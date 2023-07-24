vivo’nun, Türkiye’deki marka elçisi ünlü şarkıcı ve oyuncu Murat Boz oldu. Yer aldığı her projede büyük başarılar sağlayan Murat Boz ve vivo birlikte uzun soluklu yeni bir yolculuğa başlıyor.

Murat Boz’un kamera karşısına geçtiği ilk kampanya, vivo’nun yeni V29 Serisi için hayata geçirdiği “Hayat Kutlamaya Değer kampanyası oldu. vivo ile çalışmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Murat Boz, “Dünyada beğeniyle takip edilen, sunduğu her teknolojiyle insanların hayatına dokunan, akıllı telefon sektörünün yenilikçi markası vivo ile iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. V29 gibi şık tasarıma ve güçlü özelliklere sahip bir telefon serisinin reklam yüzü olarak onun “Star Işığını” yansıtacak olmak heyecan verici. “Hayat Kutlamaya Değer” sloganıyla insanlara hayatın güzelliklerini hatırlattığımız, geleceğe dair umut verdiğimiz kampanyamız, önümüzdeki aylarda farklı sürprizlerle devam edecek” diye konuştu.

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vivo, özellikle şık tasarımı ve güçlü kamera performansıyla öne çıkan V Serisi ile kullanıcıları üretmeye, eğlenmeye ve keşfetmeye teşvik ediyor. Yenilikçi ve öncü marka kimliği ile vivo, V29 Serisindeki bütçe dostu V29 ve V29 Lite modelleri ile Türkiye’de kullanıcılara orta segmentte amiral gemisi telefon özelliklerine sahip olma şansı sunacak.

Tasarımı, materyal kalitesi, kamera yetenekleri ve güncelleme garantisi ile rakiplerinden sıyrılan vivo, V29 Serisinde bir ilke imza atarak orta segment telefonlara kavisli ekranı getiriyor. Kavisli ekranıyla kullanıcılarına estetik ve konforlu bir deneyim yaşatacak olan V29 Lite, güçlü kamera özellikleri ile de segmentinin en iyi telefonu olmaya aday. Ayrıca vivo, Türkiye’de bir ilke imza attığı Android Güncelleme taahhüttünü Y36, Y35, Y22s ve V25 modellerinden sonra V29 Lite’ta da sürdürüyor. Bunun yanı sıra üç yıla kadar Android Güvenlik Güncelleme garantisi de V29 Lite modelinde kullanıcılarla buluşuyor.