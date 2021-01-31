VAG Grubu, otomobil bataryaları için geri dönüşüm tesisi açıyor

Volkswagen Grubu (VAG) , gelecekte üreteceği bataryaları, %90 oranında geri dönüştürmeyi planlıyor. Bunun için Salzgitter‘da bir batarya geri dönüşüm tesisi açacak.

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Lityum iyon bataryalar, bulması ve birleştirmesi zor materyallerden üretiliyor. Bu materyallerin doğaya bırakılması halinde vereceği zarar ise oldukça büyük. Elektrikli araç üreticileri, bu bataryaların çevreye vereceği zararın boyutunu tam açıklamıyor. Fakat bu zararı azaltmanın en büyük yollarından biri ise hepimizin çokça duyduğu geri dönüşüm.

VAG’da bu yola inanmış olacak ki, bir batarya geri dönüşüm tesisi açmaya karar vermiş. Böylelikle ömrü biten bataryalardan lityum, nikel, manganez ve kobalt gibi maddeler geri kazanılacak.

VAG Components Yönetim Kurulu Başkanı Thomas Schall, ” VAG Components olarak, elektrikli mobilitenin temeli olan bataryanın sürdürülebilirliği için önemli bir adım attık. Sürdürülebilir ve geri dönüştürülebilir malzeme döngüsü ile hammadde tedariki için büyük bir potansiyele sahip olacağız. Geleceğe yönelik bir harekette öncü olmak bizim için gurur verici.” dedi.

Pillerin geri dönüşümü, pillerin üretimi için gereken enerji açısından da tasarruf yapıyor. Her şeyi yüksek sıcaklıktaki bir fırında eritmek yerine piller sökülüyor. İçindeki hammade kısmı ayrıştırılıyor. Sonrasında hidrometalurjik işlemlerle siyah bir toz haline geliyor.

İş Birimi Teknik Geliştirme ve E-Mobilite Başkanı Mark Müller, “Ömrü biten pil hücrelerinin temek bileşenleri ile ynei katot malzemesi üretilebilir. Araştırmalarımız sonucunda, geri dönüştürülmüş hammadelerin, yenileri kadar verimli olduğunu öğrendik. Gelecekte ürettiğimiz pil hücrelerini, geri dönüşmüş malzemelerle desteklemek istiyoruz. Gün geçtikçe pil ve onun hammadelerine olan talebin artışı ile geri dönüşen her gramın önemi büyük.” diyor.

VAG, birkaç sene boyunca fabrikanın çok da meşgul olmayacağını düşünüyor. Elektrikli araçların giderek artan popülaritesi, bu geri dönüşüm sürecinin önemini arttıracak. Şirket, geri dönüşen her bir bataryanın, CO2 salınımını 1.3 ton azaltacağını düşünüyor.

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Kaynak: Carscoops