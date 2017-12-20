Virgin Hyperloop One Saatte 387km Sürat İle Hız Rekoru Kırdı!

Elon Musk’ın hayalinden biri olan Hyperloop aracının Virgin sponsorluğu ile geliştirilen Hyperloop One, saatte 387 km hıza ulaşarak yeni rekorunu kırdı.

Elon Musk’ın hayalinden biri olan Hyperloop teknolojisi iki farklı konsept ile geliştirilmeye devam ediyor. SpaceX bünyesinde geliştirilen Hyperloop 355 km/saat hızıyla ön plana çıkmasına rağmen, bu teknolojiye rahip olan Virgin Hyperloop One ise 387 km/saat hızıyla rekoru egale etmeyi başardı.

Daha önceki Virgin Hyperloop One testinde 310 km hıza ulaşabilen araç, son hız testinde saniyede 107 metre ile ortalama 387 km/saat hıza ulaşmayı başardı. Bu yüksek hıza rağmen hedeflenen süratin oldukça gerisinde bulunan XP-1 adındaki araç, hedef olarak 1.126 km/saate çıkmayı belirlemiş.

Sürati arttıran sistem olan “hava kilidi” adındaki teknolojiyi de duyuran Virgin Hyperloop One, hava kilitleri sayesinde sürtünmesiz ortamda teknik olarak havada gidecek. Bu sayede hız ve güç kaybı yaşamadan yüksek hızlara çıkabilecek olan aracın Elon Musk tarafından geliştirilen diğer Hyperloop teknolojisi tarafından yeni rekor ile geride bırakılması bekleniyor. Çünkü Musk’ın oyuncağı son olarak 355 km/saat hıza ulaşmış ve yakın sürede 400km ve üzeri hızlara çıkması işten bile değil.

Bu iki hyperloop aracı arasındaki rekabet hedef olan +1.000 km/saat hıza yakın sürede çıkılabileceğini gösteriyor.