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Alienware ile Riot Games arasındaki ortaklık sona erdi!
Alienware Riot Games ile olan ortaklığını sonlandırdı. Bu duruma gerekçe olarak Riot Games için açılan cinsel taciz davaları gösteriliyor.
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Alienware, cinsel taciz iddiaları nedeniyle anlaşmayı sona erdirdi!
Oyun dünyasında hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Her gün yeni bir olayın sahne aldığı piyasada son olarak cinsel taciz iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Riot Games‘in CEO‘su Nicolo Laurent asistanına cinsel tacizde bulunduğu iddiası ile davalık oldu. Bununla birlikte cinsiyetçi davranış konusunda da firmanın başı geçmişte çok ağrıdı. Üst üste gelen bu olayların ardından, firma ile ortaklık yürüten Alienware‘ın anlaşmayı sona erdirdiği ortaya çıktı.
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Konuyla alakalı resmi bir açıklama Alienware cephesinden gelmedi. Ancak Riot Games, firmanın artık yeni etkinliklerde yer almayacağını hayranlarına duyurdu. Tam anlamıyla iptal sebebi açıklanmazken firmanın bu davalardan çok rahatsız olduğu öğrenildi. Sıkıntılı günler geçiren Riot Games‘in bir sonraki hamlesi ise merakla bekleniyor. Firma son olarak şirket içi cinsiyetçi tutumla alakalı 2019’da davacılara 10 milyon dolarlık ödeme gerçekleştirdi. Şimdi de CEO‘su ile başı dertte olan firmanın bu durum karşısında ne yapacağı henüz belli olmadı. Bakalım Alienware gibi başka firmalardan benzer aksiyonlar gelecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Amerika’ya açtığı davayı kazandı!
Xiaomi, Amerika Birleşik Devletleri‘nin kara listeye girmesi konusunda açtığı davayı kazandı. Trump hükümetinin Çinli şirkete ait Çin Ordusu ile ilişkisi olduğuna dair verdiği karar ile alınan karar bozuldu. Xiaomi’nin daha önce yaptığı itirazda haklı bulundu.
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Trump hükümeti zamanında ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı iplerin iyice gerilmesine sebep olmuştu. Çin’in en büyük firmalarından biri olan Huawei de bu noktada nasibini almış, Çin hükümeti için çalıştığı savıyla ambargoya maruz kaldı. Önce altyapı ardından tüm markanın ABD tabanlı şirketler ile ilişkisi kesildi. Ardından geçen zaman ile Xiaomi için de çanlar çalmaya başladı. ABD Savunma Bakanlığı Çin’in bir diğer devi Xiaomi’yi Komünist Çin Ordusu için çalıştığına dair karar verdi. Xiaomi bu karar sonrası telefon ve diğer ürün ailelerini satabilir, ancak ABD’li yatırımcılardan yatırım alamayacaktı.
Xiaomi ABD Savunma Bakanlığına Dava Açmıştı
Savunma Bakanlığı tarafından gelen bu karar sonrası acil bir şekilde açıklama yapan Xiaomi, “Şirketimiz Çin ordusuna ait değildir, Çin ordusuyla herhangi bir bağı bulunmamaktadır ve NDAA’da (ABD Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası) belirtildiği şekilde “Komünist Çin Askeri Şirketi” değildir. Şirketimizin ve hissedarlarımızın çıkarlarını korumak üzere gerekli tüm önlemler tarafımızdan alınacaktır. “ diyerek mahkeme sinyalini vermişti. 29 Ocak 2021’de ise Columbia Bölgesi Bölge Mahkemesi’nde ABD Savunma Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı’na dava açtı.
Xiaomi Davayı Kazandı!
Aradan geçen kısa bir zaman sonrası Columbia Bölgesi Bölge Mahkemesi ise Xiaomi’nin açtığı davada haklı bularak 13959 sayılı “Başkanlık Emri” kısıtlamasını tamamen ve derhal yürürlüğe girecek şekilde kaldırdı. Böylece Xiaomi ABD’ye karşı bir zafer elde ederken marka yatırımcılarından yatırım almaya devam edebilecek. Aşağıda konu ile alakalı Xiaomi’den gelen resmi açıklamayı görebilirsiniz;
Xiaomi olarak mahkemenin 12 Mart tarihinde verdiği ABD Savunma Bakanlığı’nın Xiaomi’yi bir “Komünist Çin Askeri Şirketi” (CCMC) olarak tanımlama uygulamasını durdurma kararını büyük memnuniyetle karşıladık. Mahkeme, verilen ihtiyati tedbir kararına uygun olarak ABD vatandaşlarının Xiaomi’nin menkul kıymetlerini satın almalarına ve sahip oldukları varlıkları elden çıkarmalarına yönelik 13959 sayılı “Başkanlık Emri” kısıtlamasını tamamen ve derhal yürürlüğe girecek şekilde kaldırdı.
