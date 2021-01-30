Valve oyun fiyatlarını bilerek yüksek tutmakla suçlanıyor!

Valve ile alakalı yeni bir dava dosyası ortaya çıktı. Şirketin Steam‘i kullanarak oyun fiyatlarını yüksek tutmaya çalıştığı iddia ediliyor.

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İddialara göre Valve bilerek oyun fiyatlarını yükseltiyor!

Oyun dünyasının en önemli markalarından biri olan Valve, yine bir dava ile karşı karşıya. Firma bildiğiniz üzere 2003 yılında Steam ile oyun dünyasına merhaba demişti. Ardından ilerleyen yıllarda dijital oyun çağının öncüsü olan şirketin başı şu günlerde biraz belada. Firma geçtiğimiz günlerde coğrafi kısıtlama nedeniyle yüklü miktarda cezayla karşılaştı. Şimdi de oyun fiyatları nedeniyle davalık oldu. Hollywood Reporter‘da yer alan habere göre, firma piyasadaki üstünlüğünü kullanarak oyun fiyatlarını yüksek tutuyor.

Davanın en önemli gerekçesi ise Steam Dağıtım Sözleşmesi‘nde yer alan “en çok tercih edilen milletler” maddesi. Bu madde nedeniyle Steam oyun geliştiricilerinin piyasada farklı alternatiflere yönelmesi bir nevi engelliyor. Daha uygun fiyatlı oyun çıkaramayan geliştiriciler her platform aynı fiyattan oyunu satışa çıkarmak zorunda kalıyor. Bu nedenle de oyun fiyatları oyuncu lehine piyasada değişemiyor. Valve adına açılan davada firma yalnız değil. Dosya içerisinde adı geçen Ubisoft, CD Projekt Red, kChamp Games ve Rust LTD firmaları da anlaşma yaptıkları nedeniyle topun ağzındalar. İddialara göre bu firmalar Valve‘ı kullanarak piyasayı manipüle ediyorlar. Bu gelişmelerin ardından akıllara 2019 yılında Epic Games CEO‘su Tim Sweeney‘in yaptığı paylaşım geldi. Sweeney, Steam’in oyun fiyatlarını platformdan platforma farklı sunmak isteyen geliştiricilere hayır deme hakkına sahip olduğunu belirtti. 28 Ocak 2021‘de açılan dava bakalım oyun dünyasında neleri değiştirecek. Yoksa Steam sandığımız kadar masum değil mi bekleyip göreceğiz.

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