Güvenlik
Visa, internet alışverişleri daha güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.
Visa, kendi geliştirdiği Visa Secure güvenlik sistemini tanıttı. Firma yeni sistemi sayesinde daha güvenli internet alışverişlerini hedefliyor.
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Visa Secure tanıtıldı!
Dünya genelinde oldukça bilinen bir firma haline gelen Visa, kullanıcılarını memnun etmek adına yeni şeyler denemeye devam ediyor. Güncel teknolojik gelişimlerin farkında olan firma, son yıllar da artan dolandırıcılık kaygıları karşısında yeni bir sistem geliştirdi. Visa Secure ismi ile kullanıcıları karşılayan sistem internet alışverişlerinde yaşanan sorunları ortadan kaldırmak için geliştirildi. Hali hazırda Verified by Visa’nın da adını değişmiş oldu. Gelişmiş 3-D Secure özelliğini içerisinde barındıran sistem, alışveriş yapan kullanıcıların kart bilgilerini korumak için ekstra çaba harcayacak. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde kart sahiplerinin kimlik doğrulamaları sayesinde daha hızlı ve güvenli alışveriş imkanı firma tarafından hedefleniyor.
An itibariyle, Avrupa’nın merkezi ve doğusu ile birlikte, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde bu sistem kullanılabilir durumda. Dolandırıcılara karşı kullanıcıyı koruma amacıyla gerçekleştirilen bu sistem bakalım amacına ulaşabilecek mi. Ayrıca bu sistem Apple Card gibi ödeme sistemleri ile de entegre çalışabilecek. Normal ödeme sistemlerinden 10 kat daha fazla data paylaşımı yapacağı belirtilen sistemin, alışveriş sırasında banka ve kullanıcı arasında yaşanan sorunları da minimuma indirmesi bekleniyor.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ellerinizi bol bol yıkamayı ve mümkün oldukça evlerimizde kalmayı unutmayın!
Google, günde 18 milyon sahte Covid-19 e-postası siliyor!
Google, Corona virüse karşı mücadele etmeye devam ediyor. Firma yaptığı açıklamaya göre, Covid-19 içerikli dolandırıcı e-postaları engelliyor.
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Google günde yaklaşık 18 milyon e-posta siliyor!
Google, Corona virüs konusunda sağlam adımlar atmaya devam ediyor. Firma insanların hayatını kolaylaştıracak hamlelerini sürdürüyor. Daha önceden Apple ile virüs takip uygulaması anlaşmasına giderek sağlık kuruluşlarına yardımcı olma kararı alan firma, geçtiğimiz günler de işinden olan gazeteciler için yardım fon açmıştı. Şimdi ise Google, Covid-19 içerikli dolandırıcı e-postaların kullanıcılara ulaşmaması için mücadele veriyor. Firma kullanıcılarının yanlış kişiler tarafından dolandırılmaması için, gönde yaklaşık 18 milyon adet bu tarz e-posta engellediğini açıkladı. Uzmanlar ayrıca salgın döneminde bu tarz e-postalarda %667′lik bir artış gözlemlendiğini belirtti.
Dolandırıcılar, kullanıcıları Dünya Sağlık Örgütü tarafında yazılmış olduğu iddia edilen e-postalar ile dolandırarak, kişilerin kart bilgileri başta olmak üzere pek çok önemli detaylarına ulaşabiliyorlar. Bu sebepten dolaydır ki Google neredeyse 1.5 milyar kişinin kullandığını söylediği Gmail platformunu koruma yoluna girişmiş. Tabi dolandırıcılar bu yolu izlerken yukarıda belirttiğimiz gibi sadece Dünya Sağlık Örgütü‘nün adını kullanmıyorlar. Amerika Bulaşıcı Hastalıkla Mücadele birimlerinin isimleri de dolandırıcılar tarafından kullanılmakta. Hatta ve hatta Başkan Donald Trump adına gelmiş sahte e-postalar bile oluşturulmakta. O yüzden kaynağına güvenmediğiniz mailleri açmamanız önemle rica olunur. Bu sayede dolandırıcıları kendinizden uzak tutabilirsiniz.
Arttırılmış Gerçeklik
Rokid, Covid-19 vakalarını tespit edebilen gözlüğü ABD’ye sunacak
Bugüne kadar Çin’de, Covid-19 salgınını kontrol altına altına almak için pek çok teknolojinin yardımına başvuruldu. Bu işte en başarılı cihazlardan biri de termal görüş kameraları idi. Çin’in Hangzhou kenti merkezli Rokid firması, T1 isimli termal kameralı gözlüklerini, Covid-19 salgınından dolayı sıkıntı yaşayan ABD’ye satmak için girişimlere başladı.
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Kim bu Rokid ve sattığı termal gözlükler, Covid 19 salgını karşısında ne işe yarıyor?
