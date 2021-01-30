Genel
Valve oyun fiyatlarını bilerek yüksek tutmakla suçlanıyor!
Valve ile alakalı yeni bir dava dosyası ortaya çıktı. Şirketin Steam‘i kullanarak oyun fiyatlarını yüksek tutmaya çalıştığı iddia ediliyor.
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İddialara göre Valve bilerek oyun fiyatlarını yükseltiyor!
Oyun dünyasının en önemli markalarından biri olan Valve, yine bir dava ile karşı karşıya. Firma bildiğiniz üzere 2003 yılında Steam ile oyun dünyasına merhaba demişti. Ardından ilerleyen yıllarda dijital oyun çağının öncüsü olan şirketin başı şu günlerde biraz belada. Firma geçtiğimiz günlerde coğrafi kısıtlama nedeniyle yüklü miktarda cezayla karşılaştı. Şimdi de oyun fiyatları nedeniyle davalık oldu. Hollywood Reporter‘da yer alan habere göre, firma piyasadaki üstünlüğünü kullanarak oyun fiyatlarını yüksek tutuyor.
Davanın en önemli gerekçesi ise Steam Dağıtım Sözleşmesi‘nde yer alan “en çok tercih edilen milletler” maddesi. Bu madde nedeniyle Steam oyun geliştiricilerinin piyasada farklı alternatiflere yönelmesi bir nevi engelliyor. Daha uygun fiyatlı oyun çıkaramayan geliştiriciler her platform aynı fiyattan oyunu satışa çıkarmak zorunda kalıyor. Bu nedenle de oyun fiyatları oyuncu lehine piyasada değişemiyor. Valve adına açılan davada firma yalnız değil. Dosya içerisinde adı geçen Ubisoft, CD Projekt Red, kChamp Games ve Rust LTD firmaları da anlaşma yaptıkları nedeniyle topun ağzındalar. İddialara göre bu firmalar Valve‘ı kullanarak piyasayı manipüle ediyorlar. Bu gelişmelerin ardından akıllara 2019 yılında Epic Games CEO‘su Tim Sweeney‘in yaptığı paylaşım geldi. Sweeney, Steam’in oyun fiyatlarını platformdan platforma farklı sunmak isteyen geliştiricilere hayır deme hakkına sahip olduğunu belirtti. 28 Ocak 2021‘de açılan dava bakalım oyun dünyasında neleri değiştirecek. Yoksa Steam sandığımız kadar masum değil mi bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Ev
Robot süpürge modelleri hangi zeminlerde kullanılabilir?
Pandemi döneminde en çok tercih edilen teknolojik cihazlardan biri de robot süpürgeler oldu. Salgın döneminde ev içerisinde geçirdiğimiz süre arttı. Bununla birlikte temizlik ve hijyen konusu daha da önem kazandı. Evden çalışanların, fiziki engeli olanların, evcil hayvan sahiplerinin ve ev tozuna alerjisi olanların ilk tercihi robot süpürgeler oldu. Böylelikle robot süpürgelere olan talep arttı. Aynı zamanda bu durum ürün çeşitliliğini ve rekabeti de beraberinde getirdi.
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Robot süpürge modelleri hangi zeminlerde kullanılabilir?
Mevcut incelemelere göre, robot süpürgeler genellikle sert zeminlerde iyi performans gösteriyor. Aynı zamanda halı, köşe ve kenarlar ve evcil hayvan tüyleriyle de belirli oranda mücadele edebiliyor.
|Zemin Tipi
|Başarı(%)
|Min-Max skor
|Sert zemin (%)
|87
|33-99
|Halı (%)
|34
|8-60
|Evcil hayvan kılı (%)
|55
|20-90
|Köşeler ve kenarlar (%)
|62
|20-80
Bu tabloda ki sonuçlar şaşırtıcı değiller. Robot süpürgelerin daha küçük motorları var. Bu yüzden halının derinliklerine inmek veya evcil hayvan kılı toplamak için normal süpürgeler kadar emiş gücü üretemezler. Ayrıca, fırçaları ve kıl toplama yuvaları daha küçüktür. Bu yüzden geleneksel süpürgeler gibi her zeminde etkili olamazlar.
Geleneksel süpürgelerin yerini alabilirler mi?
Ev tipi elektrikli süpürgelerin, hayatımızı kolaylaştırdığı tartışılmaz bir gerçek. İlk piyasaya sürüldükleri günden bugüne kadar, pratikliklerini ve verimliliklerini sürekli olarak iyileştirerek; inanılmaz düzeyde gelişim gösterdiler. Ancak günümüz şartlarında onları kullanmak insanlara yorucu geliyor. Bundan dolayı geleneksel süpürgelerin kullanım oranı giderek azalıyor. Peki akıllı süpürgeler geleneksel süpürgelerin yerini alabilirler mi? İnceleme sonuçlarına göre, evinizin tek elektrikli süpürgesi olarak bir akıllı süpürge kullanmak yeterli olmayacaktır. Bundan dolayı eski süpürgenizi de kullanmaya devam etmenizi öneririz.
