Visa, internet alışverişleri daha güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

Visa, kendi geliştirdiği Visa Secure güvenlik sistemini tanıttı. Firma yeni sistemi sayesinde daha güvenli internet alışverişlerini hedefliyor.

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Visa Secure tanıtıldı!

Dünya genelinde oldukça bilinen bir firma haline gelen Visa, kullanıcılarını memnun etmek adına yeni şeyler denemeye devam ediyor. Güncel teknolojik gelişimlerin farkında olan firma, son yıllar da artan dolandırıcılık kaygıları karşısında yeni bir sistem geliştirdi. Visa Secure ismi ile kullanıcıları karşılayan sistem internet alışverişlerinde yaşanan sorunları ortadan kaldırmak için geliştirildi. Hali hazırda Verified by Visa’nın da adını değişmiş oldu. Gelişmiş 3-D Secure özelliğini içerisinde barındıran sistem, alışveriş yapan kullanıcıların kart bilgilerini korumak için ekstra çaba harcayacak. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde kart sahiplerinin kimlik doğrulamaları sayesinde daha hızlı ve güvenli alışveriş imkanı firma tarafından hedefleniyor.

An itibariyle, Avrupa’nın merkezi ve doğusu ile birlikte, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde bu sistem kullanılabilir durumda. Dolandırıcılara karşı kullanıcıyı koruma amacıyla gerçekleştirilen bu sistem bakalım amacına ulaşabilecek mi. Ayrıca bu sistem Apple Card gibi ödeme sistemleri ile de entegre çalışabilecek. Normal ödeme sistemlerinden 10 kat daha fazla data paylaşımı yapacağı belirtilen sistemin, alışveriş sırasında banka ve kullanıcı arasında yaşanan sorunları da minimuma indirmesi bekleniyor.

Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ellerinizi bol bol yıkamayı ve mümkün oldukça evlerimizde kalmayı unutmayın!