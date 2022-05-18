Birkaç hafta önce, Microsoft’un sızdırılmış Outlook istemcisi bazı kullanıcılar için test olarak kullanıma sunmuştu. Bu olaydan kısa bir süre sonra şirket, resmi olarak açıklanana kadar müşterilerin uygulamayı kullanmasını engelledi. Kod adı “Project Monarch” olan yenilenen istemci, Outlook’u tüm platformlarda birleştirmek için Microsoft’un “One Outlook” stratejisine doğru büyük bir adım olan web destekli bir uygulamadır.

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Yeni Outlook uygulaması, Outlook ve Teams genelinde iş akışınızı kolaylaştırabilmeniz için Microsoft Loop bileşenleriyle entegre oluyor. Ayrıca, @thenameofthefile sözdizimini kullanarak bulutta depolanan belgeleri ve dosyaları e-postalara hızla eklenebilecek.

Yedekte de bazı akıllı özellikler mevcut Temel olarak, Outlook’un önemli gördüğü bir e-postayı yanıtlamayı unutursanız, bu bilgileri size gösterecek ve siz kapatana kadar gelen kutunuzun en üstüne sabitleyecektir.

Ayrıca, günlük aktivitelerinizi takip etmeniz için temelde bir Yapılacaklar listesi olan uygulamadaki Günüm’e e-postaları sürükleyip bırakabilirsiniz. Microsoft, Takvim’i pano görünümüyle de yeniledi ve bunu Yapılacaklar, hedefler, dosyalar ve daha fazlası gibi çeşitli bileşenlerle özelleştirebilirsiniz.

Yeni Outlook uygulaması şu anda yalnızca önizlemede mevcut halde bulunurken, mevcut genel kullanıma açık (GA) teklife kıyasla temel olarak özellik eksikliğiyle ilgili bir dizi bilinen sorun vardır. Daha fazla ayrıntıyı buradan öğrenebilirsiniz.

Şu anda Windows için One Outlook deneyimi, Office Insider kullanıcıları için Beta Kanalı Sürüm 2205 (Derleme 15225.20000) veya sonraki sürümlerde kullanılabilir. Bunu tetiklemek için Windows için Outlook uygulamanızın sağ üst köşesinde “Yeni Outlook’u Deneyin” geçişi olmalıdır. İstediğiniz zaman klasik sürüme geri dönmek için aynı geçişi kullanabilirsiniz.