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Genel
Ankara meydanlarında ücretsiz internet hizmeti
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, internete erişim hakkının temel bir insan hakkı olduğuna inandıklarını ve buna sonsuz saygı duyduklarını söyledi. Ayrıca Yavaş, “Yıl sonuna kadar ise 10 milyon m²’lik alana ücretsiz internet sağlayacağız” dedi.
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İnternet ve internet erişimi artık günlük hayatımızda oldukça büyük bir yer tutuyor. İnternet, sadece eğlence amaçlı değil aynı zamanda haber alma, haberleşme, eğitim, alışveriş gibi farklı farklı birçok amaç için kullanılabiliyor.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bu konuda oldukça önemli bir adım attı. Bununla birlikte Başkan, Ankara meydanlarında ücretsiz internet erişimi olanaklarını genişleteceklerini açıkladı.
Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı videolu paylaşımla projeyi tanıtan Yavaş; “İnternete erişim hakkının temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz. Bu hakka sonsuz saygı duyuyoruz.
35 farklı meydanda 2 milyon 362 bin metrekarelik alana ücretsiz Wi-Fi hizmeti vereceğiz. Yıl sonuna kadar ise 10 milyon metrekarelik alana ücretsiz internet sağlayacağız” dedi.
İnternete erişim hakkının, temel bir insan hakkı olduğuna inanıyor; bu hakka sonsuz saygı duyuyoruz.
35 farklı meydanda 2.362.000 m²'lik alana ücretsiz Wİ-Fi hizmeti vereceğiz.
Yıl sonuna kadar ise 10 milyon m²'lik alana ücretsiz internet sağlayacağız.https://t.co/wJcrNPNb9n pic.twitter.com/1hs74AJAqE
— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) January 30, 2021
Ankara genelinde ilk etapta 35 meydanda ücretsiz internet
Ankara genelindeki 35 meydanda 2 milyon 362 bin metrekarelik Wi-Fi kapsama alanında, mahallelerde veya köylerde 275 bin metrekarelik kapsama alanında, parklarda ise 4 milyon 604 bin 574 metrekarelik kapsama alanında ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunulacak.
İnternet hızı sayesinde Wi-Fi kapsama alanlarına yakın ev ve iş yerlerinden de ücretsiz internete bağlanılabilecek. Ayrıca bahsi geçen projeyi, Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yürütecek. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, proje kapsamında yıl sonuna kadar; meydanlar, köyler ve parklar olmak üzere toplam 10 milyon metrekarelik alana ücretsiz wifi hizmeti sağlanması hedefliyor.
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Ankara Büyükşehir Belediyesi; ücretsiz interneti Şubat ayı içinde etaplar halinde vermeye başlayacak. Ayrıca ücretsiz internet hizmeti kurulacak meydanları, “wifi.ankara.bel.tr” adresi üzerinden takip edilebilecek.
Son olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın sosyal medya paylaşımı büyük ilgi gördü. Ankaralılar, söz konusu proje hayata geçirildikten sonra ücretsiz internetin kolaylığını yaşayacaklar.
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Genel
Asus ROG Phone 5 TENAA üzerinde görüntülendi!
Asus ROG Phone 5 için çalışmalarını sürdürüyor. Çıkışı için geri sayımın başladığı yeni nesil oyuncu telefonu şimdi de TENAA‘ya uğradı.
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Asus ROG Phone 5 tasarım detayları belli oldu!
Oyuncu telefonları piyasada önemli bir yer kaplamaya devam ediyor. Performans odaklı akıllı telefonların sayısı her geçen gün artıyor. Sektörün önemli isimlerinden olan Asus da yeni akıllı telefonu için geri sayıma geçti. ROG Phone 5 ile hayranlarının karşısına çıkacak olan firma, yakında cihazı tanıtacak. TENAA platformuna uğrayan akıllı telefonun tasarı detayları da resmiyete kavuştu. Üçlü arka kamera sistemine sahip olacak akıllı telefon, arka tarafta da seride görmeye alıştığımız ROG logosuna sahip olacak.
Ayrıca bazı teknik özellikleri de belli olan akıllı telefon, amiral gemisi seviyesinde ekipmanlara sahip olacak. Snapdragon 888 işlemcisine sahip olacak olan akıllı telefon, yüksek batarya kapasitesi ile bizleri karşılayacak. 6000 mAh bataryası olduğu öğrenilen akıllı telefon 65 W hızlı şarj desteğini kullanıcılarına sunmayı planlıyor. Akıllı telefon 6.78 inçlik AMOLED ekran ile piyasaya çıkacak. Ayrıca cihazın ekran yenileme hızı ise 144 Hz olacak. Akıllı telefonun mart veya nisan ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Bakalım yeni nesil oyuncu telefonu beklentileri karşılamayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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