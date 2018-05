Vestel Venus Z20 Desibel kulaklık hediyesi ile satışta!

Vestel’in Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılan yeni telefonu Venus Z20, lansmana özel kampanyası ile satışta. Sınırlı sayıdali ilk Z20 alanlara Vestel Desibel kulaklık hediyesi ve V Hepyeni abonelik fırsatı sunan Vestel, Venus markasını geliştirmeye devam ediyor.

Vestel Venus Z20, 2.099 TL’lik fiyatıyla 3 Mayıs’tan itibaren perakende satış noktalarından temin edilebiliyor. Vestel Venus Z20, 16 MP ve 5 MP arka, 8 MP de flaş destekli ön kamerası ile dikkat çekiyor. Arka kamerası 4K kalitesinde saniyede 30 kare, 1080p HD kalitesinde ise saniyede 120 kare ağır çekim video kaydı yapabiliyor. Ekran tarafında ise 18:9 Full HD+ IPS, 5,65 inç 1080 x 2160 piksel çözünürlüklü ekranı ile dikkat çekici bir kullanım deneyimi vadediyor.

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, “Akıllı telefon üretirken hedefimiz, müşterilerimize yüksek teknolojiyi erişilebilir fiyatlarla sunmak. Bugün sosyal ağların yoğun olarak kullanıldığı Türkiye’de kullanıcılar için cep telefonunda fiyatın yanı sıra aranan en önemli özellik fotoğraf kalitesi. Bu konuda tüketicinin beklentisini fazlasıyla karşılayacak olan Venus Z20, ön ve arka kameraları, hafızası, ekran boyutuyla ile fotoğraf tutkunlarını çok memnun edecek” dedi. Türkiye’de cep telefonu değiştirme sıklığının 1.5 yıl olduğunu belirten Erdoğan “Venus Z20’yi V Hepyeni’ye aylık 119 TL taksitle abone olarak alanlar 18 ay sonra yeni modelle değiştirebilecekler. Böylece tüketicilerimiz cep telefonunda hep yeni teknolojiyi takip edecekler.” diye konuştu.

Vestel V Hepyeni’ye Venus Z20 de dahil edildi.

Vestel, yeni telefonu Venus Z20 içim lansmana özel yapılan kampanya ile perakende satış fiyatı 229 TL olan Desibel Bluetooth kulaklığı Venus Z20 alanlara hediye ediyor. Öte yandan Vestel’in V Hepyeni aboneliği ile Venus Z20 alanlara değeri 695 TL’yi bulan TV+, fizy ve Venus Güvencem’den oluşan fırsat paketi hediye ediliyor. Aryıca Venus Z20 alanlara yayın akışına bağlı kalmadan yılda en az bin film, dizi, belgesel, müzik, spor içeriklerini, her an her yerde izleme imkanı sunan Filbox Hemen, 6 ay boyunca ücretsiz geliyor. Son olarak Diyetkolik’ten 6 aylık diyet planı da Z20 kullanıcılarına sunulacak.

Vestel Venus Z20 teknik özellikleri