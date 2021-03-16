Vivo iQOO Neo5 resmi olarak tanıtıldı!

Vivo iQOO Neo5 modelinin lansmanı gerçekleşti. Merakla beklenen amiral gemisi akıllı telefonun teknik özellikleri de böylece kesinleşti.

Göz atmak isteyebilirsiniz: Alienware ile Riot Games arasındaki ortaklık sona erdi!

reklam

Vivo iQOO Neo5 Snapdragon 870 ile piyasaya çıkıyor!

Vivo amiral gemisi akıllı telefon rekabetine an itibariyle giriş yaptı. Firma, Neo serisinin yeni üyesini kullanıcılarının beğenisine sundu. Resmi tanıtımı gerçekleşen iQOO Neo5 modeli, bu yıl rekabette yerini alacak. Amiral gemisi özelliklere sahip olan akıllı telefon bizleri Snapdragon 870 işlemcisi ile karşılamakta. Aynı zamanda akıllı telefon oyun odaklı olacak. 8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı kapasitelerine sahip olacak cihaz, rakiplerine nazaran daha uygun fiyatıyla dikkat çekmekte. Akıllı telefonun 385 dolardan başlayan fiyat etiketlerine sahip olacağı ortaya çıktı.

Akıllı telefonunuzu değiştirmek istiyorsunuz fakat uygun model mi bulamıyorsunuz? Sizler için oluşturduğumuz fiyat performans canavarı ürünlere, Hepsiburada üzerinden ulaşabilirsiniz!

reklam

Bununla birlikte diğer teknik özellikleri de belli olan Vivo iQOO Neo5, 6.62 inçlik FullHD+ OLED ekran ile piyasaya çıkacak. Ayrıca akıllı telefonun ekranında delikli tasarım kullanılmakta. Bir adet 16 MP değerinde ön kameraya sahip olan akıllı telefon arka tarafta ise dörtlü kamera kurulu ile kullanıcılarını karşılıyor. Bu kameralar ise sırasıyla 48 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açı, 2 MP derinlik sensörü ve yine 2 MP makro olarak belirlenmiş. Tüm bunların yanı sıra akıllı telefon 4400 mAh batarya kapasitesi ile geliyor. Bu bataryaya ise 65W‘lık hızlı şarj desteği eşlik etmekte. Ancak firmadan gelen açıklamaya göre kutu içeriğinde yer alan adaptör 45W‘lık bir destek sağlamakta. Siyah, mavi ve turuncu renk seçenekleri ile piyasaya çıkacak akıllı telefon için ilk satışlar 22 Mart‘ta başlayacak.