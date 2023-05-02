Kritik dijital altyapı ve süreklilik çözümlerinin küresel sağlayıcısı Vertiv (NYSE: VRT), 25-27 Nisan 2023 tarihlerinde Monako’daki Grimaldi Forum’da ICT bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki üst düzey yöneticiler için en seçkin buluşma toplantısı olan Datacloud Global Kongresi’nde, en son yeniliklerini sergiledi. Vertiv 42 numaralı standında veri merkezleri için güç, soğutma ve BT altyapısı çözümlerindeki gelişmeleri sundu ve ziyaretçilere, uzman ekibiyle zorlukları tartışma ve yenilikçi teknolojisini ilk elden deneyimleme fırsatı sundu.

Vertiv standında katılımcılar; Vertiv’in veri merkezi çözümlerinin rehberli sanal gerçeklik turlarını deneyimledi ve MetaQuest 2 cihazı kazanmak için yarışmaya katıldı. Ayrıca ziyaretçiler, veri merkezi operatörlerinin, BT yöneticilerinin ve kanal iş ortaklarının Vertiv ürünlerini herhangi bir tesiste kullanacakları konumda görselleştirmelerine olanak tanıyan, türünün ilk örneği bir araç olan yeni Vertiv™ XR uygulamasını deneyimledi. Bu sanal deneyimleme; veri merkezi karar vericilerinin, altyapının bilgi işlemlerini nasıl destekleyeceğini ve fiziksel ayak izini nasıl etkileyeceğini daha iyi anlamalarını sağlıyor. Bunu da alanlarını planlamak ve kurulumdan sonra destek sağlamak için uygun bir araç sunarak yapıyor.

Vertiv EMEA Başkanı Karsten Winther, “Destekleyici sponsoru olmaktan ve Vertiv’in en yeni altyapı çözümlerini Datacloud 2023’te sergilemekten gurur duyuyoruz. Ziyaretçiler, standımızda sanal ve artırılmış gerçeklik sayesinde ürünlerimizi uygulamalı olarak görme ve yeteneklerini keşfetme şansına sahip oldu. Entegre modüler çözümlerimizin hızlı veri merkezi dağıtımlarına nasıl büyük fayda sağlayabileceğini ortaya koyan bir başarı öyküsü paylaşmak için MEEZA ile ortaklık yapmaktan da heyecan duyuyoruz” dedi.

Vertiv konuşmacıları şu önemli oturumlara katkıda bulundu:

Açılış Paneli: Önümüzdeki 3-5 yıl içinde pazar büyümesini hangi unsurlar zorlayacak?

26 Nisan 09:20 – 10:00 CET, Genois Tiyatrosu, Grimaldi Forum, Monako

Vertiv’de Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Altyapı ve Çözümlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Stephen Liang ve diğer sektör liderleri bu önemli oturumda hızlı büyüyen pazarda dalgaların üstesinden gelmek için yapılacakları ele aldı.



Panelde şu konular tartışıldı:

Tedarik zinciri ve enflasyon zorluklarıyla birlikte artan talebe nasıl ayak uydurulur?

Maliyetler ekonomik rüzgara karşı nasıl yönetilir?

Gelir hedeflerine ulaşılamıyorsa sürdürülebilirlik önemli mi?

Hızlı Veri Merkezi Dağıtımı: MEEZA’nın Vertiv ile Katar’daki 4,9 MW’lık Başarısı

26 Nisan, 15:40 – 15:55 CET Guelfe Tiyatrosu, Grimaldi Forum, Monako

Karsten Winther, Vertiv EMEA Başkanı

EMEA Başkanı Fadi Nasser, MEEZA Ticari Genel Müdür Yardımcısı

Gareth McElroy, MEEZA Teknik Tesisler Direktörü

Sektörün lider hiper ölçekleyicilerinden biri 14 ay içinde 4,9 MW bilgi işlem gücüne ihtiyaç duyduğunda MEEZA, bu kısıtlı zamanda hızlı ve ölçeklenebilir dağıtım için Vertiv’in prefabrike modüler veri merkezi çözümlerine güvendi. Vertiv, birlikte çalışmak üzere tasarlanmış sistemler olan kritik güç, termal yönetim, izleme ve kontrol teknolojilerini entegre eden 100 tam donanımlı prefabrik modül için tasarım, yapım ve kurulum hizmeti sağladı. Şu anda Katar’daki en büyük hiper ölçek uyumlu veri merkezi olan bu merkez, MEEZA’nın bölgedeki bağlanabilirliğe ve büyümeye yönelik süregiden katkısının bir kanıtı.

Prefabrik modüler çözümlerin, dağıtım süresini kısaltmak ve ölçeklenebilir ve güvenilir veri merkezleri sağlamak amacıyla nasıl kullanılabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu oturuma katılın.

Vertiv‘in Datacloud Global’a katılımı hakkında daha fazla bilgi için Vertiv.com adresini ziyaret edebilir veya bizi LinkedIn’den takip edebilirsiniz.