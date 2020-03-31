Vivo S6 5G, Exynos 980 yonga seti ile duyuruldu!

Birçok sızıntı ve söylentiden sonra Vivo S6 5G bugün tanıtıldı. Telefon şu an için sadece Çin’de satışa sunuldu ancak en kısa sürede Avrupa pazarına da geleceğini umuyoruz.

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Vivo S6 5G özellikleri

Telefon gücünü Samsung’un tasarlayıp ürettiği Exynos 980 yonga setinden alıyor. İşlemci çift modlu 5G’yi desteklemesini sağlayan entegre bir 5G modülü içeriyor. Vivo bu tercihi ile birlikte bir kez daha Samsung ile olan bağlarını güçlendirdi. Exynos 980 ile birlikte çoklu görevler için 6GB ve 8GB RAM seçenekleri sunulmakta. Depolama tarafında ise telefon kullanıcılara 128GB ve 256GB olan iki seçenek sunuyor. Vivo S6 ‘da ne yazık ki microSD kart desteği yok.

Tüm bu teknik özellikler 6.44 inçlik FHD+ çözünürlükte AMOLED ekran etrafında konumlandırılmakta. Telefonun ön tarafında kullanıcıları 32MP özçekim kamerası ile birlikte su damlası şeklinde bir çentik bekliyor. Ayrıca telefonun ön tarafında ekran içi parmak izi tarayıcısı da mevcut. Vivo S6 5G’nin arka tarafında ise ana kamerası 48MP olan ada şeklinde 4’lü kamera kurulumu tercih edilmiş. Ana kameraya 8MP geniş açı modülü, 2MP makro ve 2MP derinlik sensörü eşlik ediyor.

Vivo S6 5G 18W hızlı şarj teknolojisine sahip ve 4500mAh bataryadan güç alıyor. Telefon Android 10 işletim sistemi üzerinde çalışan Funtouch OS 10 ile geliyor. Yeni akıllı telefonun siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleri var. Çin için telefonun ön siparişleri açılmış durumda ve Vivo S6’nın 6GB/126GB modeli 380 dolar(2698 yuan), 8GB/256GB modeli ise 425 dolar (2998 yuan) satış fiyatına sahip. Cihazın uluslararası satışa sunulup sunulmayacağı konusunda henüz açıklama yapılmadı. COVID-19 salgını nedeniyle telefonun Avrupa pazarına gelmesi zaman alabilir.