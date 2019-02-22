Vestel Venüs Z30’un fiyatı belli oldu!

Geçtiğimiz sene IFA’da tanıtılan yerli telefon Vestel Venüs Z30’un satış fiyatı açıklandı. Venüs Z30 bugün itibari ile satışa çıktı.

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Yüksek bir fiyat ile satışa çıkıyor!

Ekran kısmında 6,18 inç boyutlu, Incell teknolojisi ile geliştirilen, 19:9 görüntü oranına sahip FHD+ sahip olan telefon, Gorilla Glass 3 korumasından faydalanıyor. 8 çekirdekli MediaTek 6763T işlemcisinden gücünü alan telefonda, 4 GB RAM kapasitesi ve 64 GB dahili hafıza ve MicroSD kart girişi yer alıyor.

Arka kısmında 16 MP ve 2 MP çözünürlükte iki kamera sunan telefon FaceID desteğini de bizlere sunuyor. Ayrıca 3300 mAh batarya kapasitesi de Venüs Z30’da bulunuyor.

Telefonun satışı bugün itibari ile başladı. Vestel kendi sitesinde, 2.999 TL satış fiyatı sunulurken Hepsiburada’da 2.799 TL gibi bir fiyatla satılıyor.