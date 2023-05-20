Vivo V27 serisini tanıttıktan sonra, yaklaşmakta olan V29 serisiyle ilgili ayrıntılar şimdiden ortaya çıkmaya başladı. Henüz resmi bir onay olmamasına rağmen yeni serinin önümüzdeki ay haziran ayında piyasaya sürüleceği söyleniyor. Daha fazla bilgi için sabırsızlanırken, bir rapor seride daha uygun fiyatlı bir ürün olması beklenen Vivo V29 Lite’ın temel özelliklerini paylaştı. İşte ayrıntılar.

İçindekiler Vivo V29 Lite Teknik Özellikleri

Vivo V29 Lite Teknik Özellikleri

91Mobiles, Vivo V29 Lite’ın 1080 X 2400 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 20:9 en boy oranına sahip 6,78 inç FHD+ AMOLED ekrana sahip olacağını iddia etti. Diğer özelliklere bakacak olursak Adreno GPU ile eşleştirilmiş Qualcomm Snapdragon 695 işlemci ile gelmesi bekleniyor.

Yonga seti 8GB RAM ve muhtemelen bir microSD kart ile genişletilebilecek 128GB depolama alanı ile gelecek. Yazılım cephesinde, Vivo V29 Lite kutudan Android 13 işletim sistemini çıkaracak. Cihazdaki bağlantı seçenekleri arasında 5G, 4G LTE, çift SIM, Wi-Fi, Bluetooth ve bir USB Type-C bağlantı noktası yer alabilir.

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Kamera bölümünde, Vivo V29 Lite, optik görüntü sabitleme (OIS) desteğine sahip 64MP ana kameraya, ayrıca 2MP ikincil lens ve muhtemelen derinlik çekimi için başka bir 2MP sensöre sahip olması bekleniyor. Ön tarafta 16MP’lik kamera ve 44W hızlı şarj desteğine sahip 5.000mAh pil ile gelecek.

Teknik özelliklere bakıldığında, Vivo V29 Lite uygun fiyatlı bir orta sınıf akıllı telefon gibi görünüyor. Fiyatının 300-350 dolar aralığında olacak. Şu anda markadan resmi bir onay yok. Yakında bir lansman tarihi açıklanabilir. Güncellemeler için bizi izlemeye devam edin.