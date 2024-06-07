Çinli teknoloji devi Xiaomi, bir süredir yeni uygun fiyatlı akıllı telefonu olacak olan Poco M6 Plus üzerinde çalışıyor. Akıllı telefon hakkında birçok sızıntı duymuştuk. Geldiğimiz noktada bugün ise akıllı telefonun tüm özellikleri sızdırıldı. Detaylara bakalım.

Poco M6 Plus neler sunacak?

Akıllı telefon Google Play Console sertifikasını aldı. Bu sertifika ile birlikte Poco M6 Plus’ın Snapdragon 4 Gen 2 yonga seti ile birlikte geleceği sızdırıldı. Ancak burada asıl önemli olan nokta akıllı telefonun Redmi Note 13R’ın yeniden markalandırılmış versiyonu olacağı. Bu sızıntı sayesinde Poco M6 Plus’ın tüm özelliklerini biliyoruz.

Redmi Note 13R neler sunuyor?

Redmi Note 13R 6.79 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 120 hz ekran yenileme hızını destekliyor. 1080×2460 piksel çözünürlükte olan ekranda IPS LCD bir ekran paneli kullanılmış.

Akıllı telefon kaputun altında Snapdragon 4 Gen 2 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 6 GB/ 8 GB RAM ve 128 GB/ 256 GB dahili depolama eşlik ediyor. Snapdragon 4 Gen 2 yonga seti gücünü 33W kablolu şarj hızına sahip 5030 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

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Redmi Note 13R kamera tarafında ikili bir arka kamera kurulumuna sahip. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 2 MP çözünürlüğünde makro kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 8 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.