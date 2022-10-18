Amerikan uydu internet şirketi Viasat, İngiliz rakibi Inmarsat’i satın almak için 7,3 milyar dolarlık anlaşma yaptı. Ancak İngiltere’nin rekabet düzenleyicisi, anlaşma hakkında derinlemesine bir soruşturma başlattı.

Rekabet ve Piyasalar Kurumu, Elon Musk’ın SpaceX, OneWeb ve Telesat gibi rakiplerin havacılık sektörüyle iş yapmasını zorlaştıracağından endişe ederek, sözde “2. Aşama” adlı devralma için rekabet soruşturması başlattı. Özellikle CMA, anlaşmanın uçak uçuşlarında uçak içi Wi-Fi için daha yüksek fiyatlara yol açacağından endişe ediyor.

Viasat ve Inmarsat, havacılık sektöründe, özellikle yolcu kullanımı için uçakta Wi-Fi tedariği konusunda yakın rekabet ediyor. CMA, “Bu uçuş içi bağlantı (IFC) hizmetleri şu anda yalnızca birkaç şirket tarafından sunuluyor. Ancak pazarın önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde büyümesi beklenmekte. Böyle bir hareket daha yüksek fiyatlar ve daha düşük kaliteli bağlantı çözümleri sunulabilir- sonuçta havayolu yolcuları için hizmetlerin maliyetini, kalitesini ve kullanılabilirliğini etkileyebilir.” diyor.

Düzenleyici, ilk soruşturmanın, havayollarının ağ ekipmanı kurduktan sonra uydu sağlayıcılarını değiştirmesinin çok zor olabileceğini bulduğunu söyledi. Bu nedenle Viasat ve Inmarsat’in birleşmesi, rakip tedarikçiler ortaya çıkmadan önce “müşteri tabanının büyük bir bölümünü kilitleyebilir”. Düzenleyici ayrıca, Intelsat ve rakip Panasonic’in birlikte uzun mesafeli IFC pazarının %75’inden fazlasını temsil ettiğini belirtti.

CMA’in kıdemli direktörü Colin Raftery, “Bu gelişen bir pazar, ancak birleşen şirketler şu anda kilit şirketlerden ikisi. Ayrıca, yeni nesil uydu operatörlerinin onlara karşı etkili bir şekilde rekabet edip edemeyeceği belirsizliğini koruyor. Nihayetinde, havayolları bu birleşme nedeniyle daha kötü bir anlaşma ile karşı karşıya kalması olası. Bu da uçuş içi bağlantı daha yaygın hale geldikçe Birleşik Krallık tüketicilerini etkilemesi muhtemel bir şey.” dedi.

Şirketler memnun

Viasat ve Inmarsat yaptıkları açıklamada, “işlemin küresel olarak operatörler, havayolları ve yolcular için daha uygun fiyatlı, daha hızlı ve daha güvenilir IFC’nin (uçak içi bağlantının) kullanılabilirliğini artıracağından emin olduklarını” söyledi. İki şirket, CMA’in soruşturmasına aktif olarak katılacağını belirtti. İki şirket de CMA ile angajman devam ederken anlaşma kapanışı için güncellenen beklentileri belirleyecek ve iletecekler.

Viasat CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Mark Dankberg, anlaşmanın küresel olarak uçak içi bağlantı hizmetlerinin kullanılabilirliğini artıracağını söyledi. Dankberg, “Endüstri analistleri, halihazırda oldukça rekabetçi olan bir IFC pazarının, yeni, yoğun bir şekilde finanse edilen LEO rakiplerinin girişiyle daha da rekabetçi hale geleceğini tahmin ediyor.” diye ekledi.

Inmarsat CEO’su Rajeev Suri, Inmarsat’in “uçuş içi bağlantı sağlama konusunda her gün yoğun bir rekabetle karşı karşıya kaldığını” söyledi. Suri, “Sektöre giren iyi finanse edilen yeni şirketlerin gücü göz önüne alındığında, bu yoğunluğun artmasını beklemek için iyi bir neden var. Bu değişen pazar dinamikleri karşısında, Birleşik Krallık, ulusal savunmasını ve büyüyen iş ve yatırımlarını desteklerken ülkenin kritik uzay sektöründeki konumunu güçlendirmek için konumlanan güçlü bir uydu iletişim şirketinin varlığından kazanacağı çok şey var.” dedi.

Başarı yakalamak zor

Elon Musk’ın SpaceX’inden Kuiper uydu takımyıldızının sahibi Amazon’a kadar bir dizi şirket, internete bağlanmak için kırsal ve ulaşılması zor bölgelerdeki insanlara interneti ulaştırmak için uyduları uzaya fırlatmak için yarışıyor. Uydu şirketi OneWeb’e yatırım yapan Birleşik Krallık hükümeti için kilit bir odak noktası haline geldi.

Ancak çok fazla sermaye ve insan gücü gerektirdiği için şirketlerin piyasada başarılı olmaları zordur. 2020’de OneWeb, SoftBank dahil olmak üzere yatırımcılarda milyarlarca doları yaktıktan sonra iflas etti. Birleşik Krallık hükümeti, 500 milyon dolarlık kurtarma paketiyle o yılın ilerleyen saatlerinde şirketi kurtardı.

İngiltere ve Avrupa Birliği de, ülkelerin yarı iletkenler, yapay zeka ve bulut bilişim gibi stratejik teknolojilerin kontrolünü kaybetmemesi gerektiği fikri olan “dijital egemenliklerini” savunmaya çalışırken daha agresif hale geldi. Birleşik Krallık’ta, Ulusal Güvenlik ve Yatırım Yasası olarak bilinen bir yasa tasarısı, hükümetlerin ulusal güvenlik riski olduğunu düşündükleri yabancı devralmalara müdahale etmelerine izin veriyor.

Nvidia’nın, Birleşik Krallık yonga tasarımcısı Arm’ı devralma girişimi, hükümetin ulusal güvenlik incelemesi ve FCC’den federal bir dava sonrasında ortaya çıktı. Bu arada, Galli yarı iletken firması Newport Wafer Fab’in Çinli bir şirkete satışı, İngiltere’de bir güvenlik soruşturmasının konusu oldu.

Viasat ve Inmarsat’ın durumunda, anlaşma İngiltere ve ABD’de ulusal güvenlik gerekçesiyle zaten onaylandı.