“Xiaomi olarak, yalnızca sivil ve ticari kullanıma yönelik tüketici elektroniği ürünleri sunan halka açık, borsada işlem gören ve bağımsız olarak yönetilen bir şirket olduğumuzu yineliyoruz.
Xiaomi’nin Çin ordusuyla bağlantılı bir şirket olarak tanımlanması kararının tamamen keyfi bir uygulama olduğuna inanıyoruz ve yargıç da verdiği kararla bu fikrimize katıldığını gösterdi. Mahkemenin bu tanımlamanın hukuka aykırı olduğunu kabul etmesi ve tanımlamanın kalıcı olarak kaldırılması yönündeki talebimizi sürdüreceğiz.
Genç ve enerjik bir teknoloji şirketi olarak yıllardır akıllı telefonlar ve akıllı TV’ler gibi harika tüketici elektroniği ürünlerini dünyanın dört bir yanındaki tüketicilere adil fiyatlarla sunduk ve sunmaya devam ediyoruz. Yenilikçi teknolojilerle herkesin çok daha iyi bir yaşam sürmesini sağlamak için dünya genelindeki iş ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.
Xiaomi Corporation“
Şimdi ne olacak?
Xiaomi kendi başına gelen davayı hızlı hareket ederek savuşturmayı başardı. Ancak durum burada sonlanmayabilir. Çünkü söz konusu başkanlık emrinde sadece Xiaomi değil, aralarında DJI, SMIC ve China Mobile, China Unicom ve China Telecom gibi firmalar da benzer karardan etkilenmişti. Bu nedenle diğer firmalar da bu karar ardından tek tek ABD hükümetine dava açabilir. Bir diğer yandan Xiaomi ve diğer 8 marka bu süreçte alamadıkları yatırımlar ve olası yatırımcı kaybı için tazminat davası da açabilir.
Huawei’yi de etkiler mi?
Söz konusu dava ilk çıktığı dönemde merak edilen konulardan biri de Xiaomi’nin sonunun Huawei gibi olup olmayacağı idi. Farklı konularda oluşan bu dava ve yasak süreçlerinde Xiaomi kazanarak ayrılması ile kafalarda “Huawei de dava açarak ambargoyu kaldırabilir mi?” sorusu oluşuyor. Fakat yaptırımlar farklı nedenler ile ve farklı seviyelerde olduğu için pek etkileyecek gibi gözükmüyor. Aynı zamanda Xiaomi hızlı bir aksiyon alırken Huawei’nin ABD’ye karşı hiç karşı adım atmamış olması da bu iki durumu birbirinden ayrıştırıyor.
Sonuç olarak Xiaomi için çalan çanlar susturulmuş oldu. Artık bundan sonraki süreçte Xiaomi için ABD kanadında hiçbir engel kalmamış, Samsung hatta Apple gibi yatırım almaya, ürünlerini satmaya ve Qualcomm ve Google gibi büyük şirketler ile ortaklıklarında bozulma olmadan yeni ürün geliştirmeye devam edebilecek.
Diğer
LinkedIn, Apple cihazlarda reklam amaçlı kişisel veri toplamayacak
LinkedIn, iş amaçlı olarak kullanılan sosyal ağların tartışmasız şekilde en popülerlerinden biri. Her meslek kolundan profesyonellerin kullandığı platform, dünya çapında 500 milyondan fazla kullanıcıya sahip. Tıpkı her popüler ve ücretsiz platform gibi, LinkedIn de gelirinin önemli bir kısmını kullanıcı verisi toplayarak elde etmekte. Ancak görünen o ki, Apple tarafında bu gelir kaynakları ciddi bir darbe alacak…
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LinkedIn, Apple tarafında IDFA verisi toplamayacak
Amerikalı sosyal ağ, bugün bir blog gönderisiyle beraber artık Apple tarafında IDFA (Identifier for Advertisers) verisi toplamayacağını açıkladı. Yazımıza geçmeden önce, gelin kısaca IDFA’in ne olduğuna bir göz atalım. IDFA, Apple’ın uygulama geliştiricilerine sağladığı bir kullanıcı takip etme gereci. Başka bir deyişle, bunu internet sitelerinin kullandığı çerezlerin Apple uygulamalarındaki versiyonu diye de tanımlayabiliriz. IDFA’ler sayesinde kullanıcı reklamla etkileşime girdiği her zaman, reklama tıklamak; reklamdaki uygulamayı indirmek vb., reklam veren bu konuda bilgi alıyor. Bunun sayesinde, reklam verenler kişiselleştirilmiş reklam kampanyaları hazırlayabiliyorlar. Son olarak, bu IDFA sisteminin verilerinizi kişisel bilgilerinizi ortaya çıkarmadan reklamcılara aktardığını belirtelim. Gelelim işin Apple kısmına…
