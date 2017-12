Vivo’dan Ekrana Entegre Parmak İzi Tarayıcısına Sahip İlk Telefon

Geçtiğimiz günlerde Synaptics’in Clear ID sensörünü tanıtmasıyla ekrana entegre parmak izi tarayıcı dönemi resmi olarak başlamıştı. Firma üstü kapalı olarak akıllı telefon pazarının en büyük 5 üreticisi ile anlaştığını ve yeni amiral gemilerinin bu teknoloji ile geleceğini belirtmişti. Ayrıca üretime çoktan başladıklarını açıklamıştı.

Bu durum Samsung S9’un ekrana entegre tarayıcıyla gelecek ilk cihaz olarak yorumlanmasına sebep olurken bugün gelen yeni bilgilerle Vivo firmasının Samsung’dan daha hızlı davrandığı görüldü.

Analist Patrick Moorhead, Forbes’ta yayınladığı yazıyla Synaptics’in Vivo ile anlaşma yaptığını ortaya çıkarmış oldu. Fotoğraflarını paylaştığı ve deneyimle şansı yakaladığı Vivo prototipinin ekrana entegre tarayıcıya sahip olduğunu doğrulayan Moorhead, sistemi hızlı ve basit olarak tanımlarken Apple’ın Face ID çözümüne kıyasla iki kat daha hızlı olduğunu belirtti.

Here are some pics @anshelsag and I took of the Vivo smartphone with the Synaptics in-display fingerprint reader. The CMOS image sensor is .7mm thick and reads the fingerprint right through the OLED display. The experience was faster than I expected. pic.twitter.com/u1NFpXtFQM

— Patrick Moorhead (@PatrickMoorhead) December 14, 2017