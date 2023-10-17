Kritik dijital altyapı ve süreklilik çözümlerinin küresel sağlayıcısı Vertiv, Orta Doğu’nun en önemli ICT (Bilgi ve iletişim teknolojileri) etkinliği olan GITEX Global 2023’e katılmak için hazırlanıyor. Vertiv’in GITEX’te yer alarak, bölge genelinde veri merkezi ve kritik altyapı alanındaki inovasyonu teşvik etme konusundaki kararlılığını güçlendiriyor.

16-20 Ekim tarihleri arasında Dubai’de düzenlenecek GITEX Global, dünyanın dört bir yanındaki sektör liderlerinin ilgisini üzerine çekiyor. Vertiv, etkinlikte en yeni teknoloji çözümlerini sergileyecek. Bunlar arasında, kritik BT (Bilgi teknolojileri) ekipmanları; altyapısını güç kesintilerine karşı korumak üzere tasarlanmış yüksek performanslı bir sistem olan Vertiv™ Liebert® GXT5 kesintisiz güç kaynağı (UPS); veri merkezlerinde ve ağ kurulumlarında BT ekipmanlarını desteklemek ve korumak amacıyla tasarlanmış çok yönlü ve güçlü kabin çözümü olan Vertiv™ VR Rack; edge bilişim ve uzaktan BT ortamları için kapsamlı bir altyapı çözümü olan Vertiv™ SmartCabinet™ 2 yer alıyor.

Bu yılın GITEX teması “Her Şeyde AI’yı Hayal Etme Yılı” ile uyumlu olarak, Vertiv’in EMEA liderlik ekibi, yapay zekanın (YZ) veri merkezi endüstrisini nasıl şekillendirdiği ve Vertiv çözümlerinin yüksek yoğunluklu dağıtımları nasıl destekleyebileceği konusunda sohbetlere katılmak için etkinlikte olacaklar.

Vertiv, etkileyici sunumları ve ilham verici atölye çalışmalarıyla etkinliklere aktif olarak katılacak. Vertiv uzmanları, Ingram Micro’nun Hall 2’deki A1 standında çeşitli sunumlar gerçekleştirecekler. Sunumlarda, Vertiv™ Environet™ Alert izleme yazılımı, prefabrik ve entegre modüler çözümleri (PFM veya IMS), güç ve termal yönetim sistemleri gibi Vertiv’in en son teknolojileri ve en yeni altyapı çözümleri hakkında önemli gelişmeler paylaşılacak.

Ayrıca Vertiv, Mindware’ün Hall 2’deki D1 standında bir atölye çalışması düzenleyerek kapsamlı kanal portföyü ve en ürün ve çözümlerine yönelik değerli bilgiler sunacak.

Vertiv Orta Doğu, Türkiye ve Orta Asya Bölge Direktörü Tassos Peppas, “Vertiv olarak, ürünlerimizi GITEX Global 2023’te sergilemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu etkinliğin başlangıcından beri bir parçası olarak GITEX’in yıllar içindeki muazzam gelişimine şahit olduk. Bu yılki odak noktamız, en yeni teknoloji çözümlerimizi sergilerken bölgede yaşanan yoğun teknoloji talebini karşılayan altyapı çözümlerimiz konusundaki kararlılığımızı vurgulamak. GITEX, marka bilinirliğimizi artırmamızda ve kritik BT altyapısındaki liderliğimizi göstermemizde önemli bir rol oynuyor. Etkinlikte, benzer düşüncelere sahip iş dünyası liderleri ve sektör uzmanlarıyla sohbet etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

Etkinlik katılımcıları, ürünleri artırılmış gerçeklik aracılığıyla 3 boyutlu olarak keşfetmek için etkileyici bir araç olan Vertiv™ XR’ı ve Vertiv’in inovasyondaki gelişimini gözler önüne seren Vertiv™ Sanal Showroom’u deneyimleme şansına sahip olacaklar.

Vertiv’in Orta Doğu’daki faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi için Vertiv.com/en-emea/MEL adresini ziyaret edebilirsiniz.