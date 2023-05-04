Akıllı telefon sektörünün önde gelen markalarından vivo, avantajlı kampanyalarına Anneler Günü’nde de devam ediyor. Anneler Günü’ne özel gerçekleştirilen kampanya kapsamında vivo V25, Y35 ve Y22s 6+12GB model akıllı telefon alan kullanıcılara 1.299 TL değerinde Tefal My Tea Çay Makinası hediye ediyor. Stoklarla sınırlı kampanya kapsamında tüketicileri myvivoshop.com’da sürpriz sepet indirimleri ve ekstra 1 yıl garanti de bekliyor.

Şık ve zarif tasarımı ile göze hitap eden V25 5G, yüksek enerji verimliliği oranına ve mükemmel kapasiteye sahip güçlü işlemcisi ile annenize sorunsuz bir telefon deneyimi sunacak. V25 5G’nin 64MP OIS ultra algılamalı arka kamerası bulanık çekimleri en aza indiriyor, daha uzun pozlama süresini destekleyerek loş ışık koşullarında bile daha parlak görüntüler ve videolar çekilmesini sağlıyor. Optik Görüntü Sabitleme özelliği sayesinde fotoğraf çekerken annenizin eli titrese bile, karanlık ortamlarda ve loş ışıkta bile son derece kaliteli fotoğraflar çekmesi mümkün oluyor. V25 5G’nin Gün Doğumu Işıltısı ve Turkuaz Mavisi renk seçeneklerinde güneş ışınlarına ve UV ışığına maruz kaldığında renk değiştiren arka kapak da annenizin renkli ve canlı kişiliğini yansıtıyor.

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Y35, annenize güçlü Snapdragon 680 SoC işlemcisiyle yüksek performans, 8 GB RAM’i ile de yüksek hız sunuyor. Y35’in geniş hafızası ve depolama alanıyla anneniz tüm uygulama ve videoları rahatlıkla indirip dilerse oyunları hızlı ve kesintisiz oynayabilecek. Video ve oyun severlere kusursuz görüntü ve keyifli bir izleme deneyimi sunan Y35 ile anneniz 7 saatin üzerinde aralıksız oyun oynayabilir, 14 saatin üzerinde de HD film izleyebilir. 256 GB depolama alanı sayesinde fotoğraf, video ve oyunlarını dilediği kadar uzun süre güvenle saklayabilir. 8 GB’a kadar boş olan ROM alanı genişletilmiş RAM olarak kullanılarak uygulamalar arasında daha sorunsuz geçiş yapılabiliyor, tüm uygulamalar tereddütsüz indirilip donma yaşamadan çalıştırılabiliyor.

Yüksek teknoloji ile eşsiz tasarımı bir arada sunan vivo Y22s, gücünü Qualcomm’un en yeni sekiz çekirdekli işlemcisi Snapdragon 680 ve Android 12 tabanlı Funtouch 12 işletim sisteminden alıyor. 5000 mAh güçlü kapasiteli pili ve AI güç tasarrufu teknolojisi sayesinde, anneniz telefonunu tam şarj ettiğinde 21,5 saat çevrimiçi HD film izleme veya 9,4 saat yoğun grafikli oyun oynama olanağı bulacak. 18W Hızlı Şarjı destekleyen telefon, sadece on beş dakika şarj edildiğinde annenize 258 dakikaya kadar video izleme veya 5 tur oyun oynama imkânı veriyor. Üstelik cihazın ters şarj özelliği ile anneniz dışarıdayken farklı cihazları da şarj edebilecek.

vivo V25, Y35 ve Y22s 6+12GB modellerini 2 büyük Android güncellemesi, 3 yıl da Android güvenlik güncelleme garantisi ile sunuyor. Üstelik tüketiciler bu telefonları myvivoshop.com üzerinden satın almaları halinde 2 yıllık standart garantiye ek olarak 1 yıl üretici garantisi ile toplam 3 yıl garanti hakkına da sahip oluyor.