Akıllı Telefonlar
Vivo S6, iki ayda 1 milyon adet satıldı!
Vivo, S6 modeli için çok kısa bir sürede yakalanması zor satış rakamlarına ulaştığını duyurdu. Şirketin yapmış olduğu açıklamaya göre cihaz, sadece iki ayda 1 milyon adet satış gerçekleştirdi.
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Koronavirüs, birçok sektörü etkilediği gibi akıllı telefon sektörünü olumsuz yönde etkilemiş durumda. Şirketler özellikle geçtiğimiz yıla göre telefon satışlarında istenilen rakamları yakalamakta zorlanıyorlar. IDC tarafından bildirilen verilere göre 2020’nin ilk çeyreğinde küresel akıllı telefon pazarındaki satışlar yıllık %11.7 seviyesine düştü. Bu düşüş ile birlikte yılın ilk çeyreğinde 275,8 milyon adet akıllı telefon satıldı.
Vivo, 2016 yılının başından bu yana 5G teknolojisinin araştırma ve geliştirmesi konusunda oldukça fazla bir yatırım yaptı. Şirket, Pekin merkezli bir 5G araştırma ve geliştirme merkezi kurdu. Yine aynı yıl Vivo, Uluslararası Mobil İletişim Standartları Örgütü’ne (3GGP) katıldı. Bu sayede 5G standardizasyon ve özelleştirme konularında aktif olarak rol aldı.
6,44 inç büyüklüğünde 2400 × 1080 çözünürlüğünde Super AMOLED ekranı bulunan Vivo S6, çizilmelere karşı Corning Gorilla Glass ile korunuyor. Gücünü 2.2 GHz Sekiz çekirdekli Samsung Exynos 980 yonga setinden alan telefon 5G desteğine de sahip. 6 GB RAM ve 8 GB RAM opsiyonları ile gelen cihaz, 128 GB ve 256 GB dahili depolama sürümleri de bulunuyor.
Vivo S6 modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.44 inç, 1080 x 2400 piksel FHD+ AMOLED
- İşlemci: Exynos 980 5G
- RAM: 8 GB LPDDR4X
- Dahili Depolama: 128 GB / 256 GB (UFS 2.1)
- Ön Kamera: 32 MP
- Arka Kamera: 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera, 2 MP derinlik sensörü
- İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı FunTouch OS 10
- Batarya: 4.500 mAh, 18 watt hızlı şarj desteği
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB Type-C
- Renkler: Siyah, mavi ve gradyan
Akıllı Telefonlar
Redmi 9, dikkat çeken fiyatıyla resmen tanıtıldı!
Xiaomi’nin alt markası konumundaki Redmi, giriş-orta sınıfta yer alan yeni akıllı telefon modeli Redmi 9’u duyurdu. Uygun fiyatı ile dikkat çeken Redmi 9, kullanıcısı için sınıfına göre hiç de fena olmayan özellikler sunuyor!
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Redmi 9 tanıtıldı: Full HD+ ekran, dörtlü arka kamera, 5020 mAh batarya!
Tasarımı ve özellikleri geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Redmi 9, genel olarak Redmi Note 8 Pro modeline oldukça benziyor. Plastik bir kasaya sahip olan telefon; siyah, yeşil ve yansımalı mor olmak üzere 3 renk seçeneği ile geliyor. Xiaomi’nin belirttiğine göre mor renk seçeneğinin arka kısmında özel bir kaplama yapılarak cam kaplamaya benzer bir görünüm elde edilmiş. Ayrıca cihazın ön yüzü Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor.
6.53 inç boyutunda Full HD+ IPS ekrana sahip olan Redmi 9, gücünü MediaTek’in Helio G80 işlemcisinden alıyor. 3/4 GB LPDDR4X RAM ve 32/64 GB eMMC 5.1 depolama ise performans tarafında yeterli bir çözüm sunuyor. Cihazın öne çıkan özelliklerinden biri de dörtlü arka kamera kurulumu gibi görünüyor. 13 megapiksel çözünürlüklü f/2.2 ana sensöre 8 megapiksellik geniş açı, 5 megapiksellik makro ve 2 megapiksellik derinlik sensörü eşlik ediyor. Damla çentik formundaki ön kamera ise 8 megapiksel çözünürlüğünde tutuluyor ve geniş açı çekim modu ile destekleniyor.
