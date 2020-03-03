Vestel, Polonya’daki fabrikasını 31 milyon dolara LG’ye sattı

Mercedes-Benz, plug-in hibrit model yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde markanın resmi hesaplarından birinde yayınlanan içerikte, bu modellerin GLA, CLA ve CLA Shooting Brake olacağı belli oldu.

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2020 Cenevre Otomobil Fuarı‘nın iptal olmasıyla, çevrim içi şekilde tanıtımı yapılacak bu modellere, 2019 yılında Frankfurt Otomobil Fuarı‘nda tanıtılan A250e ve B250e de eşlik edecek.

CLA’lar ve GLA’nın gücünü alacağı hibrit sistem 1.3 litrelik 4 silindirli içten yanmalı üniteyle, küçük bir elektrik motorunun bir araya getirilmesiyle ortaya çıkmış. İki motorun toplam performans değerleri ise 215 beygir güç ve 450 Nm tork şeklinde söyleniyor.

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15.6 kWh değerindeki bataryanın, tam dolu haliyle 50-60 km civarında bir menzil sunması bekleniyor. Arka koltukların altında konumlandırılan batarya, hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Yaklaşık 25 dakika gibi bir sürede bataryayı %10’dan %80‘e kadar doldurabilirken, 7.4 kW‘lık bir duvar şarjı ile bataryayı 1 saat 45 dakikada %0’dan %100‘e kadar şarj etmek mümkün olacak.

GLA ve CLA’ların plug-in hibrit modelleri 0-100 km/s hızlanmalarını 7 saniyenin altında tamamlamaları bekleniyor. Hali hazırda satılan A250e hatchback modelinin bu değeri 6.6 saniye ve sedan versiyonu ise bundan sadece 0.1 saniye daha yavaş. Maksimum hızlarının 240-250 km/s civarında olması bekleniyor.

Mercedes-Benz’in diğer plug-in hibrit modellerindeki gibi bu araç modellerinin adında da “250e” ibaresi bulunacak. Ayrıca şarj kapağı ise aracın akaryakıt kapağı olmayan, diğer tarafında yer alacak. MBUX olarak adlandırılan bilgi-eğlence sistemi ise yeni yeteneklerle donatılmış bir şekilde karşımıza çıkabilir. Fiyatlandırma konusunda ise şimdilik bir açıklama bulunmuyor.