Rokid firması, esasen bir start-up girişimi olarak kurulmuş bir şirket. Rokid, özellikle Covid-19 salgını sonrası, salgın ile baş edebilmek için teknolojik cihazlar üretebilmeye odaklanmış durumda. Rokid’in T1 isimli termal gözlükleri de, kızılötesi sensörleri ile, 3 metreye kadar olan uzaklıklardan, 200 kadar kişinin vücut sıcaklığını 2 dakika içinde ölçerek; kullanıcısına, Covid-19 şüphelisi şahısları tespit etmekte yardımcı oluyor. Cihazda, işlemci olarak ise Qualcomm’a ait bir işlemci bulunuyor. 12 megapiksel kameraya sahip olan T1, arttırılmış gerçeklik, ses ile kontrol edilebilme, video kaydı ve fotoğraf çekimi gibi özellikler de barındırıyor.
Birçok alanda başarılı işler çıkarabilen T1, hastanele personelleri, güvenlik görevlileri vb. için kullanışlı bir cihaz olabilir. Rokid bu cihazlarla beraber, yüz tanıma sistemleri ve data yönetim sistemleri gibi yazılım destekleri de sunuyor. İlk hedef aldığı pazar A.B.D. sağlık sektörü ve yerel yönetimleri olan Rokid, sonrasında başka ülkelere de giriş yapabilir diye düşünüyoruz. Aslına bakarsanız, T1 hava alanları için de kullanışlı bir cihaz olabilir. Sabit termal kameralar yerine; portatif ve her yerde bulunabilen termal kameralar, hava meydanları işletmelerine, pandemi güvenliği açısından yarar sağlayabilir.
Siz Rokid’in T1 isimli pandemi gözlüğü ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizce ülkemizde de kullanılmalı mı? Düşüncelerinizi yorum olarak bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Genel
Zoom uygulamasının güvenlik açığına dikkat!
Zoom görüntülü konuşma uygulaması korona virüsü(Covid-19) sebebiyle popülerliğini arttıran uygulamalardan birisi oldu. Dikkatli olunmazsa uygulamadaki güvenlik açığı sebebi ile Windows açılış şifrenizin çalınması muhtemel.
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Zoom uygulamasının güvenlik açığı!
BleeperComputer firması, kötü niyetli hackerların Zoom uygulamasında yeni bulunan bir açığı kullanarak kullanıcının Windows kullanıcı adı ve şifresinin çalınabileceğini belirtti. Açığın sebebinin uygulamanın gerekli bağlantıyı yaparken kullanmış olduğu linklerin olduğu belirtildi. Uygulama Windows‘un kullanmış olduğu UNC(Universal Naming Convention – Evrensel İsimlendirme Düzeni) yolunu tıklanabilir bir bağlantıya çevirmekte ve kullanıcının bu bağlantıya tıklaması durumunda, kullanıcının Windows kullanıcı adı ve şifresi sızdırmasına sebep olmakta.
Burada ilgili kullanıcı adı ve şifre direkt olarak çıkmasa da, kullanıcı bilgilerinin “hashed” denilen şifrelenmiş haline ulaşabiliyor. Bu şifreyi çözmek ise bir hayli kolay, bir çok şifre kurtarma uygulaması ile bu şifreleme basitçe çözülebiliyor.
Güvenlik açığı, ilk olarak güvenlik araştırmacısı olan @_g0dmode tarafından bulundu ve bir diğer araştırmacı olan Matthew Hickey tarafından da teyit edildi. Hickey, şifrenin ele geçirilmesi haricinde yine aynı açık kullanılarak kurbanın bilgisayarında başka programlar çalıştırabileceğini de belirtti. Ne mutlu ki böyle bir durumda, uygulama çalıştırılmadan önce Windows‘un varsayılan güvenlik ayarları sebebi ile kullanıcıdan onay alınmadan uygulamanın çalıştırılmasına izin verilmemektedir.
Bu şekilde çok bilgi gerektirmeden kullanılabilecek güvenlik açıklarının olması bir hayli kötü olsa da, önlem almak da bir hayli kolay. İlgili açığı Windows‘un güvenlik ayarlarını değiştirerek kapatabilirsiniz. Ama tabiki, Zoom uygulaması, kullanmış olduğu metodu değiştirirse daha yerinde bir karar olacaktır.
Sizler de ilgili ayarı şu şekilde değiştirebilirsiniz. Windows Ayarlar -> Güvenlik Ayarları – >Yerel İlkeler -> Güvenlik Seçenekleri -> Ağ Güvenliği: NTLM Sınırla: Uzak Sunucuya Giden NTLM Trafiği “Hepsini reddet”
Bununla beraber ilgili açık Zoom uygulamasında bulunan tek açık değil. Dün, Intercept firması Zoom uygulaması kendi sitesinde belirttiği gibi, yapılan görüşmelerin uçtan uca şifrelenmediğini belirtti. Ayrıca uygulamanın kullanıcı ad ve fotoğraflarını ilgisi olmayan yerlere sızdırdığı ve iOS uygulamasının herhangi bir sebep olmadan Facebook’a veri aktardığı da bilinmekte. Uygulamanın çeşitli güvenlik özellikleri olsa dahi, mevcut durum göz önünde bulundurulduğunda uygulamanın popülerliğinden faydalanmak isteyen hackerlar bulunan güvenlik açıklarını da kullanarak durumdan faydalanmak isteyebileceklerini unutmamak lazım.