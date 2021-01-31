Genel
VAG Grubu, otomobil bataryaları için geri dönüşüm tesisi açıyor
Volkswagen Grubu (VAG) , gelecekte üreteceği bataryaları, %90 oranında geri dönüştürmeyi planlıyor. Bunun için Salzgitter‘da bir batarya geri dönüşüm tesisi açacak.
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Lityum iyon bataryalar, bulması ve birleştirmesi zor materyallerden üretiliyor. Bu materyallerin doğaya bırakılması halinde vereceği zarar ise oldukça büyük. Elektrikli araç üreticileri, bu bataryaların çevreye vereceği zararın boyutunu tam açıklamıyor. Fakat bu zararı azaltmanın en büyük yollarından biri ise hepimizin çokça duyduğu geri dönüşüm.
VAG’da bu yola inanmış olacak ki, bir batarya geri dönüşüm tesisi açmaya karar vermiş. Böylelikle ömrü biten bataryalardan lityum, nikel, manganez ve kobalt gibi maddeler geri kazanılacak.
VAG Components Yönetim Kurulu Başkanı Thomas Schall, ” VAG Components olarak, elektrikli mobilitenin temeli olan bataryanın sürdürülebilirliği için önemli bir adım attık. Sürdürülebilir ve geri dönüştürülebilir malzeme döngüsü ile hammadde tedariki için büyük bir potansiyele sahip olacağız. Geleceğe yönelik bir harekette öncü olmak bizim için gurur verici.” dedi.
Pillerin geri dönüşümü, pillerin üretimi için gereken enerji açısından da tasarruf yapıyor. Her şeyi yüksek sıcaklıktaki bir fırında eritmek yerine piller sökülüyor. İçindeki hammade kısmı ayrıştırılıyor. Sonrasında hidrometalurjik işlemlerle siyah bir toz haline geliyor.
İş Birimi Teknik Geliştirme ve E-Mobilite Başkanı Mark Müller, “Ömrü biten pil hücrelerinin temek bileşenleri ile ynei katot malzemesi üretilebilir. Araştırmalarımız sonucunda, geri dönüştürülmüş hammadelerin, yenileri kadar verimli olduğunu öğrendik. Gelecekte ürettiğimiz pil hücrelerini, geri dönüşmüş malzemelerle desteklemek istiyoruz. Gün geçtikçe pil ve onun hammadelerine olan talebin artışı ile geri dönüşen her gramın önemi büyük.” diyor.
VAG, birkaç sene boyunca fabrikanın çok da meşgul olmayacağını düşünüyor. Elektrikli araçların giderek artan popülaritesi, bu geri dönüşüm sürecinin önemini arttıracak. Şirket, geri dönüşen her bir bataryanın, CO2 salınımını 1.3 ton azaltacağını düşünüyor.
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Kaynak: Carscoops
Genel
LG Velvet Android 11 güncellemesi alıyor
Akıllı telefon piyasasından çekilmesi gündemde olan LG’nin yenilikçi telefonu LG Velvet, Android 11 kararlı güncellemesi alıyor.
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Güney Koreli teknoloji devi LG, bir yandan akıllı telefon pazarından çekilmeyi düşünürken, öte yandan da ilginç ürünlerle varlığını sürdürmeye devam ediyor. LG Velvet, bu alanda piyasaya sürülen ürünlerden biri. Telefon, özellikle yenilikçi kapaklı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Velvet her ne kadar yenilikçi tasarıma sahip olsa bile, işlemci işlemci tarafında eleştiri konusu olmuştu. Telefon 2020 yılına ait bir işlemci yerine, 2 senelik Qualcomm Snapdragon 845 ile karşımıza çıkmıştı. Güney Koreli şirket, muhtemelen yazılım konusunda uzun süre emek verdiği için böyle bir tercihte bulundu. Şimdi ise LG Velvet, Android 11 güncellemesi alıyor.
