Kritik dijital altyapıların ve süreklilik çözümlerinin küresel bir sağlayıcısı olan Vertiv (NYSE: VRT), 5G’nin kullanıma sunulmasını kolaylaştırmak ve operatörlerin veri talebinin çok yüksek olduğu alanlarda kapasiteyi artırmasını sağlamak için yeni Vertiv™ NetSure™ IPE dış mekan doğrultucusunu tanıttı.

Lityum-iyon akü yedeği ile sunulan bu kurulumu kolay cihazlar, bu tür uygulamalarda yaygın olan kulelerin ve çatıların üzerindeki telsizleri beslerken güç kayıplarını en aza indirmeye yardımcı oluyor. NetSure™ IPE R48-2000C2 artık tüm dünyada satışa sunuluyor.

Bu dış mekan doğrultucu, mobil ağlardaki telekomünikasyon altyapısını destekliyor ve 5G küçük hücreler, RAN, dağıtılmış telekomünikasyon ağları ve spor sahaları, stadyumlar, toplu taşıma sistemleri, havaalanları, alışveriş ve eğitim merkezleri gibi yüksek veri talebi olan yerler dahil olmak üzere ağ ucu uygulamalarında kullanım için ideal.

Bu alanlarda yüksek mobil veri tüketimi, ağların yönetilmesi zor kapasite darboğazlarına maruz kalmasına neden olabiliyor. NetSure IPE R48-2000C2 dış mekan redresörlerinin yeni nesil teknolojisi, kapasiteyi artırmak ve 5G ağlarını genişletmek için gereken telsizlere hızlı ve güvenilir bir şekilde güç sağlıyor.

Eğer şebeke arızalanırsa, yüke ve akü kapasitesine bağlı olarak, hafif ve bakım gerektirmeyen lityum-iyon aküler, daha yüksek ısılarda çalışırken ve kurşun-asit alternatiflerinden daha hızlı şarj olurken, ağın 1 saat veya daha uzun süre verimli bir şekilde çalışmasını sağlıyor.

“Ağ ucundaki hücresel sahalarda ve diğer yüksek talep gören uygulamalarda veri trafiğinin artması, güvenilir, kompakt ve verimli bir dış mekan güç çözümüne olan ihtiyacı hızlandırdı” diyen Vertiv’in DC güç tekliflendirme küresel direktörü Henrik Nilen, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Vertiv NetSure IPE, bu kritik sahaların zorluklarını karşılayan düzenli bir DC güç sistemi sağlıyor.”

Vertiv™ NetSure™ IPE, kolay kurulum, çoklu montaj konumları ve küçük boyut özelliklerine sahip. Üstelik kurulum ve çalıştırma öncesinde yapılandırılması gerekmiyor.

Alternatif veya doğru akımla çalıştırılabilir olan bu dış mekan doğrultucu, son kullanıcıya sahaya veya ağa uygun bağlantı türünü kullanmak için çok yönlülük sağlıyor.

Doğrultucu, zorlu dış ortamlarda kullanım için IP65 derecelendirmesini karşılıyor ve halka açık alanlarda hızlı ve kolay kurulum için özel lityum iyon akü yedeği ile donatılabiliyor.

Vertiv NetSure IPE Serisi hakkında daha fazla bilgi için Vertiv.com. adresini ziyaret edebilirsiniz.