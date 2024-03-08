Apple, kullanıcıları için heyecan verici bir yeniliği duyurdu. visionOS 1.1 güncellemesi, kullanıcıların işlevselliği ve güvenliği ön planda tutan bir dizi yenilik sunuyor.

Öncelikle, visionOS 1.1, iş kullanıcılarına yönelik olarak e-posta, kişiler ve takvim gibi kurumsal işlevler için destek sunuyor. Artık mobil cihaz yönetimi hesaplarına sahip kullanıcılar, iPhone veya Mac gibi iş e-postalarına kolayca erişebilecekler. Bu, kulaklık kullanıcılarının işlerini her zamankinden daha hızlı ve verimli bir şekilde halledebilecekleri anlamına geliyor.

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Bununla birlikte, Apple’ın sunduğu bir diğer yenilik de görüntülü görüşmeler sırasında kullanıcıların kendilerini dijital olarak temsil edebilmelerini sağlayan beta özelliği olan Persona. Artık görüşmelerinizde, gerçek dünyadaki deneyiminizi dijital bir versiyonla yansıtabilirsiniz. Ayrıca, şifrenizi unuttuğunuzda kolayca sıfırlama seçeneği ekleyen bir güncelleme de yapıldı.

visionOS 1.1’in sürüm notlarına bir göz atacak olursak, bu güncelleme kuruluşlara dağıtım, cihaz yapılandırması ve yönetimi sağlayan MDM özelliklerini içeriyor. Ayrıca, Persona iyileştirmeleri ve sistem uygulamalarını Ev Görünümü’nden silme yeteneği gibi kullanışlı özellikler de sunuluyor. Bunun yanı sıra, Apple Vision Pro’nun daha güçlü ve güvenli olması için hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri de mevcut.

Tüm bu yenilikler, Apple kullanıcılarının işlerini daha verimli bir şekilde yönetmelerini sağlarken, güvenlik ve kullanıcı deneyimi açısından da önemli bir adımı temsil ediyor. Apple, visionOS 1.1 ile kullanıcılarına daha güçlü ve güvenli bir dijital deneyim sunmayı amaçlıyor.