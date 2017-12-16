Vivo’dan Ekrana Entegre Parmak İzi Tarayıcısına Sahip İlk Telefon

Vivo’dan Ekrana Entegre Parmak İzi Tarayıcısına Sahip İlk Telefon

16 Aralık, 2017 Akıllı Telefonlar 0 yorumlar

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Vivo’nun prototipi ekrana entegre parmak izi tarayıcısına sahip ilk telefon.

Geçtiğimiz günlerde Synaptics’in Clear ID sensörünü tanıtmasıyla ekrana entegre parmak izi tarayıcı dönemi resmi olarak başlamıştı. Firma üstü kapalı olarak akıllı telefon pazarının en büyük 5 üreticisi ile anlaştığını ve yeni amiral gemilerinin bu teknoloji ile geleceğini belirtmişti. Ayrıca üretime çoktan başladıklarını açıklamıştı.

Bu durum Samsung S9’un ekrana entegre tarayıcıyla gelecek ilk cihaz olarak yorumlanmasına sebep olurken bugün gelen yeni bilgilerle Vivo firmasının Samsung’dan daha hızlı davrandığı görüldü.

Analist Patrick Moorhead, Forbes’ta yayınladığı yazıyla Synaptics’in Vivo ile anlaşma yaptığını ortaya çıkarmış oldu. Fotoğraflarını paylaştığı ve deneyimle şansı yakaladığı Vivo prototipinin ekrana entegre tarayıcıya sahip olduğunu doğrulayan Moorhead, sistemi hızlı ve basit olarak tanımlarken Apple’ın Face ID çözümüne kıyasla iki kat daha hızlı olduğunu belirtti.

 Adım Adım Çerçevesiz Telefonlar

 Ekrana entegre parmak izi tarayıcısının model adı Clear ID FS9500  olarak adlandırılırken, 18: 9 ve 20: 9 oranlı telefonlarla çalışacak şekilde tasarlandı. Bunlar, daha uzun, genellikle “çerçevesiz” telefonların yeni türü olarak karşımıza çıkmakta.
Yeni ekrandaki sensör, AMOLED ekranın altına yerleştirilen küçük bir CMOS aygıtıdır. Sistemin çalışması için, parmak aydınlatılıyor ve sensör parmak izinin yansımalarını okuyor. Bu yansımayı yaratmak için ekranın bir kısmı parlıyor ve parmak okuyucu AMOLED pikselleri arasındaki yansımayı yakalıyor. Synaptics, parmak izi tarayıcının çok az enerji harcadığını ve yalnızca 80mA güç tükettiğini söylüyor. Sensör doğru zamanda çalışabilmek için cihaz üzerindeki ivme ölçer ve diğer sensörlerden faydalanmakta.

Göz kırpmadan daha hızlı

Bütün bu işlevleri 0.7 saniye gibi bir sürede yapabiliyor. Bir insanın gözünü kırpmasının 2 ila 10 saniye arasında olduğunu düşünürsek bu gerçekten hızlı bir süre. Tabi klasik parmak izi okuyucular 0.2 saniye kadar kısa süreler sunarken yüz tanıma sistemlerinin 1.4 saniye de bu işlemi yapabilmesi yeni tarayıcının gayet hızlı bir şekilde çalıştığını gösteriyor.
Clear ID sensörü 0.69mm kalınlığa sahip dolayısıyla yeni telefonlarda gözle görülür bir kalınlaşmaya sebep olmayacak. Telefon üreticileri ile birlikte çalışan Synaptics, sensörün ekranın altına konumlandırılması gerektiğini fakat bu işlemin fazla karmaşık olmadığını dolayısıyla üretim maliyetlerini aşırı bir artışın gerçekleşmeyeceğini belirtti.

Synaptics Ve Qualcomm

Son olarak Synaptics dışında Qualcomm’da benzer bir teknoloji için çalışmaktaydı fakat henüz bir tanıtım yapmadığı için “Clear ID” Dünya’nın ilk ekrana entegre parmak izi tarayıcısı ünvanına sahip oluyor.Firma Clear ID’nin soğuk veya ıslak parmakların, değişken ışık koşullarının ve sahte parmak izlerinin de üzerinden gelebilecek kadar akıllı olduğunu belirtiyor.

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