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2021 Volvo V90 Cross Country hafif kamuflajla görüntülendi!
Volvo‘nun S90 ve V90 model aileleri üzerindeki çalışmaları hala devam ediyor. Casus fotoğrafçılara yakalanan hafif kamuflajlı V90 Cross Country üzerinde çok büyük değişiklikler olmayacak gibi görünüyor. Fakat bu araçların henüz prototip olduğunu ve şu an satışta olan model gibi gözükecek şekilde kamuflaj yapılmış olma ihtimalini de göz önünde bulundurmakta fayda var.
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İsveçli üreticinin öncelikle, tasarım anlamında nispeten eskimiş olan aracının görüntüsünde değişiklik yapması bekleniyor. Buradaki habere göre ön ve arka farlarda değişikler olacağı görünüyordu. Ayrıca yeni tamponlar, jant opsiyonları ve renk seçenekleriyle karşımıza çıkması beklenen S90 ve V90 model ailelerinin kabininde ise yeni bir bilgi-eğlence sisteminin yer alması bekleniyor. Ayrıca bu bilgi-eğlence sisteminin araç için OTA güncellemeleri yapabileceğini, Android işletim sistemine sahip olacağı ve Google Asistan destekleyeceği söyleniyor.
Volvo, otomotiv sektörüne hız konusunda kural getiriyor
S90 ve V90 model ailelerinde sürüş destek sistemlerinde de yeniliğe gidilmesi bekleniyor. Fakat en dikkat çeken yenilik ise bu yıldan itibaren uygulanmaya başlanacak olan ve ilk defa S90-V90 ailelerinde karşımıza çıkacak olan 180 km/s şeklinde sınırlandırılmış hız limiti olacak.
Motor seçenekleri olarak karşımıza dizel ve benzinli ünitelerin yanında plug-in hibrit sisteme sahip bir içten yanmalı motor seçeneğinin gelmesi bekleniyor. Dört tekerlekten çekiş opsiyonlarının da S90-V90 ailelerinde olacağı söylenenler arasında.
Yakın zamanda kapılarını açacak olan Cenevre Otomobil Fuarı‘nda görcüye çıkması beklenen V90 Cross Country’nin doğrudan rakipleri Audi A6 Allroad, Mercedes-Benz E-Sınıfı All-Terrain olacak.
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Rusya’dan kuantum bilgisayar teknolojisi adımı
‘Nature News’ ve ‘Futurism’ adlı sitelerde çıkan haberlere göre Rusya, kuantum teknolojileri konusunda dünya standartlarını yakalamak ve bu konuda öncü ülkelerden biri olmak için 50 milyar ruble (yaklaşık 790 milyon dolar) ayırdı. Rus hükümeti 2020-2025 arasında kullanılması için ayırdığı bu fonla, küresel güçlerin ilgili alandaki çalışmalarını yakalamak için yeni bir girişim başlattı.
Yukarıda kuantum konusunda 1999-2017 arası alınan patentlerin ülkelere göre düzenlenmiş grafiğini görebilirsiniz. ABD ve Çin’in önde görünmesine rağmen görece yeni bir alan olması nedeniyle doğru eğitim, doğru plan ve doğru yatırım kanalını düzgün işleten ülkeler bu listede sıçramalar yapabilir.
Bu yazının temel konusu olmadığı için ayrıntılarına girmeyecek olmakla birlikte kısaca kuantum bilgisayar (aşağıda IBM tarafından üretilen IBM-Q‘nun görseli) teknolojisinin ne olduğuna değinelim. ( Kuantum bilgisayarların çalışma prensipleri ve gelişimine dair daha kapsamlı bir yazı talep ederseniz, lütfen bize yorumlarda belirtin, kendi sınırlılıklarımız dahilinde severek hazırlarız.)
Kuantum Bilgisayar Teknolojisi nedir ve neden önemlidir?