5.020 mAh kapasiteli büyük bir bataryanın güç verdiği Redmi 9’da 18W kapasiteli hızlı şarj desteği de unutulmuyor. Bazı bölgelerde NFC destekli şekilde sunulacak telefonun işletim sistemi ise ilginç şekilde MIUI 11 arayüzlü Android 9 Pie sürümünde tutulmuş. 3 GB RAM + 32 GB depolamaya sahip sürümü 149 Euro fiyata sahip olan Redmi 9’un 4 GB RAM/64 GB depolamalı versiyonu ise 179 Euro’dan alıcı bulacak.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M51, Geekbench’te görüntülendi!
Mart ayında Samsung Galaxy M51 olduğu iddia edilen birkaç görüntü paylaşılmıştı. Şimdi ise cihaz SM-M515F model numarasıyla Geekbench‘te görüntülendi. Listeye göre telefon 8 GB RAM ile desteklenen Snapdragon 675 SoC yonga setini kullanacak. Ayrıca cihaz Android 10 ile kutudan çıkacak.
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Samsung Galaxy M51 Geekbench sonuçları nasıl değerlendirildi?
Samsung Galaxy M51 hakkında henüz çok fazla bilgiye sahip olmamamıza rağmen Geekbench sonuçları cihaz hakkında bir ön bilgi veriyor. Telefonun Geekbench sonuçlarına baktığımızda tekli çekirdekte “545”, çoklu çekirdekte ise “1775” skor aldığını görüyoruz. Cihaz, Galaxy Note 10 ile benzer bir Geekbench skoru veriyor. Note 10, Exynos 9810 yonga seti ile piyasaya sürülmüştü ve M51‘in benzer sonuç vermesi oldukça önemli bir değerlendirme.
Galaxy M51 hakkında henüz çok fazla bilgiye sahip olmasakta ortaya çıkan renderlara göre bir değerlendirmede bulunabiliriz. Cihaz 6.5 inçlik nokta delik tasarımlı AMOLED bir ekran ile gelecek. Arka tarafta ise üçlü bir kamera dizilimi ve parmak izi okuyucusu olması bekleniyor. Telefon ayrıca 3.5 mm kulaklık girişi ve USB-C bağlantı noktasına sahip olacak. Bunlar haricinde cihazda oldukça büyük bir batarya bulunacağı söyleniyor. Şimdilik elimizdeki bilgiler renderlar ile sınırlı. En kısa zamanda cihaz hakkında daha fazla sızıntı ve resmi bilgi geleceğini tahmin ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
LG Velvet, LTE versiyonu ile Geekbench testinde görüntülendi!
Geçtiğimiz salı günü Snapdragon 765G yerine Snapdragon 845 SoC kullanacak olan yeni bir LG Velvet hakkında raporlar ortaya çıktı. Telefonun fotoğrafları AIDA64 açıkken çekildi ve cihaz yeni alternatif yonga seti ile ortaya çıktı. Bugün ise bu model Geekbench testinden geçti.
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LG Velvet, Geekbench testinde nasıl değerlendirildi?
LG Velvet, Geekbench sonucunda önceki raporu ve model numarası olan LM-G910‘u destekliyor. LG Velvet‘in LTE modeli yüksek ihtimalle İran ve Brezilya pazarında satışa sunulacak. Firmanın İran web sitesi de bunu doğruluyor. Bu iki ülke haricinde 5G modelin piyasaya çıkmadığı diğer ülkelerde de LTE’li model piyasaya sürülebilir. Cihazın Geekbench sonuçlarına göre telefon Android 10 ve 6 GB RAM ile birlikte gelecek. Telefonun tekli çekirdek skoru “440“, çoklu çekirdek skoru ise “2090” olarak belirlendi.
Yeni ortaya çıkan LG Velvet, 5G destekli model ile birebir aynı özelliklerde olacak. Tek fark Snapdragon 765G yerine Snapdragon 845 kullanılacak olması. Bu durumda cihazın özelliklerine baktığımızda 6.8 inçlik Full HD+ çözünürlüklü OLED bir ekranla geleceğini söyleyebiliriz. Telefon, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacak. Bu depolama alanı microSD kart ile birlikte genişletilebilecek. Ön tarafta 16 MP çözünürlüklü selfie kamera, arka tarafta ise 48 MP çözünürlüklü ana kamera bulunacak. Ana kamera dışında 8 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera ve 5 MP derinlik sensörü de kamera diziliminde mevcut. Batarya tarafında ise kablosuz şarjı destekleyen 4.300 mAh değerinde bir pil ile gelecek.