Valve, Sanal Gerçeklikte Sesleri İyileştirmek İçin Çalışıyor

Günümüzde sanal gerçeklik başlıkları görselliğe yönelmişken ses kalitesine pek bakan yok ancak Valve bu konuda kolları sıvamış durumda.

Görsellik konusunda gerçekçilik aranırken ses konusuna pek değinilmiyordu ancak Valve yayınladığı Steam Audio kiti ile bunu tersine çevirmeyi amaçlıyor. Bu kit ile beraber geliştiriciler sanal gerçeklik uygulamalarını ve oyunlarını daha gerçekçi seslerle yapabilecek. Bununla beraber binaural ses desteği de kullanılabilir olacak.

Steam Audio ile ses kaynağı ile dinleyi arasında bir engel varsa sesler daha boğuk gelecek. Ayrıca objelerden çıkan sesler efekt yerine gerçek zamanlı olarak oluşturulacak. Aletlerin sesleri bulundukları ortama göre değişecek. Steam Audio kiti şu anda Android, Linux, Mac ve Windows cihazlarında Unity motoru ile kullanılabilir. Unreal Engine 4 desteği ise yakında gelecek. Steam Audio geliştiriciler için önemli bir araç ve artık gerisi onların elinde. Daha gerçekçi sesler oluşturmak için bazı şeylerin arkasından dolanmak zorunda değiller.