Günümüzde kullanımımızda olan bilgisayarlar ikili sistemi kullanır. Yani sizlerin de muhtemelen duyduğunuz 1 ya da 0 sistemiyle işler. Bu sistemde her veri her bit bu ikili sistem ile temsil edilir, var olan 1 olmayan ise 0 ile işlenir. Kuantum bilgisayar teknolojisinin belki de en önemli ve heyecan verici farklılığı tam burada yani bilgisayarın adeta temelinde değişiklik içermesinden kaynaklanır. Kuantum bilgisayarında kübitler bitlerin aksine aynı anda hem 1 hem 0 değerlerini, hatta bu ikisi arasındaki değerleri de alabilir. Bu durum kuantum boyutunda bir atomun aynı anda iki (ya da daha fazla) konumda bulunabilmesi durumundan kaynaklanır. Bu durumun anlamakta zorlanırsanız endişe etmeyin, muhtemelen yalnız değilsiniz.
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Peki pratik uygulamalarda bu seviyeye ne kadar yakınız? Tahmin ediyorum özellikle işlemciler konusunda 10 nanometrelik işlemci ya da 7 nanometre teknoloji ile üretilen işlemci gibi bazı ifadeler duymuşsunuzdur. Bu durum bize mikro işlemcilerin boyutlarını küçülterek aynı alana daha fazla mikro işlemci sığdırabilmenin yolunu açar. Bu sayı 18 ayda iki katına çıkar şeklinde ve Moore Yasası adıyla bilinir. Fakat bu durum 2030’lu yıllarda sınırlarına dayanacak ve artık atomik boyuttan atom altı parçacıkların boyutuna gelecektir. İşte bu atom altı parçacık dünyasına kuantum diyoruz. Kısacası bu dünyaya sanıldığından daha yakın olabiliriz.
Kuantum bilgisayarların önemine gelince bu uzatmadan nasıl anlatılabilir çok emin değilim ama şöyle söyleyebilirim. Günümüzdeki hesap makineleriyle modern bilgisayarlarımız arasındaki farkı düşünün. Modern bilgisayarlar ile kuantum bilgisayarlar arasındaki fark muhtemelen bu farktan çok daha fazla olacak.
Rusya henüz pratik olmaktan uzak olsa da bu teknoloji için uzmanlarına destek sağlıyor. Özellikle fon ve sağlıklı çalışma ortamı bulamamak, düşük maaş gibi problemlerden dolayı oluşan beyin göçü eğilimini de tersine çevirmek istiyor. Rus Kuantum Merkezi çalışanı Aleksey Federov bahse geçen konuda ülkesinin beş ila on yıl kadar geride olduğunu ve bu gibi adımların dünya standartlarını yakalamak için fırsat yarattığını söylüyor.
Ülkemize gelince, maalesef gündemimizde bu tarz konular olmadığı açık, gündemimizi belirleyenler arasında bu vizyona sahip kişiler bulunduğunu söylemek de zor görünüyor.
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Teknoloji sektöründe kadın emeği
Kadın emeği karşılığı, hemen hemen tüm sektörlerde erkek meslektaşlarınınkinden daha düşük olarak ücretlendiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bürosu verilerine göre bu durum ortalamada maaşlara %15 olarak yansıyor. Eğer konuyu teknoloji sektörüne taşırsak orada durum daha da yakıcı, Forbes teknoloji sektörü kadın çalışanlarının erkek çalışanlara kıyasla eşit işe rağmen %45 daha az kazandığını bildiriyor. Eğer bu mevzunun geçmişte kaldığını ve etkisini kaybettiğini düşünüyorsanız ciddi bir yanılgı içindesiniz. Yukarıda istatistik adı geçen büronun 2019 yılı son çeyrek raporundan alındı. Bu durumun adil olup olmadığını tartışmayı dahi sağlıksız bir anlayış olarak değerlendirmek gerektiği için bunu bir kenara bırakıp özellikle teknoloji sektörü için ‘eşit işe eşit ücret’ konusunda ne yapılabilir ona bakalım.