LG Velvet Android 11 güncellemesi alıyor
Güney Kore’deki LG Velvet kullanıcıları, güne bir bildirim ile uyandı. Özellikle LM-G900N numaralı modelin kullanıcılarının telefonlarına 2.2 GB bir güncelleme geldi. Bu güncelleme sayesinde LG Velvet, Android 11 güncellemesine kavuşmuş oldu. LG, telefon pazarından çıkmayı değerlendirse bile hala telefonlarındaki yazılım güncellemelerini önemsiyor. Şirketin bu alanda nasıl bir karar alacağı ise henüz belirsizliğini koruyor. Özellikle geleceğin neler getireceği şimdilik bilinmiyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
- Ekran: 6,8 inç FHD+ OLED 60 Hz
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845 (10nm)
- GPU: Adreno 630
- RAM: 6 / 8 GB ( LPDDR4X )
- Depolama: 128 GB (UFS 2.1)
- Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 5 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Bağlantı: LTE, çift SIM, GPS, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, USB Type-C, 3.5 mm kulaklık girişi
- Batarya: 4.300 mAh (15 W hızlı şarj desteği)
- İşletim Sistemi: Android 10, LGUX 9.0
- Ağırlık: 180 gram
- Boy : 167.2 mm X 74.1 mm
- Kalınlık: 7.9 mm
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Genel
Steam, Ultimate Epic Battle Simulator oyununu ücretsiz yaptı
Dünyanın önde gelen dijital oyun platformlarından biri olan Steam, Ultimate Epic Battle Simulator isimli oyunu ücretsiz hale getirdi. Kullanıcılar, 1 Şubat tarihine kadar Steam hesaplarına erişerek oyunu ücretsiz indirebilecek.
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Zaman zaman ücretsiz oyun kampanyası yapan şirketler, bu durumu halen sürdürüyor. Buna son olarak Steam’in ücretsiz oyunu Ultimate Epic Battle Simulator katıldı. Steam, şimdi de fiyatı 25,00 TL olan Ultimate Epic Battle Simulator adlı oyunu ücretsiz yaptı.
Ultimate Epic Battle Simulator oyununda çok sayıda orduyu birbiri ile savaştırıyoruz. Askerleri, zombileri, tavukları, penguenleri vb. karşılıklı savaşa sokabiliyoruz. Oyunda sahaya dizişini ayarladıktan sonra savaşı başlatıyor ve kapışmayı izliyoruz. Kendi kendilerine savaşıyorlar. Kaç kişi eklediğinize, nasıl bir dizilişle sahaya yerleştirdiğinize göre savaşın sonucu değişiyor.
Steam tarafından ücretsiz verilen Ultimate Epic Battle Simulator oyunu için sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows Vista veya daha yeni bir Windows sürümü
- İşlemci: Intel Core i5 4590, AMD FX 8320 ya da daha yeni bir işlemci modeli
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: (DirectX 11) AMD Radeon HD 5770 1024MB | NVIDIA GTS 450 1024MB | Intel HD4000 @720P
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 5 GB kullanılabilir alan
Sonuç olarak Steam’in ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Steam hesabınızın olması gerekiyor. Ayrıca bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Steam oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.
Son olarak Ultimate Epic Battle Simulator oyununu henüz indirmediyseniz 01.02.2021 saat 21:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.
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Genel
Dodge, Hellcat V8 motorunun fişini çekmeye hazırlanıyor!
Dodge‘un son zamanlarda en çok dikkat çeken modelleri, belki de Hellcat motorlulardı. Fakat şirketin yaptığı açıklamaya göre 6.2 litrelik V8‘in vadesi dolmak üzere.
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CNBC‘ye konuşan Dodge CEO‘su Tim Kuniskis, “Süper şarjlı 6.2 litrelik V8’in günleri sayılı. Bunun sebebi talep eksikliği değil, uyum maliyetleri.” dedi. Kuniskis, şirketin son beş yılda 50 bin adetin üzerinde Hellcat motorlu model sattığını belirtti. Bu durumun planlanan sayının üzerinde olduğunu söyledi. Fakat 2021 Challenger SRT Hellcat‘in 59 bin $ civarı fiyatının da bu sayıda büyük etkisi var.
Kuniskis, Hellcat V8’in aşamalı da olsa eninde sonunda kaldırılacağı bir gerçek diyor. Fakat Hellcat adının halen daha performansla anılacağını söylüyor. Otomotiv endüstrisindeki genel akımın elektrik olduğunu ve şimdilerde elektrik, ekonomi maksatlı kullanılsa da ileride performansı yükselten bir yardımcı olarak kullanılacağını düşünüyor.
Kuniskis, 70’li yıllardaki emisyon kuralları, yüksek yakıt fiyatları, gelişen güvenlik standartları ve yükselen sigorta oranları kombinasyonu gibi bir tehlikenin, kaslı araçları ilk kez tehdit etmediğini söylüyor. Fakat bu tarihin tekerrür etmesi durumundan endişe de duyduğunu belirtiyor. Ama bu sefer, gelecekteki elektrikli modeller ile güçlü arabaların hayatını kurtaracağı için oldukça heyecan duyduğunu da söyledi.
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Kaynak: CNBC
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