Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 web sitesinden biri olan ve her ay milyarlarca kişi tarafından kullanılan Vikipedi, on yılı aşkın bir süre sonra tasarım değişikliğine gidiyor. Vikipedi projesini yürüten Wikimedia Vakfı, bugün siteyi daha erişilebilir ve kullanımı daha kolay hale getirmeyi amaçlayan, geliştirilmiş arama, diller arasında geçiş, güncellenmiş bir başlık, güncellenmiş bir içindekiler bölümü ve daha iyi bir okuma deneyimi sunan tasarım değişiklikleri gibi eklemelerle güncellenmiş bir arayüzün lansmanını duyurdu.

Arayüzün geçtiğimiz haftalarda Vikipedi’nin yüzlerce dil versiyonunda kullanıma sunulduğu belirtildi. Yeni arayüzü geliştirmek için vakıf, dünyanın dört bir yanından 30’dan fazla farklı gönüllü grubuyla çalıştı; Hindistan, Endonezya, Gana ve Arjantin gibi yerlerdeki kullanıcılar, güncellemeyi test etmeye ve ürün geliştirmeye ilişkin içgörü sağlamaya yardımcı oldu.

Güncellemenin amacının Vikipedi’yi daha modern bir web platformu haline getirmek ve dağınıklığı ortadan kaldırırken kullanıcıların katkıda bulunmasını kolaylaştırmak olduğu belirtildi. Ayrıca masaüstü web sürümünün Vikipedi’nin mobil muadili ile daha tutarlı hale getirilmesi amaçlandı.

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Değişiklikler arasında, kullanıcıları ihtiyacınız olan makaleye yönlendirmeye yardımcı olmak için siz yazarken görünen otomatik tamamlama önerilerinde artık hem resimleri hem de açıklamaları kullanan yeni geliştirilmiş bir arama kutusu da yer alıyor.

Bu değişiklik, uygulamaya konulan pek çok değişiklik gibi nispeten küçük ancak aramaları hızlandırabilecek ve daha yararlı hale getirebilecek görsel bir ipucu sunuyor. Wikimedia, bu güncellemenin test edildiğinde kullanıcı aramalarında yüzde 30’luk bir artışa yol açtığını söyledi. Bu da küçük değişikliklerin bile bir ürünün gerçek dünyadaki kullanımı üzerinde daha büyük etkileri olabileceğini hatırlatıyor.

Bir diğer değişiklik ise Arama, Sayfa adı ve Bölümler gibi sık kullanılan bağlantıları bulabileceğiniz, aşağı kaydırdıkça sizinle birlikte hareket eden ve sayfanın üst kısmına sabitlenen güncellenmiş bir yapışkan başlık içeriyor. Bu, aradığınızı bulmak için artık yukarı kaydırmak zorunda kalmayacağınız anlamına geliyor ve kullanıcıların bunun yerine içeriği okumaya veya düzenlemeye odaklanmalarını sağlıyor.