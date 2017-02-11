Valve, Steam’den Greenlight Özelliğini Kaldıracağını Açıkladı

Valve, Steam’deki kullanıcıların oy vererek platformda görmek istediği oyunlara destek verdiği Greenlight sistemini kaldıracağını duyurdu.

Valve, Steam’in Greenlight özelliğinin kaldırılacağını ve bunun yerine Steam Direct adı verilecek bir sistemin geleceğini açıkladı. Bu özellikle beraber geliştiriciler ya da yayıncılar oyunlarının daha kolay bir şekilde platforma ekleyebilecek. Greenlight programı oldukça beğenilmişti ve bir çok yayıncı başarılı oyunlarını buradan platforma eklemişti.

2012 yılında geliştirilen Greenlight sistemi geliştiricilerin önünü açmıştı. Buradan platforma gelen 100’den fazla oyun 1 milyon dolardan fazla para kazandı. Ancak bu sisteminde kendine has problemleri yok değil. Bir çok oyun başarısız yapımların arasında kayboldu gitti.

Steam Direct ile geliştiriciler platforma girmek için bir miktar para ödeyecekler ancak bu fiyatın ne kadar olduğu henüz belli değil. Yüksek ücret geliştiricilerin platformdan korkmasına sebep olabilir.