Genel
Google Card, Apple Card’a rakip olmaya geliyor
Google, yeni bir ödeme kartı Google Card üzerinde çalışmalara başladı. Şirket bu hamlesi ile Apple Card’a rakip olmayı planlıyor.
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Teknoloji şirketleri hayatın her anına dokunmak için mesai harcamaya devam ediyor. Kullanıcılarının satın alma işleminde de kendi ürünlerinin kullanması için ilk adımı atan Apple olmuştu. Geçtiğimiz günlerde kendi kredi kartını duyuran Huawei’den sonra şimdi de Google’dan bir atak geldi.
Geçtiğimiz yıl Wall Street Journal‘da yayınlanan bir rapora göre, Google’ın Citigroup ve Stanford Federal Kredi Birliği ile beraber bir banka hesabı hazırlığı içinde olduğu iddiasında bulunmuştu. İddialar gelişmeye devam ediyor. Google, banka hesabı üzerinde çalışıyor, hatta daha da ötesinde bunu bir banka kartı ile beraber fiziksel boyuta da taşımayı amaçlıyor. Şirket ayrıca Google Card için Visa ve MasterCard gibi şirketlerle de iş birliğine gitmiş durumda.
Titanyum kartın üzerinde “kart numarası, CVV, son kullanma tarihi ve imza” yer almıyor. Direkt olarak para hesabına ulaşım için hazırlanan sürüm, fiziksel olarak elde edilebilecek deniyor. Özel uygulaması üstünden finansal verilerine detaylı olarak erişim sunacak kart, üstünde her müşteriye özel olduğu düşünülen bir kod benzeri mavi ve yeşil noktalar taşıyor.
Kullanıcılar Google Card’larına Google Pay uygulaması üzerinden, bağlı bir banka hesabı aracılığıyla parmak izi ve PIN kodu ile korunmuş bir şekilde yükleme yapabilecekler. Ancak şu an için şirketin yenilenmiş Google Pay ve Google Card hizmetini ne zaman ve hangi ülkelerde piyasaya çıkaracağı henüz bilinmiyor.
Diğer
Amazon, depolarında termal kamera kullanıyor!
Amazon, depolarında işçilerin ateşini ölçebileceği termal kameralar kullanmaya başladı. Termal kameralar, COVID-19‘un ilk semptomlarından olan vücut ısısı artışını saptamada şirketin kullandığı klasik termometrelerden daha hızlı bir sonuç sağlıyor.
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Termal kameralar ne gibi kolaylıklar sağlıyor?
Amazon, depolarında işçilerin sağlığını güvence altına almak için, işçilerini her gün dijital termometreler ile kontrol ettiğini açıklamıştı. Bu işlemin uzun sürmesi ile beraber bütün işçilerin tek tek kontrol edilmesi gerekiyordu. Termal kameralar sayesinde bütün işçilerin vücut ısıları, kameraları izleyen kişinin ekranın aktarılacak. İzleyen kişi herhangi bir artış gözlemlediğinde veya belli değerlerin üzerinde olduğunda müdahale edilebilecek.
Amazon‘un sözcüsü Kristen Kish “Toplumumuza kritik bir hizmet sunmaya devam eden çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini desteklemek için, operasyon noktalarımızdaki günlük vücut ısı kontrollerimize ek bir önlem uyguladık” dedi.
İçinde bulunduğumuz dönemde insanlar evlerinden çıkamıyorken gıda ve ev aletlerinin siparişleri bir hayli artmış durumda. Amazon şu ana kadar 100,000 işçi almış durumda ve siparişlerin daha da artması durumunda tekrar alım yapacağını bildirdi.
Amazon‘un 50′den fazla deposunda (ortalama 300 işçide) virüs teşhis edildikten sonra birbirinden farklı tesislerin işçileri, Amazon depolarının belli bir süreliğine kapatılması ve temizlenmesi için protesto ettiler. Fransız mahkemesinin, “Amazon‘un tıbbi malzeme, hijyen ürünü veya gıda malzemeleri ile doğrudan ilgisi olmayan ürünlerini göndermesi durumunda, ürün başına 1 milyon Euro para cezasına çarptırılacağı” kararından sonra Amazon, Fransa’daki 6 deposunu kapattı.
Genel
Arkadan itişli yeni Mazda6, sanal ortamda hayal edildi!
Mazda‘nın arkadan itişli ve sıralı 6 silindirli motor düzenine sahip yeni nesil 2023 Mazda6 modeli, sanal ortamda hayal edildi.
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Söz konusu tasarım Kolesa tarafından yapıldı. Tasarımcı, Vision Coupe‘nin çizgilerini büyük oranda koruyarak gerçeğe yakın bir tasarım ortaya koymuş.
Ön kısımda, Mazda3’ün biraz daha keskin çizgilere sahip halini anımsarken, arka tarafta yer alan “duck-tail” tasarımlı bagaj kapağı, arka farlar ve dörtlü egzoz çıkışıyla hafiften Alfa Romeo esintisi yakalanmış. Uzun kaputuyla dikkat çeken araç, hafif eğimli tavanıyla oldukça şık görünüyor.
Yeni Mazda6’nın tasarım olarak 3 sene önce Tokyo‘da tanıtılan Vision Coupe konseptinden ilham alması bekleniyor. Eğer öyle olursa yeni “6”, Japon üretici için yepyeni bir çağ başlatacak.
Ayrıca Car&Driver‘a göre yeni “6” modelinde, Skyactiv-X teknolojili 48 V hafif hibrit sistemine sahip sıralı altı ünite kullanılacak.
Genel
2021 VW Tiguan’a ait resmi tasarım görseli paylaşıldı!
VW‘in en çok satan modellerinden biri olan Tiguan, uzun zamandır ikinci nesliyle satıştaydı. Son zamanlarda ise ikinci neslin makyajlı halinin kamuflajlı testleri sürüyordu. Yayınlanan resmi bir görselle, 2021 Tiguan’ın kamuflaj altında sakladığı bir çok detay ortaya çıktı.
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Alman üretici, aracın makyajlı haliyle hem içeride, hem dışarıda birçok değişiklik yapacağını söylüyor. Paylaşılan görsele baktığımızda kaslı ve dinamik oranlar dikkat çekiyor. Fakat önceden paylaşılan casus görüntülere bakılırsa, aracın yan tasarımında bu kadar radikal değişikler olmayacak.
Gerçekte makyajlı modelde yeniden tasarlanan tamponlar, ön ve arka farlar ve ızgara gibi detayların yer alması bekleniyor. İçerideki en büyük yenilik ise yeni bilgi-eğlence sistemi olacak. En son teknoloji araç içi bağlantı ve diğer teknolojileri sunarken, havadan yazılım güncellemelerini (başka bir deyişle OTA güncellemesi) destekleyeceği söyleniyor.
Ayrıca Tiguan GTE adında plug-in hibrit bir araç da gelecek. Bu hibrit sistem 4 silindirli 1.4 litre içten yanmalı üniteye sahip olacak. Bu ünitenin, yeni Golf GTE‘deki 242 beygir ve 400 Nm tork üreten sistem olacağı söyleniyor.
Tiguan ailesinin en üstünde sportif gövde kiti, yeniden ayarlanmış süspansiyonlar, daha büyük frenler ve daha güçlü motoruyla Tiguan R yer alacak. 4 silindirli 2.0 litre 300 beygirlik motorla gelmesi beklenen aracın, DSG şanzıman ile dört tekerleğine güç vereceği söyleniyor.
Tanıtım tarihine dair resmi bir açıklama olmasa da, önümüzdeki aylarda olması bekleniyor.