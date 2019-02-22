Samsung Galaxy S10+ modeli ofisimize geldi. Bakalım çift ön kamerası ve üç arka kamerasıyla birlikte gelen beyaz renkli S10+’ın kutu içeriğinde neler var?

Samsung Galaxy S10+ elimizde!

Samsung Galaxy S10+ özellikleri

6,4 inçlik Dinamik AMOLED ekrana sahip olan Samsung Galaxy S10+, ultrasonik parmak izi okuma özelliği ile geliyor. İlk HDR10+ sertifikalı akıllı telefon olan Samsung Galaxy S10+, 12 MP + 12 MP ve 16 MP olmak üzere üç arka kamera ve 10 MP ile 8 MP çift ön kamera ile toplamda beş kamera donanımını içeriyor.

Telefondaki yeniliklere bakacak olursak Galaxy S10+’ta Qi sertifikasına sahip olan tersine şarj özelliği ile kablosuz şarj destekleyen tüm ürünleri Galaxy S10+ ile şarj edebilirsiniz.

Bunun yanı sıra Wi-Fi bağlantısında yeni standart olarak gelen 802.11ax, yani Wi-Fi 6’yı destekleyen de ilk telefon olma özelliğini taşıyor.