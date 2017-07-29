Vestel Venus Ailesinin En Yeni ve En İyi Modeli Z10 Satışa Çıktı

Vestel’in geçtiğimiz şubat ayında, Barselona’da düzenlenen Mobil World Congress’te tanıttığı Venus Z10 modeli satışa çıktı.

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan “Bugüne kadarki en iyi Venus olan Z10, gerek teknolojik özellikleri gerekse tasarıma ile öne çıkan bir ürün oldu. Yüksek fiyatlı yabancı markalı telefonlarda kullanılan son sürüm işletim sistemine sahip Venus Z10 ile tüketicilerimiz üstün teknolojik özelliklerdeki çok şık bir telefonun keyfini uygun fiyata sürecekler. Z10 bu özellikleri ile yüksek fiyatlı yabancı markalara meydan okuyacak” açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin ilk akıllı telefonu Venus’ün en üst modeli olan Z10, 1499 TL’den satışa çıktı. Metal kasaya sahip olan telefonun üzerinde 5.2 inç büyüklüğünde FHD IPS, 1920 x 1080 çözünürlüğünde ekran yer alıyor. 13 MP büyüklüğünde OIS destekli arka kamera ve 8 MP büyüklüğünde ön kameraya sahip olan telefonda 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı, Qualcomm 435 işlemci, Quick Charge 3.0 desteği, parmak izi okuyucu gibi özellikler yer alıyor. Telefon kutudan Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi ile çıkıyor.