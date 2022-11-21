Uzamsal ses; yandan, önden, arkadan olacak şekilde ses paylaşımı olan sistemlerin yanı sıra aynı zamanda yukarıdan ve aşağıdan da ses geliyormuş gibi ayarlanacak şekilde tasarlanmış ses mantığı ve sistemleridir. 360 derecelik bir ses duyumu mevcutluğu sunuyormuş gibi olması sebebiyle oldukça kalitesi ses deneyimleri sunmaktadır.

Uzamsal Ses Günümüzde Hangi Cihazlarda Kullanılmaktadır?

Uzamsal ses değişen ve gelişen teknolojinin ışığı altında günümüzde birçok cihazda desteklenmekte olan bir ses özelliğidir. AirPods, Sennheiser, Beats gibi birçok marka tarafından üretimi sağlanan kulaklıklarda ve cihazlarda desteklenmekte olan uzamsal ses, kaliteli bir ses döngüsü sağlamayı amaçlamaktadır.

Uzamsal ses kulaklıklarda kullanıldığı kadar masaüstü bilgisayarlarda da artık işletim sistemlerinin güncellenen özellikleri içerisinde hizmet olarak sunulmaktadır. Microsoft tarafından Windows 10 işletim sistemlerinde uzamsal ses desteği sunulması için ses ipuçları aktif edilmiş ve kullanıcılar tarafından kullanıma aktif hâle getirilmiştir.

Gelişmiş ve kaliteli bir ses deneyimine sahip olabilmek için kullanılmakta olan ve surround ses sistemlerinin yanında bu içeriğe ek olarak uzamsal ses hizmeti de sağlanması ile kullanıcılara, üç boyutlu bir ortamda müzik dinleme keyfi yaşanıyormuş gibi hissedilmesi imkânı verilmektedir.

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Uzamsal ses, surround ses özelliğine sahip ses sistemlerinin özelliklerini kullanarak ve üzerine eklediği özellikleri de kullanıcılara sunarak daha kaliteli ve daha gerçekçi aynı zamanda daha uzaysal bir ses hizmeti sunmayı hedeflemektedir. Kullanıcılara daha temiz, daha kullanışlı ve daha özgün bir ses deneyimi sunmayı amaçlaması sebebi ile kafa hareketlerini takip ederek müziği koordine etmek gibi birçok ses deneyimi sunmaktadır.

Uzamsal Sesi Kullanmalı Mısınız? Kullanırsanız Size Faydaları Neler Olur?

Uzamsal ses size üç boyutlu bir ses performansından da daha fazlasını sunarak daha kaliteli vakitlerde daha gerçekçi sesleri işitmenizi sağlayacak bir imkân vermektedir. Bunu bir örnekle anlatacak olursak; örneğin bir korku ve gerilim filmi izliyorsunuz. Filmde yeraltı canavarları var toprağın, suyun altında hareket edebiliyorlar. Filmdeki kişiler toprağa bastığı an titreşimi hissedip o kişiye doğru yöneliyorlar. Siz uzamsal ses ile izlediğiniz bu filmi; yaratık yalnızca toprağın sağında, solunda iken değil; oyuncuların tam ayaklarının altında olduğunda sanki ses gerçekten de ayaklarınızın altından geliyormuş gibi hissedersiniz. Oyuncu dengesini kaybedip düştüğünde ses kafasının altından gelirken, siz de sanki ses başınızın arkasından geliyormuş gibi hissedersiniz. İşte bu gerçekçi performansı sunmak için tasarlanmış ve yoğun olarak kullanılmakta olan uzamsal ses; oldukça kaliteli bir ses deneyimine sahip olmanızı sağlamaktadır.

Uzamsal Ses Hangi Seslerde Desteklenmektedir?

Uzamsal ses günümüzde birçok cihaz tarafından kullanılmaktadır. Bu sebeple bazı oyunlar, diziler, filmler, gösteriler, televizyon şovları ve piyasaya sürülmesi amaçlanan birçok içerikte kullanılmaya başlanmıştır. Bu içeriklerden daha kaliteli, daha iyi ve daha net ses alabilmeniz için bu özelliği destekleyici cihazları tercih edebilirsiniz.

Windows’da Uzamsal Ses Nasıl Aktif Edilir?

Windows Sonic olarak bilinen Windows uzamsal ses çözümünü aktif etmek için aşağıdaki adımları takip edebilir ve daha kaliteli bir ses deneyimi edinebilirsiniz.

Bilgisayarınızın başlat menüsündeki arama seçeneklerinden Denetim Masası’na giriş yapınız. Donanım ve Ses seçeneğine tıklayınız. Uzamsal ses ayarı yapmak istediğiniz yürütme aygıtına çift tıklayınız. Açılan ekranda üstteki sekmelerden uzamsal ses kısmına giriniz. Cihazınızda uzamsal ses mevcut ise bu kısımdan aktif edebilirsiniz.

Windows Bilgisayarlarda Aktif Edilebilecek Uzamsal Ses Formatları Nelerdir?

Uzamsal ses formatları sundukları kaliteye ve hitap ettikleri film, müzik, tiyatro ve benzeri seslerin sektörüne göre sınıflara ayrılarak kullanıma sunulmaktadır. Bu formatlar arasından seçebileceğiniz Windows üzerinde üç adet uzamsal ses formatı bulunmaktadır.

Bu uzamsal ses formatları;

Kulaklıklar için Dolby Atmos

Ev sineması için Dolby Atmos

Kulaklıklar için Windows Sonic şeklinde sunulmaktadır.

Kulaklıklar için Dolby Atmos seçildiğinde; eğer bu ses sistemini ilk kez kullanacaksanız Dolby Access uygulamasını indirmelisiniz. Uygulamayı web sitesinden ya da paket yükleyici hizmetinizden indirebilirsiniz.

Ev sineması için Dolby Atmos seçildiğinde; ev sistemlerinde kullanım için HDMI EDID aracılığı ile bu formatın desteklendiği bildirilmiş olan cihazların kullanımına sunularak akış formatı seçeneklerinde bit olarak görüntülenecektir. Buradan seçim sağlayabilirsiniz.

Kulaklıklar için Windows Sonic seçildiğinde; 7.1 sanal surround sesinin açık olması gerektiğini belirten uyarı kutucuğu otomatik olarak onaylanır ve surround aktif olarak daha yoğun bir ses akışı sağlanmaya başlar. Herhangi bir kulaklık kullanımında bile, sesler uzamsal ses sebebi ile karıştırılarak paylaşıldığı için surround ve uzamsal ses performansını karşılayacak şekilde sizlere iletilmektedir.

iPhone ve iPad’lerde Uzamsal Ses Nasıl Aktif Edilir?

Uzamsal ses için kullanmak istediğiniz kulaklıklarınızı takınız.

Ürünün iPhone ve iPad’e bağlı olduğundan emin olunuz.

iPhone ya da iPad üzerinden denetim merkezine giriş yapınız.

Stereoyu Uzamsal Yap’ı etkinleştirebilmek için ses yüksekliği denetim kısmına basılı tutunuz. Ekranda durum simgeleri açılacaktır.

Açılan ekrandan uzamsal ses ayarlarını kendi dileğinize göre özelleştirebilir, çeşitli uzamsal ses seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz.

Uzamsal sesi kapatmak için aynı adımları izleyerek uzamsal ses özelliğini kapalı konuma getiriniz.