Google Card, Apple Card’a rakip olmaya geliyor

Google, yeni bir ödeme kartı Google Card üzerinde çalışmalara başladı. Şirket bu hamlesi ile Apple Card’a rakip olmayı planlıyor.

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Teknoloji şirketleri hayatın her anına dokunmak için mesai harcamaya devam ediyor. Kullanıcılarının satın alma işleminde de kendi ürünlerinin kullanması için ilk adımı atan Apple olmuştu. Geçtiğimiz günlerde kendi kredi kartını duyuran Huawei’den sonra şimdi de Google’dan bir atak geldi.

Geçtiğimiz yıl Wall Street Journal‘da yayınlanan bir rapora göre, Google’ın Citigroup ve Stanford Federal Kredi Birliği ile beraber bir banka hesabı hazırlığı içinde olduğu iddiasında bulunmuştu. İddialar gelişmeye devam ediyor. Google, banka hesabı üzerinde çalışıyor, hatta daha da ötesinde bunu bir banka kartı ile beraber fiziksel boyuta da taşımayı amaçlıyor. Şirket ayrıca Google Card için Visa ve MasterCard gibi şirketlerle de iş birliğine gitmiş durumda.

Titanyum kartın üzerinde “kart numarası, CVV, son kullanma tarihi ve imza” yer almıyor. Direkt olarak para hesabına ulaşım için hazırlanan sürüm, fiziksel olarak elde edilebilecek deniyor. Özel uygulaması üstünden finansal verilerine detaylı olarak erişim sunacak kart, üstünde her müşteriye özel olduğu düşünülen bir kod benzeri mavi ve yeşil noktalar taşıyor.

Kullanıcılar Google Card’larına Google Pay uygulaması üzerinden, bağlı bir banka hesabı aracılığıyla parmak izi ve PIN kodu ile korunmuş bir şekilde yükleme yapabilecekler. Ancak şu an için şirketin yenilenmiş Google Pay ve Google Card hizmetini ne zaman ve hangi ülkelerde piyasaya çıkaracağı henüz bilinmiyor.