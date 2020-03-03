Otomotiv
Avrupa’da Tesla satışları ciddi miktarda azaldı
Tesla’nın Avupa satış rakamları ciddi bir azalış trendi içine girerek firmada şok etkisi yarattı. Avrupa’da Tesla satışları şubat ayında Hollanda’da %68, Norveçte ise %92 oranında azalarak şirket içinde karamsar bir hava oluşmasına sebep oldu.
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Avrupa’da Tesla satışları ne durumda
Şubat ayında Hollanda’da 155 adet Tesla trafiğe çıktı. Bu rakam geçtiğimiz yıl yani 2019 Şubat ayı ile kıyasladığımızda %68 daha az bir sayı. Norveç’e baktığımızda ise bu şubat 83 Tesla trafiğe çıkmış. 2019 Şubat ayında Norveç’te trafiğe çıkan Tesla sayısı ise 1016. Bu dramatik düşüş şirkette huzursuzluk yaratmış olsa gerek. Ayrıca diğer Avrupa ülkelerinde de Hollanda ve Norveç kadar dramatik düşüşler olmasa da; satışlar azalmış durumda. Tabiki bu düşüşte Covid-19 salgınının da payı var fakat diğer markalardaki rakamlara göz attığımızda Covid-19 salgınının bu düşüşteki payı Tesla’ya kıyasla o kadar da yüksek değil. Tesla yetkilileri ise salgından sonra satışların tekrar eski seyrine dönmeye başlayacağı konusunda iyimser bir bakış açısına sahip. Yine de hangi açıdan bakarsak bakalım 2020’nin ilk çeyreği Tesla için hem Avrupa’da hem de diğer pazarlarda kabus gibi geçiyor diyebiliriz. Firma yeni modeller tanıtarak ilgiyi yeniden üstüne çekse bile bu yıl hedeflediği satış rakamlarını yakalaması çok zor görünüyor. Siz Tesla satışlarındaki bu düşüşü neye bağlıyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz.
Genel
Mercedes GLA ve CLA önümüzdeki ay hibrit seçeneğine kavuşuyor!
Mercedes-Benz, plug-in hibrit model yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde markanın resmi hesaplarından birinde yayınlanan içerikte, bu modellerin GLA, CLA ve CLA Shooting Brake olacağı belli oldu.
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2020 Cenevre Otomobil Fuarı‘nın iptal olmasıyla, çevrim içi şekilde tanıtımı yapılacak bu modellere, 2019 yılında Frankfurt Otomobil Fuarı‘nda tanıtılan A250e ve B250e de eşlik edecek.
CLA’lar ve GLA’nın gücünü alacağı hibrit sistem 1.3 litrelik 4 silindirli içten yanmalı üniteyle, küçük bir elektrik motorunun bir araya getirilmesiyle ortaya çıkmış. İki motorun toplam performans değerleri ise 215 beygir güç ve 450 Nm tork şeklinde söyleniyor.
More ways to electrify your life! March 2020.
Mercedes-Benz paylaştı: 29 Şubat 2020 Cumartesi
15.6 kWh değerindeki bataryanın, tam dolu haliyle 50-60 km civarında bir menzil sunması bekleniyor. Arka koltukların altında konumlandırılan batarya, hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Yaklaşık 25 dakika gibi bir sürede bataryayı %10’dan %80‘e kadar doldurabilirken, 7.4 kW‘lık bir duvar şarjı ile bataryayı 1 saat 45 dakikada %0’dan %100‘e kadar şarj etmek mümkün olacak.
GLA ve CLA’ların plug-in hibrit modelleri 0-100 km/s hızlanmalarını 7 saniyenin altında tamamlamaları bekleniyor. Hali hazırda satılan A250e hatchback modelinin bu değeri 6.6 saniye ve sedan versiyonu ise bundan sadece 0.1 saniye daha yavaş. Maksimum hızlarının 240-250 km/s civarında olması bekleniyor.
Mercedes-Benz’in diğer plug-in hibrit modellerindeki gibi bu araç modellerinin adında da “250e” ibaresi bulunacak. Ayrıca şarj kapağı ise aracın akaryakıt kapağı olmayan, diğer tarafında yer alacak. MBUX olarak adlandırılan bilgi-eğlence sistemi ise yeni yeteneklerle donatılmış bir şekilde karşımıza çıkabilir. Fiyatlandırma konusunda ise şimdilik bir açıklama bulunmuyor.
Otomotiv
BMW Type 18, tasarımıyla motosikletseverlerin dikkatini çekiyor
Yıllardır piyasadaki diğer rakiplerinden farklı bir tasarım diline sahip olan BMW, kişiselleştirilmiş motosiklet üreticilerinin de her zaman odağında oldu. Retro-modern tasarım anlayışının yaygınlaşmaya başladığı günümüzde ise BMW’nin R nineT modeli, geçmişin tasarım anlayışı ve bugünün modern teknolojilerini dengeli bir biçimde harmanlayarak; Ducati Scrambler, Triumph Thruxton, Honda CB650R, Yamaha XSR 700 gibi rakiplerinden sıyrılarak “custom” yani kişiselleştirilmiş motosiklet sektöründe başı çekmeye başladı. R nineT modelinden üretilen Type 18 ise retro-modern tasarımlardan hoşlanan motosiklet severlerin hayallerini süsleyebilecek düzeyde.
