geçen yıl çıkış yapan TWS 2 serisinin yeni nesilleri olarak geliyorlar.

Vivo TWS 3 ve TWS 3 Pro, birbiriyle aynı görünüyor. Küçük gövdeli ve açılı kulaklıklı kulak içi tasarıma sahipler. Kullanıcılar, kulaklıkların gövdesine dokunarak çeşitli işlevleri kontrol edebilir. Cihaz aynı zamanda sesli asistanları da destekliyor. Her bir kulaklık sadece 5 gram ağırlığında ve kulak tıkaçlarının tıbbi sınıf malzemeden yapıldığı söylendi.

Ses cephesinde, Vivo TWS 3 ve TWS 3 Pro, 12.2 mm dinamik sürücü ve 3 katmanlı nano-kompozit diyafram ile donatılmış. Her iki kulaklık da, kablosuz kayıpsız ses kalitesi elde etmek ve CD seviyesindeki orijinal sesi kolayca dinlemek için Qualcomm’un aptX kayıpsız iletimi ile birlikte geliyor. Kulaklıklar ayrıca tiz ve bas için Vivo’nun kendi geliştirdiği ultra geniş bant birimine sahipler. Her iki varyant da, sürükleyici bir deneyim için 360 derecelik surround uzamsal sesi destekliyor. TWS 3, 49dB’ye kadar aktif gürültü önleme ve çift şeffaflık moduna sahip. Kulaklıklar, takma durumunu gerçek zamanlı olarak izleyen ve kullanıcının işitme duyusunu iyileştiren kişiselleştirilmiş bir işitme deneyimi ile birlikte geliyor.

Yukarıda belirtilen teknik özelliklerin yanı sıra Vivo TWS 3 Pro, ek özellikler de içeriyor. Vivo TWS 3 Pro, bağımsız bir ses yongasına sahip dünyanın ilk Hi-Fi TWS kulaklığı. Hi-Fi, yüksek doğruluk anlamına gelir ve orijinal ses kaynağına benzer sonuçlar vererek sesi çok az bozulmayla üretir. Yardımcı dinleme modunun işitme engelli kişilere yardımcı olduğu söyleniyor. TWS kulaklık, kullanıcının vücut sıcaklığını da tespit edebiliyor.

Vivo TWS 3 serisi, 55ms düşük gecikme modu, çok cihazlı ikili bağlantı, hızlı eşleştirme, akıllı kullanım algılama, çağrı ve bilgi yayını, gerçek zamanlı çeviri ve bulma kulaklıkları gibi ortak özellikleri bir araya getirir. Normal varyantın, gürültü azaltması kapalıyken 10 saat ve şarj kutusuyla 40 saat pil ömrü sunduğu iddia ediliyor. Öte yandan, Pro modeli 6,8 saat kullanım ve 30 saat toplam oynatma sunabilmektedir.

Vivo TWS 3’ün fiyatı 499 RMB (70 dolar), Pro modelinin fiyatı ise 999 RMB (139 dolar). Her ikisi de sırasıyla 30 Kasım ve 6 Aralık’ta satışa çıkacak.