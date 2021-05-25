Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan kripto para vergisi ile ilgili konuştu!

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, kripto paralara yönelik olan/olacak düzenlemeler ve vergilendirme ile ilgili konuştu. Pek çok yatırımcının merakla beklediği kapsamlı kripto para düzenlemesi ve kripto paralara yönelik olacak kripto para vergisi hakkında soruları yanıtladı.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de kripto para birimlerine yönelik birtakım çalışmalar yürütülüyor. Kripto para birimleri ile ilgili şu ana dek hayata geçmiş olan resmi düzenlemeler, kripto para birimlerinin alışverişlerde kullanılamaması ve aracı finansal kuruluşların artık (Ininal, Papara) kripto para borsalarına fon aktarımı yapamayacak olmasıydı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, önceki zamanlarda da bu alana yönelik daha kapsamlı çalışmaların yapıldığını ve kısa süre içerisinde kamuoyu ile paylaşılacağını açıklamıştı. Herkesin merakla beklediği düzenleme ise vergilendirme konusu ile ilgiliydi. Bakan Elvan, kendisine yöneltilen kripto paralarla alakalı düzenleme çalışmaları hakkındaki sorulara şöyle yanıt verdi:

“… Çalışma grubumuz öncelikle farklı ülke uygulamalarını inceledi. Üzerinde çalıştığımız alanlar ise kripto varlık ile çeşitlerinin tanımlanması, bu varlıkların ortaya çıkarılması, ihracı ve dağıtılması, alım satım yapan platformların uyması gereken ilke ve esasların belirlenmesi, varlık saklama hizmetinin hangi şartlarda kimler tarafından yapılabileceği, vergilendirme politikasının nasıl olacağı, hangi kripto varlık çeşidi için hangi kurumun düzenleme yapma ve yaptırım uygulama yetkisinin olacağı, özellikle suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanında bu alanın kullanılmasının engellenmesi gibi geniş bir alanı kapsıyor.”

Bakan Elvan, bu çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını yineledi. Vatandaşların yönetemeyecekleri riskler almamaları gerektiğini de sözlerine ekledi.