Uçtan uca şifreleme sistemi (E2EE), yalnızca uç noktadaki kullanıcıların okuyabildiği bir sistemdir. Günümüzde birçok iletişim uygulamasında kullanılmaktadır. Birçok mesajlaşma sisteminde, mesajlar farklı aracılardan geçer. Ve daha sonra alıcı tarafından alınmak üzere üçüncü kişilerce saklanır.

Uçtan uca şifreleme yöntemi , gönderen ve alıcılar dışında gönderilen verilerin okunmasını ve değiştirilmesini önlemeyi sağlar. Yani mesaj, göndericiden alıcıya şifrelenmiş bir şekilde ulaşır. Veriler gönderen tarafından sadece alıcıda saklanır. Bu nedenle üçüncü tarafın şifreyi çözmek için bir yolu yoktur. Bu yönüyle iletişimde daima gizliliği sağlar.

Uçtan Uca Şifreleme Nasıl Çalışır?

Uçtan uca şifreleme yapılırken, iletişimde bulunan kişiler (gönderici ve alıcı) tarafından gizli anahtarlar oluşturulur. Oluşturulan bu gizli anahtarlar gönderen kişinin mesajını şifrelerken alıcıda ise şifreli mesajın çözümlenmesini sağlar. Bu yöntem ile sadece metinler değil tüm veriler (görseller, ses, videolar) şifrelenerek iletilir. Böylece gizlilik devamlılık sağlar.

Uçtan Uca Şifrelemenin Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Günden güne dijitalleşmenin iyice hayatımıza girmesiyle birlikte kullanıcı mahremiyeti de önem kazanmaya başladı. Karşılıklı kurulan diyaloglarda kullanılan iletişim kanallarının güvenilir olması insanlar için en önemli noktalardan birisi haline gelmiştir. Uçtan uca şifreleme de kurulan iletişimin gizli kalmasına olanak sağlar. Bu yöntemle şifrelenmiş bir mesajı değiştirmek ya da üzerinde oynamak mümkün değildir.

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Kullanıcılar uçtan uca şifrelemenin, sınırsız bir şekilde her türlü bilgi aktarımının çözümü olduğunu düşünebilirler. Ancak uçtan uca şifrelemenin de bir sınırı vardır. Sunucu mesajların içeriğini okuyamaz ama belirli gün ve saatlerde mesajlaşılan kişileri bilir. Her ne kadar şifreleme yöntemini kullansanız da alıcının telefonundan asla emin olamazsınız. Uçtan uca şifrelemenin bu noktada bir avantajı olamaz. Birçok sınırlama da olsa, uçtan uca şifreleme yöntemi gün geçtikçe iletişim hizmetlerinde en çok kullanılan yöntemlerden birisi haline gelmiştir.

Uç Nokta Güvenliği Sağlanabilir mi?

Uçtan uca şifreleme yöntemi, uç noktalardaki güvenlik risklerini çözmez. Kullanıcıların cihazlarının gizli anahtarları çalınabilir, MITM saldırısı yapılabilir, veya diğer uçtaki mesajlar (yazılı metinler, videolar, görseller) okunabilir. Uç nokta güvenliğini arttırmanın başlıca yolları anahtar oluşturma, kriptografi işlemlerini akıllı bir kartta yapmak olmuştur.

Man In The Middle (MITM) Saldırıları

Uçtan uca şifreleme yöntemi, verilerin güvenli bir şekilde aktarım sağlar. Ancak, gizli bir dinleyici, mesajın alıcısını bir şekilde taklit edebilir. Böylece mesajlar, saldırganın belirlediği anahtar ile şifrelenir. Bu durum man in the middle (ortadaki adam saldırısı) olarak adlandırılır.

Şifreleme Yönteminde Anahtar Değişimi

Bir uçtan uca şifreleme sisteminde, şifreleme anahtarları yalnızca iletişimde bulunan kişiler tarafından bilinmelidir. Bunu gerçekleştirmek için E2EE sistemleri daha önceden paylaşılan gizli anahtardan elde edilen tek seferlik anahtar olarak bilinen önceden düzenlenmiş bir sembol dizisi kullanarak verileri şifreleyebilir.

Arka Kapı Nedir?

Arka kapı, bir bilgisayar sisteminde ya da bir gömülü sistemde normal güvenliği atlayan gizli bir yöntemdir. Şirketler, isteyerek ya da istemsiz bir şekilde sistemlerde anahtar paylaşımını, ve hatta direkt şifrelemeyi atlatan arka kapılar bulundurabilir.

Uçtan Uca Şifreleme Yöntemini Kullanan Uygulamalar Nelerdir?

Günümüzde çok sayıda uygulama uçtan uca şifreleme tekniğini kullanmaktadır. Aşağıda bu yöntemi kullanan uygulamalardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

Whatsapp

Telegram

Signal

Element

Wire

Signal

Viber

Threema

iMessage

Uçtan Uca Şifreleme Tekniği Güvenilir midir?

Kullanıcıların sistemi herhangi bir şekilde ele geçirilmediği sürece, uçtan uca şifreleme oldukça güvenli bir sistemdir. Yine de bu tekniği kullanırken gönderici ve alıcı cihazlarının güvenliğine son derece dikkat etmelidir.