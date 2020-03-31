Huawei: “Ambargo işlerimizi olumsuz etkiledi!”

ABD Ticaret Bakanlığı’nın Huawei markasını kara listeye almasının üzerinden neredeyse 1 yıl geçti. Bu süreç içerisinde Android iş ortaklığını ve Google servislerini kaybeden marka, işlerinin olumsuz etkilendiğini kabul ediyor!

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Huawei, Avrupa’daki satış rakamlarından memnun değil!

Geride bıraktığımız yıl, elde edilen anlamında Huawei için kârlı bir dönem oldu. Yıllık gelirlerini 2018’e göre %19.1 oranında artıran marka, buna rağmen gelecekten emin olamıyor. Huawei Batı Avrupa müdürü Vincent Pang’a göre, Google servisleri olmadan Çin dışında satış yapmak zor bir durum olarak görünüyor. Google Mobile Servisleri’nden (GMS) yoksun şekilde piyasaya çıkan Mate 30 serisinin düşük kalan satış rakamları da bu düşüncenin oluşmasına katkı sağlamış olabilir.

Aradan 1 yıl geçmesine rağmen sorunun çözümü yolunda en ufak bir umut ışığı bile bulunmuyor. Pang’a göre ABD hükümeti, markanın konu ile ilgili bütün görüşme taleplerini reddediyor. Durum böyle olunca da markanın kendi ekosistemini oluşturmaktan başka çaresi kalmıyor. Ayrıca Huawei Mobil Servisleri (HMS) tarafında işlerin iyi gittiği bilgileri gelse de, bu çözümün kısa vadede Android’i yakalaması zor görünüyor.

Android lisansının etkilediği mobil birim dışında ise sorunun daha büyük olduğu gözlerden kaçmıyor. Örnek vermek gerekirse, marka sunucu gibi kurumsal ürünler için kullandığı Intel işlemcileri tedarik edemiyor. Bundan dolayı kurumsal pazardaki satış rakamlarının da tıpkı akıllı telefonlar gibi olumsuz yönde etkilendiği belirtiliyor. Öte yandan şirketin en büyük gelir kalemlerinden şebeke çözümlerinde ise üretim sürecini etkileyecek kadar ciddi bir sorun bulunmuyor.