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Yukarıdaki infografikten de anlaşılabileceği gibi genel iş gücünde de dengeli bir dağılım (%47-%53) olduğu görülen Netflix bir kenara bırakılırsa (ki Netflix’de de teknoloji işlerinde bu oran ancak %30) büyük teknoloji şirketlerindeki teknoloji odaklı işlerde çalışan kadınların oranı yirmili rakamları aşmaktan dahi uzak görünüyor.
Kadın emeği neden daha değersiz olarak değerlendiriliyor?
Kadınlar, maalesef patriyarkal sistemin olumsuz etkilerinden gelişimin ana motorlarından olan teknoloji sektöründe de muaf değiller. Uzun yıllar boyunca teknoloji erkeklerin alanı olarak görülmüştür. Filmleri ve filmlerdeki teknoloji uzmanlarını düşünün, muhtemelen aklınıza yetenekli erkek roller gelecektir. Bu basit örnek gibi birçokları, uzun yıllar boyunca bu toplumsal cinsiyet rollerini oluşturmuş ve bahse konu adaletsizliklere giden yolun taşlarını döşemiştir.
Yukarıda bahsedilen kırılması çok daha önemli ve zor anlayışın yanında, şirketler aynı işi yapan iki kişiden birine daha düşük ücret vermeyi kar olarak görüyor da olabilir. Fakat uzun vadede ölçülmesi zor olsa da, kariyer basamaklarını çıkması engellenen kadınların işten ayrılması, yetenekli kadınların ayrımcılık nedeniyle teknoloji şirketlerini tercih etmemesi gibi gözden kaçan ciddi maliyetler vardır.
Teknoloji şirketleri yaptıkları maaş tekliflerinin %60‘ünde erkeklere daha yüksek maaş öneriyor. Bu rakam 2017’de %63‘dü. Son yıllarda ufak da olsa bir gelişme var fakat bu gelişim hızı mevcut itirazların daha yüksek sesle yapılmasını gerektiğini de gösteriyor.
Teknoloji’de kadının adı
Peki kadınlar olmadıkları bir sektörü mü zorluyor, tarih hiç de öyle söylemiyor.
- Ada Lovelace, 1843’te döngüsel programlama kavramını buldu. Bu kavram bugün hala programcılar tarafından kullanılıyor.
- İlk programlanabilir ve tamamen elektronik bilgisayarı geliştiren ekip kadınlardan oluşuyordu. Eniac Programcılar Ekibi’nin çalışmaları modern bilgisayar kullanımını önemli ölçüde şekillendirdi.
- Yazılım mühendisliği terimi Margaret Hamilton tarafından icat edildi. Ayrıca Hamilton, 1969’da aya inmeyi mümkün kılan yazılımı geliştirdi.
- Yine son yılların en büyük ‘hack’ olaylarından birini gerçekleştiren kişi Paige Thomson adlı bir kadındı.
Kadınların teknoloji geliştirmede etkili bir rol oynadığı açıktır. Bir kadının “teknoloji konusunda kötü” olduğu klişesinin ne zaman başladığını kesin olarak söyleyemeyiz. Söyleyebileceğimiz, bunun tamamıyla temelsiz olduğudur.
O zaman daha yüksek sesle: EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET!
Apple
Teknoloji devleri kimlerin omuzlarında yükseliyor?
Teknoloji devleri 2020 yılına ABD mahkemelerinde kabul edilen bir davanın muhatapları olarak girdi. Google, Apple, Microsoft, Dell ve Tesla başta olmak üzere birçok şirkete karşı, Kongolu 13 aile çocuk işçi kullanılması, bu çocuk işçilerin ölmesi veya yaralanması, çocuk işçi çalıştırılmasına göz yumulması gibi savlarla dava açtı. Davada Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki kobalt madenlerinde çocuk işçilerin çalıştırıldığı, birçoğunun maden tünellerinde hayatını kaybettiği ve insanlık dışı çalışma koşullarında, insanlık dışı ücretler karşılığında emek sömürüsü yapıldığı iddia ediliyor.
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Neden kobalt, neden Kongo, neden çocuk işçi?
