Vivaldi web tarayıcısı, geçen yıl beta özelliği olarak bir e-posta istemcisi ekledi. E-posta istemcisi, bugünün 1.0 sürümüyle resmi olarak beta sürümünden çıkıyor. Vivaldi Mail, Mac, Windows ve Linux için kullanılabilen, Vivaldi web tarayıcısında yerleşik olarak bulunan tam özellikli bir posta istemcisidir. Aranabilir bir dizinde tüm e-postalarınızın yerel olarak senkronize edilmiş bir kopyasıyla Apple Mail ve Thunderbird gibi uygulamalara benziyor. Başka bir deyişle, tüm mesajlarınızın kopyalarını içeren bir bulut hizmetine dayanmaz. Birden fazla e-posta hesabını senkronize edebilir (hem IMAP hem de POP3 desteklenir), mesaj arayabilir, imza ayarlayabilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

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Vivaldi Mail’de ayrıca Gezinme ve sıralama, tümüne klavyenizden veya HUD benzeri hızlı komut çubuğundan erişilebilen “yeni e-postalar oluşturma, e-postaları yanıtlama ve daha fazlası gibi etkinlikler için yapılandırılabilir on altı kısayol” özelliklerinide içeriyor. Ayrıca Gmail ile eşleşen üç panelli bir düzen veya daha çok Thunderbird ve Microsoft Outlook‘un eski sürümlerine benzeyen yatay bölünmüş bir tasarım arasında geçiş yapılmasına bile olanak tanıyor.

E-posta istemcisi ayrıca bulut hesaplarıyla senkronizasyon desteğine sahip bir takvim istemcisi olan Vivaldi Calendar ve bir RSS okuyucusu olan Vivaldi Feeds ile entegre bir şekilde çalışıyor. Tüm bu özellikler, Vivaldi’yi eski Netscape Communicator ve Mozilla Application Suite ruhuyla üretkenlik çalışması ve web’de gezinme için tek durak noktası haline getiriyor.

Vivaldi Mail, tesadüfen de olsa masaüstü e-posta uygulamalarında daha büyük bir yeniden canlanmanın parçası gibi görünüyor. Mozilla Thunderbird, genişletilmiş bir ekip ve yeni bir organizasyon sayesinde büyük güncellemeler üzerinde çalışıyor ve Android sürümü üzerinde çalışıyor. Microsoft ayrıca Windows için yepyeni bir Outlook uygulamasını test etmeye de başladı.

Vivaldi Mail, Calendar ve Feed Reader, tarayıcının masaüstü sürümlerinde (macOS, Windows ve Linux’ta) kullanıma sunuluyor.