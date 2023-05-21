Vivo Vivo S17e’yi resmi olarak satışa sunduğunu duyurdu. Yeni cihaz üç versiyonda mevcut ve üç renk seçeneğiyle geliyor. İşte telefonun özellikleri fiyatı haberimizde.

Vivo S17e teknik özellikleri

Vivo S17e, 20:9 en boy oranına, HDR10+ desteğine ve 1300 nit’e kadar yüksek parlaklık seviyesine sahip 6,78 inç büyüklüğünde Full HD AMOLED ekranla geliyor. Ekran ayrıca 120Hz yenileme hızı ve 300Hz dokunmatik örnekleme hızı ile akıcı ve duyarlı bir deneyim sunuyor.

Cihaza güç veren sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 7200 işlemci, 2,8 GHz’e kadar hızlara ulaşabiliyor. Bu işlemci 4nm’lik bir süreç üzerine inşa edilmiştir ve akıcı performans ve verimli çoklu görevler sunmak için Mali-G610 MC4 GPU ile geliyor.

İlginizi çekebilir: Vivo V29 Lite Teknik Özellikleri Sızdı



Vivo S17e, OriginOS 3 arayüzü ile Android 13 ile beraber gelecek. Çift SIM kartı destekler ve optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip 64MP birincil kamera ve derinlik algılama için f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP ikincil kamera içeren çift arka kamera sistemine sahip. Telefon ayrıca gelişmiş fotoğrafçılık için bir Aura ışık özelliği içeriyor.

Ön tarafta 16MP ön kamera sunuyor. Güvenlik, ekran içi parmak izi okuyucu ile sağlanıyor ve cihazın kilidinin kolayca açılmasına olanak tanıyor. Ayrıca, telefon USB Type-C sesi destekler ve etkileyici bir ses deneyimi için stereo hoparlörlerin yanı sıra Yüksek Çözünürlüklü ses desteğine sahip.

Bağlantı tarafına bakacak olursak, Vivo S17e 5G uyumlu, ayrıca çift 4G VoLTE, hızlı kablosuz internet bağlantısı için Wi-Fi 6 (802.11 ac), Bluetooth 5.3 ve hassas konum takibi için L1 ve L5 bantlı GPS’i destekliyor. Telefon bir USB Type-C bağlantı noktası ve NFC desteğide beraberinde getiriyor.

Cihaz, 66W hızlı şarj teknolojisi kullanılarak hızlı bir şekilde şarj edilebilen 4600mAh pil kapastesine sahip. Boyutlar açısından telefon 164.20×74.90×7.4mm ölçülerinde ve 178g ağırlığında.

Fiyat

8GB+128GB versiyon: 2,099 yuan (299$)

8GB+256GB versiyon: 2,299 yuan (328$)

12GB+256GB versiyon: 2,499 yuan (356$)