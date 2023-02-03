Küresel bir kritik dijital altyapı ve süreklilik çözümleri sağlayıcısı olan Vertiv (NYSE: VRT), entegre modüler çözümler (IMS), alçak gerilim anahtarlama donanımı ve busbar (busway) işini desteklemek için Birleşik Arap Emirlikleri Ras Al Khaimah’taki genişletilmiş fabrikasının açılışını yaptı. Son ekleme, Vertiv’in küresel ticari operasyonlarına yönelik üretim ağı için stratejik bir öneme sahip. Ayrıca Orta Doğu, Afrika, Avustralya ve Güney Asya bölgelerindeki müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için stratejik bir konumda yer alıyor.

Saha, mevcut E+I Powerbar Gulf fabrikasının bir uzantısı ve üretimle ofis alanı olarak hizmet veren ek 5 bin 700 metrekarelik bir alan sağlıyor.

Vertiv CEO’su Giordano Albertazzi, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Vertiv’in yüksek performans kültürü ve inovasyon temellerinin Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki bu yeni eklentide hayata geçirildiğini görmekten daha büyük gurur duyamazdım. Bu genişleme, devam eden dijital dönüşüm için kritik öneme sahip çözümlerle birden fazla ülkede büyüyen müşteri tabanımızı daha iyi desteklememizi sağlıyor. Müşterilerimizle birlikte ve müşterilerimiz için yenilikleri hayata geçirme becerilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz.”



Vertiv Powerbar Gulf Direktörü Adrian Sheridan da şu yorumda bulundu: “Yeni fabrika alanının eklenmesi bölgeye hizmet etmenin önemini gösteriyor. Vertiv, müşterilerini desteklemek için sürekli olarak en son ve en yenilikçi çözümleri sunmaya çalışıyor.”

Yeni fabrika, aşağıdakiler dahil olmak üzere bir dizi güç dağıtım ve süreklilik çözümü üretecek:

Düşük voltajlı (AG) anahtarlama donanımı; hibrit iş gücünü desteklemek, iş operasyonlarına güç sağlamak ve dijital ürün ve hizmetler sunmak için gereken elektriğin sürekli akışını sağlar. Tüm AG anahtarlama donanımı saha gereksinimlerine uyacak şekilde yapılandırılabilen modüler bir tasarım kullanılarak özel olarak üretilmiştir.

hibrit iş gücünü desteklemek, iş operasyonlarına güç sağlamak ve dijital ürün ve hizmetler sunmak için gereken elektriğin sürekli akışını sağlar. Tüm AG anahtarlama donanımı saha gereksinimlerine uyacak şekilde yapılandırılabilen modüler bir tasarım kullanılarak özel olarak üretilmiştir. Vertiv™ Powerbar iMPB busbar (busway) sistemi işletmelerin güç dağıtım altyapısını zaman içinde uygun maliyetli bir şekilde optimize etmesine ve uyarlamasına olanak vererek, kritik yüklere sürekli güç dağıtımıyla kullanılabilirliği en üst düzeye çıkarıyor.

busbar (busway) sistemi işletmelerin güç dağıtım altyapısını zaman içinde uygun maliyetli bir şekilde optimize etmesine ve uyarlamasına olanak vererek, kritik yüklere sürekli güç dağıtımıyla kullanılabilirliği en üst düzeye çıkarıyor. Prefabrike modüler çözümler veri merkezleri için eksiksiz bir anahtar teslimi paket sunuyor. Tamamen monte edilmiş güç modülleri, önceden entegre edilmiş eksiksiz bir unite olarak sahada kurulmaya hazır şekilde, üretim tesislerinde tasarlanıyor, üretiliyor ve test ediliyor.

Kasım 2021’de, Vertiv. dünya çapında veri merkezleri ve diğer kritik dijital altyapı ve süreklilik çözümlerine yönelik teklif portföyünü daha da güçlendirmek için E+I Engineering Ireland Limited ve Ras Al Khaimah merkezli iştiraki Powerbar Gulf LLC’nin satın alımını tamamladı.

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