Vestel, Barselona’da düzenlenen dünyanın en büyük mobil teknoloji etkinliği Mobile World Congress’te yeni Venus modelini tanıttı.

Vestel tarafından 153 ülkeye ihraç edilen Venus serisinin üst segment modeli Z10, Mobile World Congress’te görücüye çıktı. Venus’ün yanında ayrıca tabletler, Ultra HD televizyonlar, akıllı ev ürünleri, WeWalk akıllı baston ve interaktif ekranlar da Barselona’daki yerini aldı. Ancak en çok ilgiyi Venus Z10 çekti.

5.2 inç büyüklüğünde 1920 x 1080 Full HD IPS ekrana sahip olan telefonun ön tarafında 8, arka tarafında ise 13 megapiksellik kamera yer alıyor. Z10’da bulunan PDAF, OIS ve EIS teknolojileri sayesinde hem hareketli objelere hızlanmak kolaylaşıyor hem de fotoğraflar daha net çıkıyor. Telefonun üzerinde 8 çekirdekli 64 Bit Qualcomm Snapdragon 435 işlemci yer alıyor. Tamane metal ve diamond cut cam birleşimi bir tasarıma sahip olan telefon 2.5D cam teknolojisi ve parmak izi okuyucu gibi özelliklere sahip. 2017 yılı içerisinde 3 farklı segmentte satışa çıkacak olan modeller Venus E, Venus V ve Venus Z olacak.