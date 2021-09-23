Vivo, Çıkarılabilir Çift Taraflı Kameralı Telefonun Patentini Aldı

Vivo son almış olduğu patent ile yeni ve daha önce görünmemiş bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Şirket, önde ve arkada kamera sensörlerini barındıran çıkarılabilir bir kamera mekanizmasına sahip bir cihazın patentini aldı.

19 Ocak 2021’de Vivo, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’ne (WIPO) bir patent başvurusunda bulundu. Patente bakıldığında tam ekran tasarımına sahip bir cihaz görünüyor. Cihazın sağ üst köşesinde açılır kamera mekanizmasına sahip olduğu gözüküyor. Bu açılır kamera ile selfie çekebilir ve görüntülü görüşmeler yapabilirsiniz. Ayrıca ana kamera görevi de gören açılır sistemin arkasında çift kamera yer alıyor. Bu zaten dikkate değer bir özellik olsa da, patentle ilgili en dikkat çekici kısım, tüm açılır modülün ayrılabilir olması. Toplamda çift taraflı açılabilir kamera sistemi, üç kamera ve iki led flaştan oluşuyor.

Ana gövdeden çıkarıldığında, kamera sistemi artık bağımsız olarak kullanılması için yerleşik bir pile sahip ve sistem akıllı telefona takıldığında anda pil otomatik olarak şarj oluyor. Sistemin kolaylıkla çıkarılıp geri takılması için kayar şekilde bir ray yerleştirilmiş. Ayrıca sistemde bulunan mıknatıslar sayesinde istenmeden çıkmasını engellemekte.

Kullanıcılar, çıkarılabilir açılır modül içine yerleştirilmiş bir menteşe mekanizması sayesinde kamera sistemini farklı şekillerde kullanabilecekler. Ayrıca, kameralar her iki tarafında birer kamera bulunduğundan farklı görüş alanlarını bile yakalayabilirler. Patent üzerinde kameraların türü belirtilmemiş.

Kullanıcılar kamerayı bağımsız olarak kullanmak için çıkardıklarında, sistemde bulunan bir Wi-Fi modülü sayesinde akıllı telefonlar iletişim kurabilecekler. Bir başka deyişle kamera sistemini çıkardığınızda ve fotoğraf çekmek için başka bir açıya yerleştirdiğinizde otomatik olarak algılayıp size geri yansıtacaktır. Ayrıca bu özellik sayesinde kamera sistemini aksiyon videoları çekmek için ideal olacak.

Vivo, açılır kamerayı entegre etme konusunda oldukça çok deneyime sahip. Açılır kameralı tam ekran akıllı telefonu Vivo NEX’i 2018 yılında ile piyasaya süren ilk üretici oldu. Ayrıca şirket kamera sistemlerinin görüntü bir üst seviyeye çıkarmak için lens üreticisi olan ZEISS ile iş birliği başlattı. Bu iş birliğinin ilk etkileri ise Vivo X60 Pro ve yeni tanıtılan X70, X70 Pro ve X70 Pro Plus modellerinde şimdiden görünmeye başladı.

Bu özelliklerin hepsi şu an için sadece bir patent. Şirketin gerçekten de böyle bir cihaz üzerinde çalışıp çalışmadığını doğrulayan bir bilgi yok. Ancak ilerleyen zamanlarda çalışıp çalışmadığını öğrenebiliriz.