Adı geçen teknoloji şirketleri başta olmak üzere ürünlerinde lityum-iyon piller kullanan pek çok firma için kobalt en önemli ihtiyaçlar arasında sayılabilir. Kobalt, akıllı telefonlardan tabletlere, dizüstü bilgisayarlardan elektrikli araçlara kadar, gezegendeki her lityum iyon şarj edilebilir pilde bulunur. Davada, kobaltı kendileri açısından en uygun şekilde temin etmek için bu şirketlerin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki düzensiz maden çıkarma sisteminden faydalandıklarını ve bozuk sistemin aynı şekilde devamı için destek sağladıkları söyleniyor.
Uzun yıllardır bu bölgedeki maden sahalarında çocuk işçilerin çalıştırıldığı, tüm çalışanların yüksek teknoloji ürünleri için büyük hayati risk altında çalıştığı bilinen bir gerçek olarak ortada duruyor.
Davacılar çocuk işçiliği, zorla çalıştırma, ölümler, yaralanmalar, vadedilen ücretlerin ödenmemesi, fiziksel ve zihinsel ıztırap gibi başlıklar için tazminat talep etmektedir. Ayrıca maden sahasındaki çevresel etkinin giderilmesi için bir fon oluşturulması istenmektedir.
Dünya kobalt kaynağının %60’ına ev sahipliği yapan Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde madenlerde en az 35.000 çocuk işçi çalışıyor. Yetişkin çalışanlar da günde yalnızca 2 dolar karşılığında çalışmak durumunda bırakılıyor. Bu konuda ayrıntılı veri edinmek isteyenler modern kölelik uzmanı Siddharth Kara’nın The Guardian‘da yayınlanan ilgili makalesine bakabilir.
Teknoloji devleri sorumlu tutulabilir mi?
Teknoloji devleri tüm bu bahse konu durumlardan kendilerinin sorumlu olmadığı iddiasında ısrar ediyor. Fakat Birleşmiş Milletler İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri’ne göre dünyanın herhangi bir bölgesinde faaliyet gösteren tüm şirketler insan haklarına saygı göstermek zorundadır. Hatta faaliyet gösterilen bölgedeki devlet yükümlülüklerini yerine getirmemiş –yani ilgili örnekte Demokratik Kongo Cumhuriyeti insan onuruna yakışan çalışma şartlarını sağlamamış ya da zorunlu tutmamış – olsa dahi şirketlerin sorumluluğu devam eder.
Bu şirketlerin bir diğer argümanı ise Kongo’daki insan hakları ihlallerinin sorumluluğunun Çinli tedarikçilerde olduğu söylemidir. Şirketlerin uzakta olması ve tedarik zincirlerinde birkaç katman ile ayrılması, kobalt ve diğer madenleri çıkaranlara kötü niyetli ve haksız muamele konusunda, o şirketlerin sorumluluğunu ortadan kaldıramaz.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden kobalt tedarik eden şirketler, ülkenin bazı bölgelerinde madenin çıkarıldığı korkunç koşulların kesinlikle farkındadırlar. Uluslararası Af Örgütü raporlarının yanı sıra, bölgedeki kobalt madenciliği ile bağlantılı iş gücü ihlalleri, insan hakları grupları ve dünyadaki medya kuruluşları tarafından geniş çapta belgelenmiştir. Bununla birlikte, büyük elektronik ve otomobil markaları tedarik zincirlerinde çocuk işçiliğine tolerans göstermediklerini söylemlerinde sıkça belirtirken, insan hakları ihlallerini yeterince ele alınabilmesi için yeterli kaynak ya da zaman ayırmamış durumdadır.
Süslü sosyal sorumluluk projelerinde adlarını sıkça duyduğumuz firmaların, kendilerini var eden ve milyonlarca kişiye sattıkları ürünlerin üretim ve tedarik zincirlerinde yaşanan tüm insan hakları ihlallerine karşı sessiz kalması hatta bu ihlalleri maliyet azaltıcı bir unsur olarak kullanması riyakarca ve vahimdir.