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BMW Type 18 Custom
BMW’nin 2014 yılında satışa sunduğu ve günümüzde artık neredeyse kült haline gelmiş bir model olan R nineT modelinden üretilen BMW Type 18, motosiklet sevdalılarını kendine hayran bıraktı. İngiltere menşeili, kişiselleştirilmiş motosiklet üreticisi Auto Fabrica bizce de çok başarılı bir işe imza atmış. Type 18’in kalbinde R nineT, GS gibi modellerden de aşina olduğumuz 1170 cc boxer twin bir motor bloğu bulunuyor. Type 18, R nineT’nin çizgilerini taşımaya devam etse de çok daha spor ve agresif bir tasarıma sahip olmuş. Ayrıca Auto Fabrica çalışanlarının belirttiği üzere modelin aerodinamisi arttırılarak, yüksek hızlardaki rüzgar direnci de düşürülmüş. Auto Fabrica’nın yaptığı bir başka değişiklik ise R nineT’nin amortisörlerinde. Şirket, daha sportif sürüşü destekleyebilecek bir yol tutuşu sağlayabilmesi açısından daha kısa ön amortisörleri tercih etmiş. Elcikler ise spor elciklerle değiştirilmiş. Çamurluklar, braketler ve birkaç detay parça ise 3D yazıcılarla üretilerek Type 18 üzerine modifiye edilmiş. Son olarak ise motosiklet siyah safir renginde boyanarak son halini almış. Bizim de çok beğendiğimiz Type 18, kişiselleştirilmiş özel bir tasarım olduğu için; yüksek ihtimalle seri üretime geçmeyecektir.
Otomotiv
Czinger 21C Hybrid, 3D yazıcı ile üretilen ilk Hypercar oldu!
Czinger 21C Hybrid, dünya üzerinde 3D yazıcı ile üretilen ilk hypercar (hiper araba) oldu. Günümüzün teknolojilerinde otomotiv üreticileri birer birer elektrikli araçlara doğru yönelmeye başlarken; “Divergent 3D” şirketi kurucusu ve CEO’su Kevin Czinger kendi adını verdiği ilk elektrikli hiper arabayı üretti.
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Czinger 21C Hybrid ile ilgili detaylar neler
Czinger 21C Hybrid günümüzün bütün modern teknolojileriyle donatılmış; buna rağmen ortalama bir spor arabaya göre daha hafif. Araç, yüksek performans verilerine sahip. Kevin Czinger’in ifadelerine göre aracın üretilebilmesi için gereken donanıma 150 Milyon Dolar harcanmış.
Czinger’in teknik özellikleri neler
Aracın kalbinde 2.88 litre twin turbo V8 bir motor bloğu bulunuyor. Bu blok dakikada 11000 devir çevirebilme kapasitesine sahip ve 930 beygir güç üretebiliyor. Araç arkadan itişli olmakla beraber her bir arka teker için birer tane olmak üzere 2 adet elektrik motoruna sahip. Bu elektrik motorları ise 160 beygir güç üretebiliyor. Elektrik motorları ve ana motor bloğunu aynı anda devreye soktuğunuzda cihaz toplam 1090 beygir güç üretebiliyor.
Kevin Czinger’in belirttiği üzere ise araç güç üretebilmek için karbondioksit ve metanolü, hidrojen ile karıştırarak kullanıyor ve bu sayede sıfır emisyona sahip. Dahası eğer cihazı bildiğimiz yakıtlarla yani benzinle kullanmak isterseniz cihaz buna da uyumlu; tabi bu durumda sıfır emisyonla çevreci bir seyahat gerçekleştiremiyorsunuz.
Araç 0’dan 100 km’ye 1.9 saniyede erişebiliyor. Verilere göre bu kadar hızlı ivmelenebilen birkaç araçtan biri. Araç 0’dan 160 km’ye ise sadece 3.5 saniyede çıkabiliyor. Aracın çılgın bir hızlanma kabiliyeti var diyebiliriz çünkü en yakın rakipleri Porsche 918 Spyder ve Tesla Model S P100D 0’dan 100 km’ye 2.2 saniyede çıkabiliyor.
Aracın erişebileceği maksimum sürat ise 434 km olarak belirtilmiş. Bu değer Bugatti Veyron Super Sport’ı geride bırakmaya fazlasıyla yeterli.
Aracın gövdesi alüminyum, titanyum ve karbon fiberden oluşuyor. Kullanılan komponentler hafif olmasının yanı sıra dayanıklı materyaller de oldukları için herhangi bir kaza durumunda araçtan sağlam çıkmanızı sağlayabilirler. Tabiki siz kullandığınız araç ne olursa olsun yasal hız limitlerinin dışına çıkmayın diye de hatırlatalım.
Czinger’in açıklamalarına göre araç ilk etapta sadece 25 tane üretilecek ve 2021 yılında satışa sunulacak. Fiyatının ise 1.7 Milyon Dolar’dan başlaması bekleniyor.