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Peki bayram değil seyran değil, LinkedIn, bu kendisine gelir sağlayan IDFA kullanımından neden vazgeçiyor? Tabi, tıpkı Google gibi, bunu kendi iyi niyetinden yapmadığını tahmin etmek pek de zor değil. LinkedIn’in IDFA’leri kullanmayı bırakmasının nedeni önümüzdeki aylarda uygulamaya girecek olan ‘Apple App Tracking Transparency’ özelliği. Bu özellik, kullanıcılara ilgili uygulamanın kişisel veri topladığını ve isterlerse bunun dışında kalabileceklerini söyleyecek. Görünen o ki, platform, birçok Apple kullanıcısının seçeneğin sunulmasıyla zaten verisini toplatmayacağını ön görmüş olacak ki, kendiliğinden IDFA kullanımını bırakıyor. Şirket, bu hamlenin bazı sponsorlu eşleştirmeler ve ilanlar gibi özellikleri az da olsa etkileyeceğini düşünüyor. Ancak, firma, platformun performansında ve işlevselliğinde herhangi bir düşüş beklememekte. Özetle, Apple’ın gizlilik konusunda yaptığı hamleler meyvesini veriyor gibi. Bakalım, LinkedIn ve Google’ın bu iyi örneklerini başka hangi teknoloji devleri izleyecek…
Kaynak: iMore, AppleInsider
Diğer
Spotify çalışanları pandemiden sonra da evden çalışabilecek
Spotify, 350 milyona yaklaşan aktif kullanıcı sayısı ve 5 binden fazla çalışanı ile en büyük dijital müzik platformlarından. Öyle ki, İsveçli müzik devi, Covid-19 pandemisinin başından beri çalışanlarının büyük bir kısmını evden çalıştırıyordu. Görünüşe göre, bu durum pandemi bitiminde de devam edecek. Twitter, Salesforce, Facebook ve Square gibi teknoloji devlerine ek olarak, Spotify da “nerden çalışırsan çalış” trendine katılıyor. Hem de belki de diğerlerinden daha güçlü bir şekilde…
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Spotify çalışanları istedikleri yerden, istedikleri şekilde çalışabilecek
Spotify, pandeminin hayatımıza soktuğu evden çalışma modelini kalıcı hale getiriyor. Dahası, şirket bunu bir adım daha ileri taşıyacağı konusunda iddialı. Öyle ki, dijital müzik devi, bu konuda neden bu kadar iddialı olduklarını dün paylaştığı bir blog gönderisinde açıkladı. Aynı zamanda, şirket, bu gönderide yeni çalışma modelinin ayrıntılarını da listeledi. İlk olarak, bu yeni modelin adının “Work From Anywhere (İstediğin Yerden Çalış)” olduğunu belirtelim. Adından da anlaşılacağı üzere, bu yeni model Spotify çalışanlarına çalışma alanları seçme konusunda komple bir özgürlük sunuyor. Başka bir deyişle, çalışanların ofisten çalışma; evden çalışma ve hem ofis hem evden dönüşümlü çalışma şeklinde 3 ana seçeneği olacak. Bu karar ise tamamen çalışan ve müdürünün olacak.
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Evden çalışmadan fazlası da var
Spotify’ın bu yeni çalışma modelinin tek özelliği evden çalışmak değil. Ayrıca, şirket bunun yanında modelin iki önemli getirisini daha açıkladı. İlk olarak, çalışanlar, dünyada istedikleri yerde – Spotify’ın ofisi olsun ya da olmasın – çalışabilecek. Evet, bu ülkenizde Spotify ofisi olmasa da şirkette işe girebileceğiniz anlamına geliyor. Ancak, bunun tabi ki de belli limitleri var. Firma, saat farklılıkları ve yerel yasalar gibi durumların bazen bu uygulamanın önüne geçebileceğini söylüyor. Bu yüzden, bu şartları göz önüne alarak başvuru özelinde değerlendirme yapacağını belirtiyor. Yeni modelin getirdiği diğer bir yenilik ise, Spotify’ın talep etmeniz durumunda size ofis alanı kiralayacak olması. Yani, hem herhangi bir Spotify ofisine uzaksanız hem de evinizden çalışmak istemiyorsanız, ofisiniz Spotify’dan olacak. Şirket bu yeni modelle verdiği sözlere ne kadar bağlı kalır bilinmez. Ancak, klasik çalışma modelimizin yavaş yavaş ama kalıcı bir şekilde değişmeye başladığı yadsınamaz bir gerçek…
Kaynak: CNBC, Gizmodo, SpotifyHrBlog
Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: levent_orgun, 3 gün önce
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 1 hafta önce
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Yazan: Ersin Akman, 3 hafta önce
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Yazan: indirimkuponu, 3 hafta önce
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